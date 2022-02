V energetickém sektoru byl loňský rok pořádně živý. Kvůli rostoucím cenám elektřiny dokonce někteří dodavatelé oznámili krach. Naopak k rekordním číslům se dokázala propracovat tuzemská energetická skupina Nano Energies, která hlásí, že i díky efektivnímu řízení rizik utržila 2,9 miliardy korun. Větší než očekávaný byl podle vyjádření firmy také zisk. Vše je tak připraveno na další růst a expanzi do zahraničí, a to zejména směrem na východ Evropy.

„Poslední rok skutečně sprintujeme. Vidíme příležitosti související s chytrým řízením sítí, digitalizací i dekarbonizací nejen v Česku, ale na mnoha trzích v Evropě, zejména na východ od nás, a aktivně jich chceme využít,“ říká výkonný ředitel Nano Energies Stanislav Chvála. Pod jeho vedením se skupina vydává do Chorvatska a Maďarska, když na své expanzní plány získala předloni stovky milionů od investorů. „Na energetický byznys se dlouhodobě díváme globálně a to, co nabízíme v Česku, chceme dostat na na více trhů,“ doplňuje Chvála.

Koncem loňského roku v rozhovoru pro CzechCrunch hovořil o tom, že i kvůli krachu Bohemia Energy a některých dalších hráčů jeho skupina registruje velké množství nových zájemců. Tisícovkám domácností i firem Nano Energies dodávají stoprocentně čistou zelenou elektřinu od menších lokálních dodavatelů, kteří ji čerpají z fotovoltaických, vodních či větrných elektráren. Celá skupina Nano Energies tak loni utržila 2,9 miliardy korun, přičemž hrubý zisk (EBITDA) činil 3,7 milionu korun.

Jádro byznysu Nano Energies už 14 let spočívá v obchodování na spotových trzích s elektřinou. Tato divize tvoří většinu obratu skupiny, který v předloňském roce dosáhl podle jejího vyjádření na 1,6 miliardy korun. Meziročně tak vyrostl téměř dvojnásobně. Předloni byli Nano Energies ve ztrátě v řádech desítek milionů korun, loni už vykázali černá čísla, byť podle svého vyjádření investovali desítky milionů do vstupů na nové trhy a růstu týmu. Aktuálně firma pracuje na otevření poboček v dalších dvou zemích střední a východní Evropy. S energií obchoduje i v západní Evropě.

Celou skupinu Nano Energies založil v roce 2008 Petr Rokůsek, který zůstává s podílem ve výši 37,5 procenta jedním z největších akcionářů. Stejný podíl drží také podnikatel Petr Zahradník, který svůj podíl v Nano Energies nedávno navýšil odkoupením akcií od Petra Němce. Zbylých pětadvacet procent drží spoluzakladatel RSJ a majitel sítě škol Duhovka Tomáš Janeček. Zahradník s Němcem do firmy jako noví akcionáři přišli v roce 2020, když se podíleli na zmíněném investičním kole ve stovkách milionů. Rokůsek s Janečkem tehdy jako akcionáři navyšovali kapitál firmy formou příplatku o vyšší desítky milionů korun.