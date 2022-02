Coinbase je v posledních dnech středem pozornosti nejen kvůli své směnárně, ve které uživatelé obchodují s kryptoměnami, ale také kvůli reklamnímu spotu ze Super Bowlu, jenž strhl nevídaný zájem. Nakonec se ukázalo, že firma onen létající QR kód na černém pozadí nevymyslela sama. Což by nevadilo, pokud by ovšem její šéf Brian Armstrong včera nepsal o tom, že reklamu Coinbase vymyslel prakticky bez externí pomoci.

Mít reklamní prostor na Super Bowlu, tedy jedné z nejsledovanějších sportovních událostí světa, je samo o sobě prestižní. Proto inzerenti z řad největších společností na světě neváhají utratit miliony dolarů za to, aby jejich reklamy vypadaly skvěle a zacílily na co nejvíce potenciálních zákazníků. Americká kryptoměnová směnárna na to ale šla jinak – místo propracovaného spotu vsadila na obyčejnou animaci QR kódu.

Možná ani Coinbase nečekal, jaký zájem se o ní strhne. Potvrdil si to hned po první minutě od odvysílání, kdy se prostřednictvím létajícího QR kódu dostalo na registrační stránku firmy až dvacet milionů zákazníků. Rázem se z něj stal marketingový hit a začal se rozebírat na sociálních sítích, což přimělo i samotného šéfa Coinbase Briana Armstronga, aby popsal, co za vznikem reklamy stálo.

Žádná kreativní agentura. Nebo?

V záplavě několika tweetů se Brian Armstrong snažil veřejnosti objasnit, jak jednoduchý, avšak velmi účinný reklamní spot vznikal. Jak si firma koupila reklamní prostor, aniž by věděla, co do něj chce dát. Jak se jí nelíbily žádné návrhy od externí agentury, a proto na poslední chvíli vymyslela svůj vlastní. A jak jeho produkce stála násobně méně než klasické „superbowlové“ reklamy.

It was actually inspired by presentations our agency showed your team on 8/18 (pages 19-24) and 10/7 (pages 11-18) with ad concepts for the Super Bowl with floating QR codes on a blank screen. — Kristen Cavallo (@Cavallokristen) February 21, 2022

Prakticky tak bořil zajeté marketingové poučky o televizních reklamách a punkový přístup ze strany Coinbase zněl velmi svěže. Než se ukázalo, že se Armstrongův tým vlastně inspiroval návrhem od externí agentury, konkrétně od Martin Agency, která v minulosti spolupracovala mimo jiné s Mercedesem, závodní sérií NASCAR nebo supermarkety Walmart.

„Ve skutečnosti byl (reklamní spot Coinbase – pozn. red.) inspirován prezentacemi, které naše agentura představila vašemu týmu 18. srpna (strany 19 až 24) a 7. října (strany 11 až 18). Byly na nich reklamními koncepty pro Super Bowl s plovoucími QR kódy na prázdné obrazovce,“ napsala pod jeden Armstrongův tweet šéfka agentury Kristen Cavallo.

Šéf kryptoměnové směnárny se tak rázem ocitl v pozici lháře, do níž se dostal hlavně svým předchozím tvrzením, že by tuto reklamu „žádná reklamní agentura“ nedokázala. Na Twitteru se poté začaly objevovat výzvy, ať Martin Agency zveřejní originální návrhy, případně faktury, nicméně to se (zatím) nestalo. Nedlouho poté se ale ozval sám Armstrong.

„Ačkoli jsme nespolupracovali s tradiční reklamní agenturou, bylo by škoda nezmínit kreativní firmu, se kterou jsme pracovali a která reklamu skutečně vytvořila, zadala píseň, získala povolení a tak podobně. Upřímně řečeno – měl jsem pocit, že jsme všichni jeden tým, takže jsem si to plně neuvědomoval, děkuji,“ napsal.

A spolu s tím lidé začali připomínat i podobnou animaci známou snad každému, kdo měl DVD přehrávač. Ty sice ve svém spořiči displeje neukazovaly plovoucí QR kód, který novým uživatelům sliboval patnáct dolarů v bitcoinu, ale logo DVD, jež se však podobně odráželo od okrajů obrazovky a měnilo barvy.