Co se děje u Warnerů? Firma ruší velké projekty a na HBO Max chce brzy poslat tuny nového obsahu

Telekomunikační gigant AT&T letos po pouhých třech letech prodal WarnerMedia – domov studia Warner Bros., HBO, CNN a dalších – firmě Discovery. Vznikla tak Warner Bros. Discovery, druhá největší ryze mediální společnost, která si ovšem nese dluh přesahující 50 miliard dolarů. Děje se v ní proto mnoho změn. Od pár dnů starého zrušení už natočeného filmu Batgirl se stomilionovým rozpočtem po oznámení spojení streamovacích služeb HBO Max a Discovery+. To má přijít příští rok a divákům zajistit tuny obsahu.

Nové vedení Warner Bros. Discovery (WBD) v čele s Davidem Zaslavem slíbilo, že do dvou let od letošního dubna ušetří tři miliardy dolarů na výdajích. To se neobejde bez výrazných zásahů, které pocítí zaměstnanci firmy, tvůrci i diváci. Úspory přitom začaly okamžitě, takže pouhý měsíc po spuštění byla zrušena zpravodajská streamovací služba CNN+, jejíž start měl vyjít na 300 milionů dolarů. Následovalo propouštění i na nejvyšších místech bývalého WarnerMedia i Discovery nebo proškrtání nabídky HBO Max.

Škrtům před několika dny podlehl také plánovaný superhrdinský film Batgirl, který měl v průběhu letoška dorazit výhradně na HBO Max jako jedno z lákadel pro nové předplatitele. Natočili ho režiséři Mizerů navždy, komisaře Jamese Gordona a otce titulní hrdinky v něm ztvárnil J. K. Simmons, k roli Batmana se vrátil Michael Keaton a zloduch Firefly dostal tvář Brendana Frasera. Role samotné Batgirl pak připadla začínající Leslie Grace.

Prvotní zprávy zmiňovaly, že snímek údajně nebyl úspěšný na testovacích projekcích a že ho kvalitativně nešlo zachránit. Později se ovšem ukázalo, že první testovací promítání Batgirl měla prý podobné reakce jako ty Black Adama nebo Shazama 2. Hodnocení nebylo zvlášť vysoké, standardem jsou ale v takovém případě dotáčky, přestříhání a podobně. To vše je pochopitelně nákladné, takže i když Batgirl v době zrušení byla ve fázi postprodukce (tedy natočená), rozpočet by dále rostl.

Adil El Arbi has shared a still of Leslie Grace’s Batgirl and Michael Keaton’s Batman from the set of the cancelled ‘BATGIRL’ film. pic.twitter.com/HAosZ01Sgi — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 5, 2022

Batgirl s rozpočtem kolem devadesáti milionů dolarů, výrazně nafouknutým kvůli natáčení za pandemie, byla moc drahá pro exkluzivní uvedení online, ale prý nenabízela dostatečnou podívanou na to, aby uspěla v kině. WBD se ji proto mělo rozhodnout uložit do trezoru a investici si nechat odepsat z daní. Je to vůbec jeden z největších projektů zrušených nedlouho před dokončením, studio ale kvůli masivnímu dluhu čelí složité době.

Batgirl je tak obětí snah co nejvíce šetřit (ze stejného důvodu mimochodem nebude dokončen ani animovaný Scoob! Holiday hunt). Zároveň však demonstruje také Zaslavův opatrný přístup ke streamování. Předchozí vedení HBO Max (respektive WarnerMedia) se rozhodlo nechat exkluzivně pro něj natočit několik filmů a reagovat tím na loňskou strategii uvádění titulů v kinech a online zároveň. Ta sice ublížila příjmům z kin, ke streamovací službě ovšem přitáhla mnoho nových předplatitelů.

Zaslav streamování, alespoň v současné situaci, nepovažuje za tak významné jako jiné firmy. Ostatně mezi velkými streamovacími službami zatím není jediná, která je spolehlivě zisková. Stěžejní je pro něj distribuce v kinech, jíž se po pandemii už z velké části podařilo zotavit a do studií ze sálů opět putují miliardy dolarů. Dobře funguje také prodej práv do televizí nebo prodej jednotlivých titulů online. Proto z HBO Max nedávno zmizelo mnoho titulů a před pár dny se připojily i filmy Za sny až na Mars, Čarodějnice či Lockdown.

Samozřejmě to neznamená, že aktuálně třetí největší streamovací služba na světě ztrácí ambice. Vedení WBD jen volí jinou strategii. Zaslav už dříve řekl, že nemá v plánu vyhrát streamovací války v utrácení a HBO Max se místo toho zaměří na menší objem kvalitních projektů s jasnější návratností investic. Velké kvantum obsahu má navíc přijít odjinud.

Chystá se totiž spojení se streamovací službou Discovery+. Nová má být spuštěna příští rok v létě ve Spojených státech, v Evropě v roce 2024. Nabídne tituly z obou knihoven od blockbusterů z kin přes nezávislé snímky a různé druhy seriálů až po všelijaké dokumenty, true crime, reality show a pořady pro děti. Připravovaná služba zatím nemá oficiální název, vždy v ní ale prý bude mít výsadní postavení značka HBO.

Plánem je tedy ekonomický přístup s důrazem na návratnost investic a zároveň dostatek obsahu „aby si něco našel každý v domácnosti“, jak v posledním hovoru s investory řekl globální šéf streamování a her WBD Jean-Briac Perrette. Má existovat také bezplatná verze služby s reklamami, která bude nabízet jiný typ obsahu. Detaily k ní nejsou známé.

Reprofoto: HBO Max/YouTube Ke konci srpna na HBO Max dorazí prequel Hry o trůny Rod draka

Do roka uvidíme, jestli spojení HBO Max a Discovery+ zachová současné rozložení celkové nabídky a nezačne se příliš stáčet směrem k levným pořadům pro nenáročné publikum. Část předplatitelů ale v každém případě nemusí být spokojená s placením za službu obsahující mnoho titulů, které je nezajímají – podobně jako tomu je u balíčků placených televizí.

Do roku 2025 WBD každopádně počítá s tím, že jeho streamovací služby budou mít globálně 130 milionů předplatitelů a byznys produktů přímo pro koncové zákazníky vygeneruje miliardu dolarů zisku před zdaněním. V současnosti má HBO Max asi 77 milionů předplatitelů, Discovery+ 24 milionů. Konkurenční Netflix si předplácí přes 220 milionů domácností, Disney+ pak asi 138 milionů.

Warner Bros. Discovery v pátek oznámilo nepřesvědčivé výsledky za první čtvrtletí své existence v čele se ztrátou ve výši 3,4 miliardy dolarů. Teď musí vedení hledat cesty, jak co nejvíce šetřit pro snižování dluhu, zajistit stabilní příjmy a zároveň zvětšovat uživatelskou základnu svých streamovacích služeb. Strategií jsou rozvážné investice do online obsahu, spojení HBO Max s Discovery+ a vydávání všech větších filmů primárně v kinech. Zaslav chce také promyslet přístup ke komiksovým adaptacím a přiblížit se dlouhodobým plánům Marvelu.