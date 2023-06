Co kdyby o vás Netflix natočil seriál? Vyšel trailer na pokračování dystopického hitu Black Mirror

Ještě před pár lety Charlie Brooker, hlavní tvůrce sci-fi Black Mirror, zvažoval, jestli vzhledem k současnému stavu světa potřebujeme další temnou dystopii o tom, jak mohou být věci ještě horší. Jistě by neřekl, že se od té doby vše obrátilo k lepšímu, na obrazovky nicméně míří nová řada jeho populárního seriálu. A právě vydaný velký trailer ukazuje hvězdné obsazení či ne zcela nepravděpodobnou satiru samotného Netflixu, který za Black Mirror taktéž stojí.

Streamovací službu v nové sérii přejmenovali na Streamberry, je ale na první pohled jasné, odkud vítr vane. Epizoda s názvem Joan is Awful představí mladou ženu Joan v podání Salmy Hayek, která si večer s přítelem pustí zajímavou novou minisérii – a zjistí, že je o jejím životě. Ne metaforicky, ale doslova. Jak je to možné a co může udělat s tím, že zkreslené detaily jejího soukromí si najednou streamují desítky milionů lidé po celém světě?

V jiné epizodě s názvem Loch Henry se zase mladý pár vydá do skotského města natáčet přírodovědný dokument, ale místo toho je zaujme místní historka o šokující minulosti. Další epizody se vydají do roku 1969 pohrát si s alternativní historií letů do vesmíru, prozkoumají svět celebrit a paparazzi nebo se pokusí diváky vyděsit retro hororově laděným příběhem o velice zvláštní prodavačce z obchodu.

Celkově dostane nová řada dystopického hitu pět epizod, přičemž v traileru jsou označeny rovnou za „filmy“. Jednotlivé díly Black Mirror už v minulosti mnohokrát překročily standardní padesátiminutovou seriálovou stopáž, páté pokračování ale má jít výrazně dále. S tím se pojí i vyšší rozpočty a bohatší produkční stránka. Tento aspekt je poměrně zřejmý při pohledu na záběry z vesmíru, v nichž herec Aaron Paul řeší jakýsi existenciální problém.

Vedle něj a zmíněné Salmy Hayek se v nových příbězích objeví několik dalších známých tváří, jmenovitě hvězda amerického nezávislého filmu Michael Cera, Kate Mara nebo Rory Culkin. Další obsazení zahrnuje Daniela Portmana známého coby Podricka z Hry o trůny, hlavního herce z filmu Yesterday Himeshe Patela, Johna Hannaha z Mumie či seriálového Spartaka a další.

Black Mirror, které v každé epizodě představuje nový příběh typicky o děsivém technologickém a společenském vývoji, se od vydání v roce 2011 stalo jedním z nejznámějších i divácky nejoblíbenějších zástupců dystopického žánru. Čtvrtá – a hlavně pátá řada – ale příliš nepřesvědčila. Diváci i novináři ji kritizovali za nesoudržné myšlenky, absenci dostatečně zajímavých námětů nebo povrchní zpracování upozaďující chytrou společenskou kritiku za atraktivní audiovizuální stránkou.

U šesté řady se proto Netflix i Brooker snaží nalákat na neotřelé nápady, s nimiž prý přijde. „Vždycky jsem měl pocit, že Black Mirror by mělo mít příběhy, které se od sebe zcela liší a neustále překvapují lidi i mě samotného. Proč bych to jinak dělal? Měl by to být seriál, který nejde snadno definovat,“ řekl Brooker pro oficiální blog Netflixu Tudum. Už dříve také poznamenal, že se při psaní nového pokračování v rámci invence rozhodl porušit pravidla, která si v minulosti sám stanovil.

Netflix chtěl na pátou řadu oblíbeného seriálu navázat hned v roce 2020, celý projekt ale narazil na problémy s právy, když připadla francouzské mediální firmě Binjay Rights a bylo nutné vyjednat novou produkční s distribuční smlouvu. To byl nakonec hlavní důvod, proč diváci na pokračování Black Mirror čekali tak dlouho. Teď je ale čekání u téměř konce – všech pět nových epizod na streamovací službu dorazí za dva týdny 15. června.