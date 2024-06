Co si pustit v červnu: Začínají nové Star Wars a druhá řada Rodu draka, do kin se vrací Mizerové

Uložit 0

Léto klepe na dveře, i tak se je ale na streamovacích platformách a kinech na co těšit. Pořádný velký hit, na který provozovatelé velkých pláten letos toužebně čekají, sice asi pořád neuvidíme, čekají nás ale zajímavé horory, staronová dávka Mijazakiho nebo epika v podání Kevina Costnera. A doma pak rozřešení Bridgertonových, nový pohled do světa Star Wars, sexuální revoluce v Thajsku nebo Jeremy Renner po zásahu rolbou.

5. června

Star Wars: Akolytka – Disney+

Seriál zasazený do doby, kdy Jediové byli na každém kroku a galaktickou Republiku neohrožovalo žádné Impérium… Ale už tehdy začala temná strana Síly vystrkovat světelné meče – a někdo začal vraždit Jedie!

Manželé Stodolovi – Netflix

Pokud jste tenhle mrazivý snímek od českých filmařů nestihli v kině, zkoukněte ho na Netflixu. Je to solidně natočený psycho thriller o jedněch z nejhorších vrahů v dějinách Česka.

6. června

Mizerové: Na život a na smrt – kino

Bad boys, bad boys, whatcha gonna do…! Will Smith a Martin Lawrence se po čtyřech letech vrací jako Mizerové. Bude to skvělé? Na to bychom nevsadili. Ale zpátky do mládí se podíváme rádi, ne že ne.

Starosta Kingstownu – SkyShowtime

Korupce, rasismus a další problémy amerického města vstupují do své třetí řady… Která přináší také herecký návrat Jeremyho Rennera po loňské drsné nehodě s rolbou.

Strážci – kino

Horor o dívce, jež se v lese dostane mezi skupinu lidí, které pozorují tamní strážci. V hlavní roli Dakota Fanning, o husí kůži se po vzoru svého otce stará Ishana Shyamalan.

Sweet Tooth: Chlapec s parožím, závěrečná řada – Netflix

Postapokalyptický, ale přesto dost poetický svět, ve kterém se kromě „normálních“ dětí rodí i hybridi mezi lidmi a zvířaty, míří do finále a slibuje velké rozuzlení.

7. června

Tatér z Osvětimi – SkyShowtime

Minisérie podle stejnojmenné knihy Heather Morrisové je inspirována skutečnými událostmi během holocaustu a slibuje náročný, emotivní zážitek. V hlavní roli Harvey Keitel.

Becoming Karl Lagerfeld – Disney+

Z filmů a seriálů už víme, jak se rodily a vyvíjely značky jako Dior, Gucci nebo Chanel, teď přichází řada na životopisnou sérii o německém návrháři s ikonickým culíkem a slunečními brýlemi.

Vrah na oko – Netflix

Kombinace temného thrilleru a komedie, která uchvátila kritiky, míří na Netflix. Glen Powell (znáte z Mavericka) jako nervózní profesor, co zároveň pomáhá policajtům v roli falešného nájemného vraha. To si pustíme!

12. června

Dokonalé dny – KVIFF.TV

Pozitivní filmová meditace Wima Wenderse o tokijském uklízeči těch nejkrásnějších toalet na světě vás dostane přesně do té nálady, kterou byste měli mít. Protože teď je teď a potom bude potom.

Nedostatek důkazů – Apple TV+

Fanynky Jake Gyllenhaala, pozor – v nové sérii se představí coby právník podezřelý z vraždy ženy, s níž měl poměr, a turbulentní události na sebe nenechají čekat.

13. června

Ghibli svět – kino

Celoroční přehlídka všech filmů slavného animátora Hajaa Mijazakiho a jeho kolegů ze studia Ghibli pokračuje dalším tematickým blokem. Tentokrát se těšte na spíš méně známé, ale stále skvělé snímky Ozvěna vln moře, Zvedá se vítr, Příběh o princezně Kaguje a Červená želva.

Banda – Amazon Prime Video

The Boys are back! Nejbrutálnější a nejšílenější a nejsprostší superhrdinský seriál (což tedy není množina s velkou konkurencí, ale i tak ty nálepky platí) se vrací ve své čtvrté sérii.

Bridgertonovi, druhá část třetí série – Netflix

Že se Penelope a Colin chtějí dát dohromady, už víme, teď už jen zjistit, jak to s nimi dopadne. Osvědčený tah Netflixu rozdělit premiéru očekávaného seriálu na dvě části jistě opět přinese své sledovanostní ovoce.

Trollové 3 – SkyShowtime

Zpívánky v podání animovaných figurek a Justina Timberlakea a Anny Kendrick. Tak vypadá současný život postaviček, které starší z nás v dětství sbírali. Ve třetím díle zjistíme něco víc o Větvíkově minulosti.

Doktor Sex – Netflix

Seriál o dermatologovi, který v 70. letech začal v Thajsku pod přezdívkou Doktor Sex psát do novin sloupky, ve kterých bořil různá tabu. A spustil tím hromadné sexuální obrození.

16. června

Rod draka – Max

První série prequelu Hry o trůny byla vynikající. První trailery druhé řady Rodu draka naznačují, že dračí vládci by vysokou laťku mohli ještě přeletět. Fandíte zeleným, nebo černým?

20. června

Motorkáři – kino

Retro z přelomu šedesátých a sedmdesátých let, silné stroje, války gangů, lovestory, Austin Butler a Tom Hardy. Motorkáři mají spoustu plus, snad z toho namíchají koukatelný film.

25. června

I am: Celine Dion – Amazon Prime Video

And my heart will go on and ooooooonnn! Podívejte, Celine Dion se do našeho hudebního vkusu nutně netrefuje, ale je to výrazná hudební osobnost a nyní bojuje s vážnou nemocí. Dokument o jejím životě bude stát za zhlédnutí.

27. června

Horizont: Americká sága – kino

Kevin Costner už hrál kovboje několikrát. A snad pokaždé se to povedlo. Takže zpráva o tom, že se objeví v prvním ze čtyř dílů nového westernového eposu, musela filmové fanoušky potěšit. I když první recenze jsou dost rozpačité. Hyjé!

Tiché místo: První den – kino

Pssssst. Ani muk. Jinak vás uslyší a sežerou mimozemšťani. Tentokrát v prequelu, který ukáže jejich původní invazi, jejíž následky jsme viděli už ve dvou filmech.