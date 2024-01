Mononoke, Totoro i Cesta do fantazie. Do českých kin míří 22 nejlepších filmů od Mijazakiho a studia Ghibli

Cesta do fantazie od studia Ghibli

Uložit 0

Jejich díla jsou neskutečně nádherně animovaná, dokážou být pohádková i dospělácká zároveň – a především jsou snad bez výjimky nesmírně zábavná. I když někdy otevírají vážná témata a i když to je někdy za cenu slzičky. Tvorba japonského filmového studia Ghibli patří k tomu nejlepšímu, co mezi animovanými filmy kdy vzniklo. A teď si ji vychutnáte na velkém plátně v českých kinech.

Právě v těchto dnech začíná filmová přehlídka Ghibli svět pořádaná distribuční společností Aerofilms. Do domácích kinosálů přivádí 22 nejzajímavějších filmů studia Ghibli, které je mezi filmovými fanoušky spojené hlavně s mistrem animace Hajaem Mijazakim. Podle distributora dokonce nabídne vůbec první příležitost některé filmy v Česku zhlédnout na plátně. Například v pražských kinech Aero, Oko a Přítomnost.

Dvaadvacítka animovaných děl se nicméně nepředstaví najednou. Filmy jsou tematicky rozdělené do pěti skupin, ta první a právě odstartovaná je zaměřená na dobrodružství. Diváci uvidí ghibliovské fantasy klasiky Howlův kráčející hrad a Cesta do fantazie, steampunkem ofouknutý snímek Laputa: Nebeský zámek nebo letecké a prasátkovské retro Porco Rosso. Pětici dobrodružných filmů uzavírá anime na motivy slavných čarodějných děl spisovatelky Ursuly K. Le Guinové Příběhy ze Zěměmoří.

V dubnu se mohou nadšenci do animace těšit taktéž na pět filmů s tématem přátelství, třeba na milý snímek Doručovací služba čarodějky Kiki nebo Léto s Marnie. Červnový tematický blok nazvaný Arthouse nabídne čtyři přemýšlivější snímky jako Zvedá se vítr. Na podzim je přichystaných pět filmů v souboru Svět kolem nás, a to od megaroztomilého chlupáče v Můj soused Totoro až po nejnovější a nejsložitější Mijazakiho film Chlapec a volavka.

Přehlídka Ghibli svět skončí tématem, které je Mijazakiho tvorbě velmi blízké. Japonský tvůrce se ani ve svých dílech určených pro mladší diváky nezdráhá otevírat vážné otázky života, smrti a mezilidských vztahů či války – anebo životního prostředí. Čtveřici environmentálně zaměřených filmů včetně Naušiky z Větrného údolí a Princezny Mononoke uvidí diváci letos v prosinci.

Většina filmů bude uvedená v dabované verzi, všechny pak s českými titulky. Pro některé snímky v rámci Ghibli světa dokonce vznikly ve spolupráci s předními domácími japanology titulky úplně nové. Filmová přehlídka tak bude ve vícero ohledech jedinečnou příležitostí zhlédnout skutečné klenoty kinematografie. Tvorba studia Ghibli je ověnčená trofejemi, Cesta do fantazie z roku 2003 získala i Oscara.

Japonskou společnost založila už v roce 1985 režisérská dvojice Isao Takahata a Hajao Mijazaki spolu s producentem Tošiem Suzukim. Druhý jmenovaný muž je podepsaný pod většinou snímků studia (pod některými byste našli i jméno Goróa Mijazakiho, jeho syna). Ghibli svět je navíc svým způsobem také narozeninovým dárkem pro slavného filmaře. Hajao Mijazaki právě dnes, 5. ledna, slaví třiaosmdesát let na světě.

A mimochodem, víte, jak se vlastně čte Ghibli? Džiburi. Tedy aspoň v pojaponštělé verzi slova, které g proměnilo na dž. To odkazuje na italské letadlo z třicátých let minulého století s právě tímhle přízviskem. Což znalce nepřekvapí, letectví a aeroplány jsou Mijazakiho velkou vášní, která se promítá do mnoha jeho filmů. Název letadla zase pochází ze severní Afriky, kde tak nazývá jižní vítr ze Sahary.

Mnohem příjemnější než nějaký vítr (tedy s výjimkou snímku Zvedá se vítr z roku 2013!) jsou ale filmy, které k nám přivály z východu. Díky za ně – a všechno nejlepší, pane Mijazaki!