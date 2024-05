Co je tajná přísada úspěchu e-shopů? Na konferenci Reshoper o tom promluví Knihobot, GymBeam či Groupon

Uložit 0

Které ingredience jsou potřeba, abyste postavili úspěšný e-shop? Je jich celá řada, od dobrého marketingu přes vyladěnou produktovou strategii a datovou analytiku až třeba po spolupráci s influencery. Právě o tom, jak ovládnout všechny klíčové aspekty e-commerce byznysu, bude letošní konference Reshoper, která se koná ve středu 15. května v PVA Expo v Praze v rámci stejnojmenného veletrhu. O své zkušenosti z budování e-shopů se podělí Knihobot, GymBeam, Groupon, Outfindo nebo zástupci Shoptetu.

Reshoper je tradiční událostí, na kterou dorazí přes čtyři tisíce majitelů e-shopů, marketérů a dalších expertů na e-commerce. Takové číslo jen potvrzuje, že Česko patří v rámci e-shopů mezi velmoci, minimálně v počtu internetových obchodů na hlavu. To má své výhody, ale když chcete rozjet vlastní e-shop, také řadu nevýhod, protože se logicky potýkáte s velkou konkurencí. V posledních letech do toho navíc přišla také složitá ekonomická situace, která pro mnoho online obchodů ukončila zdánlivě nekonečné růsty z let předchozích.

Řada e-shopů se nicméně s náročnou situací na trhu popasovala a rostla jí navzdory. Je to třeba případ online aktikvariátu Knihobot, který za dva roky vyrostl v obratu ze 70 na 300 milionů korun. O tom, jak se mu to povedlo, bude na Reshoperu hovořit jeho brand manažerka Barbora Votavová. „Bez průzkumů se neobejdeme, není nic horšího než persony vymyšlené od stolu nebo manažeři, kteří se ‚vžívají‘ do zákazníků,“ říká Votavová. Hovořit bude také o tom, jak se Knihobotu daří v Německu a Rakousku nebo jak spolupracuje s influencery.

Foto: Reshoper Záběry z konference Reshoper

Právě influencer marketing je velkým tématem mezi e-shopy všeho druhu. Spolupráce s nimi může prodejům či známosti značky významně pomoci, ale když se provede špatně, mohou to být vyhozené peníze. Michal Presse se influencer marketingu dlouhodobě věnuje, působil jako marketingový ředitel značky Skinners a nyní jako zakladatel vede marketingovou agenturu Niftyminds. „Zásadní je uvědomit si, jak k influencerům budu chtít přistupovat v dlouhodobém horizontu – bude to dlouhodobá spolupráce, nebo jednorázové aktivace?“ pokládá jednu z důležitých otázek.

Influencery je možné využít různě. Michal Presse nicméně vidí jako zásadní změnu posun influencerů do role ambasadorů značek, což může přinášet větší autenticitu. Podle typu spolupráce i třeba stylu komunikace značky je ale potřeba mezi influencery dobře vybírat. Klíčovou roli může hrát také rozpočet. „Na přednášce přineseme trochu jiný pohled na to, jak dělat influencer marketing, jak k němu přistupovat a přemýšlet o něm v kontextu marketingového mixu,“ láká na konferenci Reshoper Michal Presse.

Velkou zkušenost s influencer marketingem mají také v GymBeamu, stejně jako s expanzí na zahraniční trhy. Původem slovenský fitness e-shop loni v tržbách překonal už čtyři miliardy korun a jak se takový růst řídí, a především dál posiluje, na pražské konferenci prozradí Martin Anderko. Ten v GymBeamu působí jako Head of Performance a slibuje, že ukáže vedle teorie i řadu akčních kroků, které je možné aplikovat i v jiných e-shopech.

Zajímat by jeho vystoupení mělo i ty e-shopaře, kteří řeší expanzi do zahraničí. GymBeam funguje v patnácti evropských zemích a Anderko bude hovořit o tom, jak tolik zemí úspěšně dobývat. A prozradí i třeba několik chytrých tipů. Jeden se naučili v Itálii: „Italští zákazníci mají velký zájem sdílet svoji zkušenost formou recenzí na platformách, jako jsou TrustPilot a Amazon. Cítíme, že právě recenze jsou pro Italy výraznější rozhodovací faktor než v jiných zemích.“

Vedle již zmíněných témat se bude hovořit také o perfektní zákaznické cestě, která může být rovněž klíčem k úspěšnému e-shopu, o zvyšování konverzí, což chtějí všichni, nebo o nových příležitostech v analytice. O unikátní transformaci americké platformy Groupon, z níž se můžeme inspirovat i v Česku, promluví Marie Havlíčková a zástupci Shoptetu představí výsledky velkého průzkumu mezi českými e-shopy.

V rámci veletrhu Reshoper, na který je vstup pro všechny zdarma, se bude možné potkat také s řadou dalších výrazných osobností tuzemské e-commerce scény a v poradenské zóně budou návštěvníkům rovněž zdarma k dispozici třeba šéfové e-shopu Trenýrkárna.cz, zakladatel Ovečkárny nebo Růžového slona. Součástí veletrhu je zmíněná celodenní konference Reshoper, jejíž kompletní program najdete na webu akce, kde můžete zakoupit také vstupenky – ta na konferenci stojí 4 890 korun bez DPH.