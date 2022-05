Co nastane, když Doctor Strange přijde o své magické schopnosti? Čas na velkou vesmírnou jízdu

Už se jen párkrát vyspíme a kina vezme útokem nová marvelovka Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství. Pokud se už nemůžete dočkat, můžete si zkrátit čekání sledováním předchozích filmů a seriálů z marvelovského univerza. Oživíte si u toho znalosti, které by se vám mohly ve stále propojenějším vesmíru nejrůznějších postav hodit. Vydat se můžete ale i úplně jinou cestou a otevřít klasický komiksový sešit. U příležitosti očekávané premiéry totiž v češtině začaly vycházet příběhy ze série Doctor Strange – Nejvyšší čaroděj, které přivádí arogantního bývalého chirurga do neokoukaných situací.

Očekávaný film Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství, který vstoupí do kin už 5. května, naplno otevře brány do nové marvelovské etapy a do paralelních světů. A ukáže, k čemu všemu může velké ego v kombinaci s velkou magickou mocí vést. První díl ze série Doctor Strange – Nejvyšší čaroděj, jenž má podtitul Napříč vesmírem, na to jde jinak a hraje si s myšlenkou, co s kouzelníkem s nebývale vysokým sebehodnocením udělá, když o svou moc přijde. A proč k tomu vlastně došlo.

Stejně jako ve filmovém marvelovském univerzu se i v tomto příběhu vyskytují – velmi hojně a někdy vás až překvapí které – postavy známé z jiných dějových linek. A tak se opět polidštěný Stephen Strange na začátku vydá za Tonym Starkem alias Iron Manem, aby mu poradil, co v nezvyklé situaci dělat. Protože, jak Strange svému příteli říká: „Tony Stark si sáhnul na dno víckrát než kdokoliv jiný z naší komunity.“

Starkova rada je jednoduchá, když Strange opustila magie na Zemi, měl by se ji vydat hledat na jiné světy do vesmíru. Čaroději věnuje vesmírnou loď a ten se vydá na cestu, která se samozřejmě hned při první příležitosti pořádně zkomplikuje. Ale zároveň ho tím nejspíš vyšle přesně tím směrem, který Strange ve skutečnosti potřeboval.

Foto: Nakladatelství Crew Ukázka z komiksu Doctor Strange – Nejvyšší čaroděj 1: Napříč vesmírem

Série Doctor Strange – Nejvyšší čaroděj se snaží navázat na předchozí – a pro Marvel velmi úspěšné – Strangeovy komiksové příběhy jinak, než by zapálení fanoušci čekali. Vymyslet ji dostal za úkol Mark Waid, komiksový matador, který si udělal jméno zejména prací na slavných příbězích od konkurenčního DC. Jeho podpis najdete pod velkými příběhy se Supermanem, Ligou spravedlnosti či Flashem i za kultovním dílem Království tvé, které nabízí obrázek budoucnosti přelidněné nezvladatelnými superhrdiny.

Cestu k novým příběhům oblíbeného hrdiny Marvelu si Waid umetl právě tím, že Strange kompletně zbavil magie a nechal ho potýkat se s technologiemi a opět se, už podruhé v jeho životě, hledat. To je ostatně ta vůbec nejdůležitější otázka. Tím, že ho poslal do vesmíru, si zase otevřel dveře do nejrůznějších zákoutí a tajemství marvelovského univerza, k novým trikům a schopnostem i k překvapivým zvratům, do kterých ale většinou schoval povědomé narážky. Ty dovedou fandy Marvelu k potutelným úsměvům, začátečníkům ale příběh nijak nezkomplikují.

Komiksový Doctor Strange tak s přehledem ukojí případnou nedočkavost čtenářů, kteří jsou natěšení na nový film. Vyprávění je sice někdy více popisné než akční, ale vzhledem k tomu, že soubor čtyř na sebe navazujících komiksových sešitů není ve výsledku dlouhý, to tolik nevadí a prožívání Strangeových dobrodružství se tím nijak závratně nebrzdí.

Zároveň ale komiks svým čtenářům připraví další nedočkavé období. Jde totiž o první část ze čtyřdílné řady, která, ač v originále už nějakou dobu existuje, bude v češtině teprve postupně vycházet. Připravte se proto na otevřený konec. A to hodně zajímavý.