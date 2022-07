HBO Max razantně šetří. Mizí z něj hity jako Bez vědomí a zastavuje se většina produkce v Evropě

Před čtyřmi měsíci do Česka přišla streamovací služba HBO Max (nahrazující starší HBO GO) a přinesla jak změny designu, tak výrazné rozšíření obsahu. Od včerejška ale po spuštění služby diváky čeká nemilé překvapení – mnoho titulů, včetně pár českých, zmizelo. Společnost totiž právě prochází změnou strategie a prodává některá distribuční práva jinam. Zároveň ve většině Evropy pozastavuje produkci lokálního obsahu, takže další Pustina zde jen tak nevznikne.

HBO spadá pod mateřskou společnost Warner Bros., která se nedávno v mnohamiliardovém obchodu spojila s Discovery. Výsledné Warner Bros. Discovery mezi jinými rychle slíbilo, že spojí streamovací služby HBO Max a Discovery+ do jedné, takže se diváci první z nich mohou těšit na příval různorodých titulů.

Nový mediální konglomerát ale na sebe spojením dvou firem zároveň vzal obrovský dluh. Vedení Warner Bros. Discovery v čele s Davidem Zaslavem se proto rozhodlo v následujících dvou letech ušetřit tři miliardy dolarů (přes 70 miliard korun) na nákladech. A natolik ambiciózní cíl se jednoduše neobejde bez výrazných dopadů na tvůrce i diváky.

Už v dubnu to znamenalo kompletní zrušení jen pár týdnů staré streamovací služby CNN+, jejíž spuštění stálo stovky milionů dolarů. Následovalo zrušení mnoha seriálů jako Vychováni vlky, Batwoman, In the Dark a dalších. Teď se připojuje zastavení natáčení nových projektů v celé Evropě vyjma Španělska a Francie a také změny distribučních smluv spojené s odstraněním některých filmů a seriálů z HBO Max.

Foto: HBO Z českého HBO Max zmizel například seriál Vinyl

Od včerejšího dne tak zmizely v mnoha případech populární seriály jako nový Perry Mason, norská sci-fi kriminálka Zpřítomnělí, maďarský špionážní thriller Informátor nebo hudební drama Vinyl, na němž pracoval Martin Scorsese či Mick Jagger. Zmizely také české Spolu & Hladoví nebo oceňovaná historická minisérie Bez vědomí. K dalším odstraněným titulům patří například Ruxx, Obnažené, Sally4Ever, Strike Back, Tady a teď, Protiúder, Kempování, Policajti z L.A., Hackerville a další.

„Jedná se o strategické globální rozhodnutí a podobná rozhodnutí činíme i pro HBO Max v dalších teritoriích,“ uvedla pro CzechCrunch mluvčí HBO Europe Pavla Brožková. „Ve všech případech jsme i nadále odhodláni poskytovat spotřebitelům přístup k vysoce kvalitnímu lokálnímu i globálnímu obsahu,“ dodala s poznámkou, že Warner Bros. Discovery stále pracuje na spojení HBO Max a Discovery+ do jedné služby s příslibem rozsáhlé knihovny titulů. Kdy se ho diváci dočkají a kdy se vrátí odstraněné tituly, zatím není známo.

HBO se však diváky snaží ujistit, že se do té doby z jeho strany netřeba obávat „vykuchání“ místního zábavního průmyslu – jen se promění parametry. „Náš závazek se vůči těmto trhům nezměnil. Jsme odhodlání vytvořit co nejlepší nabídku pro české a slovenské diváky a poskytovat obsah v co nejvyšší kvalitě,“ řekla Brožková. „I nadále budeme objednávat lokální obsah z lineárních sítí Warner Bros. Discovery a zůstáváme významnými zprostředkovateli místního obsahu třetích stran,“ doplnila.

Vzhledem k zastavení nové produkce HBO Europe se teď nicméně velký otazník vznáší nad budoucností původní evropské tvorby pod značkou HBO. Skvěle hodnocené české minisérie jako Hořící keř, Mamon, Bez vědomí nebo Pustina těžko hledají své protějšky u jiných televizí či streamovacích služeb. Současné kroky jsou výsledkem zmíněné snahy ušetřit miliardy dolarů na nákladech, není ovšem jednoznačné, jaká bude situace za dva roky.

Foto: HBO Původní seriál HBO Europe Pustina

Jak uvádí server Aktuálně.cz, český televizní a filmový trh čeká náročné období, které rozhodnutí Warner Bros. Discovery ztíží. Česká televize, jejíž některé projekty mají lokální tvorbě HBO nejblíže, bude kvůli inflaci možná nucena až o polovinu snížit množství koprodukovaných projektů. Nejistá je také situace kolem financování filmových pobídek (v zásadě slev na daních), které do Česka přitahují velké zahraniční produkce.

Pro HBO Max, které má Česku jen o trochu méně předplatitelů než dominující Netflix, jsou teď zásadní hlavně Spojené státy nebo trhy Latinské Ameriky. Globálně je streamovací služba až třetí s polovinou uživatelů oproti Disney+, které nedávno na tuzemský trh vstoupilo, a asi třetinou oproti Netflixu. Streamovací služby navíc v poslední době nemají skvělé postavení v zábavním průmyslu s otázkami po dlouhodobé profitabilitě. Proto nejspíš David Zaslav, nedůvěřivý vůči těmto platformám, sází na utrácení jinde.

Televize HBO (a v důsledku také HBO Max) nicméně stále chystá velké projekty, s nimiž chce udržet stávající diváky a přitáhnout nové. Koncem srpna bude mít premiéru prequel Hry o trůny s názvem Rod draka, který se zaměří na historii rodu Targaryenů. Na příští rok se zase chystá velkolepá adaptace herní série The Last of Us a nedávno bylo potvrzeno třetí pokračování Temného případu, kde se v jedné z hlavních rolí objeví Jodie Foster z Mlčení jehňátek.