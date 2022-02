Během Super Bowlu zčernala obrazovka a v éteru se pohyboval jen malý čtverec s QR kódem, který se odrážel od okrajů televize. Jednoduché „přepnutí“ na spořič obrazovky bylo geniálním tahem kryptoměnové směnárny Coinbase. Záležitost zbořila sociální sítě, které ukázaly i video psa, kterého kostička s QR kódem pořádně zaujala. „Asi chce investovat,“ komentovali to páníčkové.

Coinbase tak modifikoval heslo „v jednoduchosti je krása“ na „v jednoduchosti je byznys“. QR kód byl samozřejmě aktivní a po jeho sejmutí telefonem se lidé dostali na registrační stránku, která nabízela patnáct dolarů v bitcoinu výměnou za zřízení nového účtu, a to až do 15. února. Jen za jednu minutu bylo na stránku tímto způsobem přilákáno dvacet milionů lidí.

Použití podobné reklamy je zajímavé hned v několika momentech. První je samotného uvedení během jedné z nejsledovanějších sportovních událostí roku. Reklama totiž byla vytvořena speciálně pro ni. Mnoho lidí si totiž Super Bowl pouští i kvůli reklamám, proto dostat se tam stojí zadavatele miliony dolarů. Velké peníze přitom neplatí jen za vysílací čas, ale i za produkci – firmy si k tomu najímají hollywoodské hvězdy i režiséry. Společnosti Coinbase stačila pouhá černá obrazovka s létajícím QR kódem.

Druhý moment spočívá v tom, že pokud někdo QR kód jednoduše nenasnímal, vůbec nevěděl, o co jde. Logo firmy se objevovalo až v posledních několika sekundách reklamy. Coinbase tak nejdražší vysílací čas zakoupil s tím, že se v podstatě spolehne na lidskou zvědavost. Což se podařilo. Web Coinbasu totiž kvůli vysoké návštěvnosti spadl. A tak zatímco miliardář, investor a kryptofanoušek Mark Cuban to označil za brilantní, ostatní kritizovali nepřipravenost společnosti na velký nápor zájemců.

Než se budeme dále věnovat letošnímu výběru reklam, pojďme si ale ještě říct, kolik to tedy vlastně všechno stálo. Cena za třicet vteřin reklamního prostoru během finále NFL mezi Los Angeles Rams a Cincinnati Bengals, které nakonec vyhrál tým z LA, vyšla na 6,5 až 7 milionů dolarů (140 až 150 milionů korun). Reklama Coinbasu byla minutová, cena se tudíž odhaduje na dvojnásobek.

A možná ještě jeden dodatek. O přehlídce té největší komerce si každý může myslet to své, stále jde však o fenomén, kterým se zabývají i univerzity. Logicky ho tedy také komentují univerzitní profesoři. K tomu letošnímu se vyjádřil například Tom Calkins, profesor marketingu z Northwesternské univerzity. Podle něj se letošní ročník vyznačoval pozitivní, optimistickou reklamou.

Zatímco ještě předloni si marketéři všímali toho, že přibývá reklam na elektromobily, zápas z roku 2022 byl právě ve znamení kryptoměn. Coinbase nebyla jediná společnost, která se do vysílacího času zapojila. Bylo to například i Crypto.com nebo FTX. Nešlo ale samozřejmě jen o kryptoměny, během večera diváci zhlédli rovněž reklamu na rozvážkovou službu Uber Eats, Toyotu nebo chipsy Pringles.

Jaké reklamy na Super Bowlu nás nejvíce bavily?

Alexa a čtení myšlenek

Jaké by to bylo, kdyby virtuální asistent od společnosti Amazon četl myšlenky? To ví Scarlett Johansson a Colin Jost.

***

BMW, Zeus, Schwarzenegger a elektromobil

Krátký příběh o tom, jaké by to bylo, kdyby Zeus a Hera v podání Arnolda Schwarzeneggera a Salmy Hayek šli do důchodu.

***

Brambůrky pro každou příležitost

Seth Rogen a Paul Rudd vzpomínají na společné chvíle ve společnosti chipsů od Lay’s.

***

Taková moderní plánovačka financí

Ty Burrel je v Česku známý především jako Phil Dunphy ze seriálu Taková moderní rodinka. Tentokrát svou tvář propůjčil společnosti Greenlight, která se zaměřuje na finanční plánování.

***

S majonézou proti plýtvání

Co všechno se dá udělat se zbytky jídel a majonézou, ukáže komik ze Saturday Night Live Pete Davidson v reklamě společnosti Hellmann’s.

***

Když se Barbie snaží koupit dům

V reklamě na Rocket Mortgage, společnosti, která ve Spojených státech poskytuje hypotéky, se střetává Barbie a Anna Kendrick.

***

Meta Quest 2

Americká zfilmovaná verze písně Semiška od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Tentokrát jako reklama na headset pro virtuální realitu.