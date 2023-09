Co přivedlo Godzillu do San Franciska? Apple ukázal trailer na seriál Monarch: Legacy of Monsters

V první upoutávce plné obřích příšer se ukazuje nový seriál Applu, který diváky zavede do duté Země, kde žijí Titáni. To a mnoho dalšího přináší nové vydání newsletteru Watch, kde shrnujeme nejzásadnější dění ve filmovém i televizním světě, upozorňujeme na zajímavé trailery a doporučujeme, co si pustit. Přihlásit se k jeho odběru můžete v boxu níže.

Jak se stalo, že se na povrch vrátila starodávná monstra žijící uprostřed duté Země? To má odhalit nový seriál Applu – alespoň pohledem organizace Monarch, jejímž cílem původně bylo zkoumat skryté království Godzilly právě proto, aby se předešlo střetu dvou světů. Jenže jak víme z několika filmů z univerza monster Warner Bros., tak docela to nevyšlo.

Monarch: Legacy of Monsters bude sledovat dvě dějové linie, jednu v 50. letech a druhou po událostech první Godzilly z roku 2014, kdy za sebou obří ještěr nechal zdevastované San Francisco. Současný příběh divákům představí dvojici sourozenců sledujících rodinnou historii spojenou právě s organizací Monarch a jejími počátky.

Narazí při tom na armádního důstojníka Leeho Shawa, který obě časové rodiny propojí a zavede nás hluboko do světa Titánů. V 50. letech ho ztvárnil herec Wyatt Russell, v současnosti pak jeho otec Kurt Russell. Tvůrci desetidílného seriálu, který právě dostal první trailer, slibují samozřejmě nemalé vizuální atrakce, zdůrazňují ale také, že středobodem vyprávění jsou postavy. Monarch: Legacy of Monsters začne vycházet exkluzivně na Apple TV+ počínaje 17. listopadem.

Co ukazují trailery

The Boy and the Heron

Nový Mijazaki – kdo ví, okamžitě se nemůže dočkat, kdo neví, měl by si doplnit díry v kulturním vzdělání. Další film od legendárního tvůrce Princezny Mononoke či Cesty do fantazie slibuje opět kouzelnou fantazii a emočně silný příběh.

Co hýbe světem filmu a televize

Scenárista The Last of Us napsal Piráty z Karibiku 6

Craig Mazin – stojící za vychvalovaným Černobylem a The Last of Us – si mezi více závazky našel čas napsat ještě scénář k dalším Pirátům z Karibiku. Podle jeho slov je velice nekonvenční a sám nečekal, že by o něj Disney mělo zájem. Ale mělo. Teď je jen otázkou, kdy skončí stávky a bude se moci točit. A co bude s Jackem Sparrowem.

Co si pustit

Emily

HBO Max | Drama | 2022 | 131 min. | ČSFD

Reprofoto: Warner Bros. UK & Ireland/YouTube Film Emily

Na větrné hůrce se považuje za jedno z nejvýznamnějších děl anglické literatury, v době vzniku v polovině 19. století to ale s jeho pověstí bylo docela jinak. Autorka Emily Brontëová ho dokonce vydala pod mužským pseudonymem. Snímek Emily sleduje její život, náročný kvůli tehdejšímu postavení žen a nekonvenčních umělkyň. Díky svému zpracování i herectví Emmy Mackey přitom zaujme i diváky slavného románu neznalé.

Pro přehled dalších trailerů, novinek z filmového světa a tipů, co si o víkendu pustit, se podívejte na kompletní vydání newsletteru Watch