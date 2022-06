Dřív si služby firmy sám vyzkoušel, když chtěl vytvořit pracovní profil pro svou společnost Nano Energies. Výsledek se mu líbil natolik, že se rozhodl si v projektu Cocuma koupit podíl. A to rovnou ve výši 40 procent. Český startup, který se snaží přetvořit pracovní trh a namísto běžných inzerátů vytváří jednotlivým společnostem bohaté profily, teď chce posilovat i mimo Česko.

Pracovníci Cocumy při vytváření firemního profilu stráví v dané společnosti i několik dní, se zaměstnanci dělají rozhovory nebo týmy fotí. Sám zakladatel startupu Petr Skondrojanis má natočeno přes pět tisíc hodin rozhovorů. A říká, že si firmy prověřuje – ty, které zařadí do svého projektu, si pečlivě vybírá.

Cocumu tak Skondrojanis označuje jako trh firemních kultur spíš než pracovní portál nebo personální agenturu. „Rozhodl jsem se, že nebudu prodávat lidi do ‚no name‘ firem, ale nadchnu kandidáty pro konkrétní firemní kulturu, konkrétní produkt a tým, konkrétní lídry a cestu, kterou s nimi zažijete,“ říká.

Do Cocumy teď podle informací CzechCrunche posílá Petr Rokůsek jednotky milionů korun. Jako předseda představenstva a zároveň jeden z největších akcionářů Nano Energies dokázal loni tuto skupinu dostat na tržby 2,9 miliardy korun. Navíc je strůjcem lichtenštejnského impaktového investičního fondu Bluelight AG a právě v Lichtenštejnsku český podnikatel bydlí.

Foto: Archiv PS Petr Skondrojanis, zakladatel a ředitel společnosti Cocuma

„Chceme expandovat skrze model kurátorů. Skrze tvůrce, kteří chtějí dělat to, co děláme my. Tedy tvorbu třeba pro pár firem, ať to bude kdekoliv,“ přibližuje plány po investici Skondrojanis. Se svým týmem už dokázal prezentovat firmy z různých oblastí: energetiky, technologií, obchodu, ale i třeba Montessori školu. Profily na portálu Cocuma má téměř stovka společností, mezi jinými například SatoshiLabs, ShipMonk, Productboard, Wrike nebo Smartlook.

„Investice pro mě znamená udržitelnost toho, co dal Petr Skondrojanis dohromady,“ říká Rokůsek. A dodává, že se mu líbilo, jak Cocuma dokázala ukázat firemní kulturu Nano Energies, takže si mohl ohmatat funkční koncept. „Druhým aspektem bylo uvědomění, že firmy jako Cocuma mají obrovskou budoucnost v nové filozofii podnikání,“ doplňuje.

Cocumu Rokůsek popisuje jako zárodek decentralizované organizace. „V Lichtenštejnsku již vzniká zákon, abychom decentralizované organizace ukotvili do legislativního rámce. Firmy nemají akcionáře, ale fungují na bázi konsenzu a všichni spolupracují a vytvoří si například společný token. A to je podle mě ten zázrak, který nám umožní nové řízení firem,“ věří.

Slovo Cocuma reprezentuje spojení slov Company Culture Market – tržiště firemních kultur. Jako svou misi uvádí kromě přispívání ke změně přístupu k náboru také proměnu celkové atmosféry ve firmách. Rokůsek i Skondrojanis popisují, že jejich společné úsilí je vytvářet podnikání s přesahem. Spolu by chtěli z Cocumy vytvořit projekt s větším dopadem na trh, než měla doteď.