Cronutový restart. Pekárna Oh Deer Bakery znovu otevře už na Valentýna, přímo naproti konkurenci

Kdo sleduje pekárnu Oh Deer Bakery Lukáše Vaška, jistě mu neuniklo, že na sklonku loňského roku oznámil její konec. Nešlo ale o definitivní tečku, jako spíš o informaci o tom, že se pekárna za čas znovu objeví, jen v novém pojetí. Nakonec šlo o podstatně kratší dobu, než jakou Vašek zamýšlel. O víkendu totiž fanouškům prozradil, že značku Oh Deer opět rozjede už na Valentýna. A rovnou přímo naproti konkurenci.

„Po doslova pekelném prosincovém humbuku s uzavřením se hlásíme znovu o slovo. Jak se říká, že na všem špatném lze najít i to dobré, tak to asi platí, protože vzápětí jsem dostal nabídku na perfektní prostor. Nabídku, která nešla odmítnout. 27. 12 jsem musel říct, jestli to bereme, 2. 1. jsem dostal klíče a začal mega závod!,“ napsal Vašek o víkendu na sítích.

Pekelný prosincový humbuk se týkal toho, že Lukáš Vašek otevřeně prohlásil, že udělal chybu, když svěřil výrobu svého pečiva do rukou někoho jiného. Kvalita produktů totiž začala jít prudce dolů a punkový pekař si řekl, že než to dělat blbě, raději zavře. Se svým bývalým společníkem se dohodl, že mu přenechá výrobu pečiva na pobočkách v Purkyňově a Dejvické ulici, ale že tak bude činit pod jiným názvem.

Foto: Oh Deer Bakery S cronuty začal Vašek v roce 2017

Lukáši Vaškovi tak zbyla značka Oh Deer Bakery. S čerstvým větrem v zádech z ní vypustil slovo Bakery, zůstává ale veškeré know-how, se kterým v roce 2017 na pražský trh přinesl cronuty neboli kroblihy a díky němuž v průběhu let vybudoval úspěšný byznys. Podařilo se mu expandovat až do Saúdské Arábie, takže bylo zřejmé, že se značkou není úplný konec.

„Nechci to nechat skončit úplně, takže budu intenzivně pracovat na tom, abych to dal do kupy. Ten formát, jak je teď, určitě skončí, ale přijde něco nového – nevím kdy, nevím kde. Uvidíme, co přinesou další týdny a měsíce,“ řekl v prosinci redakci CzechCrunche. Nakonec šlo jen o dva měsíce. Podle informací magazínu Forbes totiž Vašek dostal nabídku, která se neodmítá. Šlo o retailový prostor v pražském nákupním centru Quadrio.

Přesná adresa je Purkyňova 3. Nová pobočka Oh Deer tedy už nyní vzniká přímo naproti pobočce, která zůstala v rukou Vaškova bývalého společníka, jenž v ní nyní prodává sladké pečivo pod jinou značkou. Lukáš Vašek chce mít na novém místě i pekařské zázemí, kde bude probíhat výroba kroblih. Zaměřit se chce také na slané varianty.

„Chápu, teď už jsou od nás očekávání větší, ale co už… Ve smyslu Punk’s not Dead jsem to rozjel v 2017, tak proč to nezkusit ještě jednou! Do kalendáře si napište 14. 2.,“ dodal.