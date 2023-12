Oblíbená pekárna Oh Deer Bakery zavírá. Chci to začít dělat znovu a lépe, říká její majitel

Uložit 0

Když v roce 2017 Lukáš Vašek začal péct cronuty, které prodával v malé pobočce v Bělehradské ulici, milovníci máslového pečiva radostně jásali. Do Česka totiž přinesl produkt našinci dosud neznámý. Z punkových začátků, kdy si podnikatel všechno dělal sám, mu jeho počin Oh Deer Bakery rychle vyrostl pod rukama, otevřel několik dalších poboček a rozkročil se i do Saudské Arábie. Dnes však na Instagramu fanoušky informoval o tom, že pekárna Oh Deer Bakery tak, jak ji známe, končí.

„Před rokem jsem udělal špatné rozhodnutí, že přenechám výrobu. Byl jsem unavený, zničený, vyhořelý až do základu a tohle mi přišlo jako fajn řešení. Bohužel to drhlo. V posledních týdnech to vyvrcholilo nespočtem zpráv od Vás, které nebylo vůbec fajn číst,“ napsal Lukáš Vašek na instagramový profil Oh Deer Bakery.

Pokračoval slovy, že vždycky říkal: „Než to dělat blbě, tak to raději zavřu!“ A že 15. 12. budou všechny Oh Deer otevřeny naposledy. Jenže situace je trošku jiná a složitější. Pro CzechCrunch Lukáš Vašek sdělil podrobnější informace, které se týkají zmíněného přesunu výroby a náhlého ukončení provozu.

Foto: Oh Deer Bakery S cronuty začal Vašek v roce 2017

„Bohužel jsme se dostali do situace, která je pro mě složitá. Výrobu převzal teď už můj bývalý kolega a já vidím, že to není takové, jaké by to mělo být. Nechci, aby tu výrobu prznil dál. Mrzí mě, že za poslední dobu přišlo dost drsných mailů, stupňovalo se to a nechci být pod něčím takovým podepsaný,“ vysvětluje podnikatel.

Situace tak nyní podle Vaškových slov bude taková, že jeho bývalý společník si bude vyrábět pečivo na pobočkách v Purkyňově a Dejvické ulici, ale bude tak činit pod jinou značkou. Alespoň taková je jejich aktuální dohoda, nicméně pod značkou Oh Deer Bakery nebudou od 15. 12. cronuty a další výrobky na nějakou dobu dostupné.

„Nechci to nechat skončit úplně, takže budu intenzivně pracovat na tom, abych to dal do kupy. Ten formát, jak je teď, určitě skončí, ale přijde něco nového – nevím kdy, nevím kde. Uvidíme, co přinesou další týdny a měsíce. Oh Deer Bakery je ale moje dítě, takže přemýšlím nad tím, jak to udělat znovu a lépe. I když to teď dopadlo tak, jak to dopadlo, strašně nerad bych, aby to skončilo,“ vysvětluje Lukáš Vašek.

Oh Deer Bakery tak zavře, ale jen na čas. Fanoušci prý nemusí zoufat, protože Lukáš Vašek slibuje, že se chce vrátit k původní myšlence, od které v poslední době upustil. Od dob, kdy pekařský nadšenec vstával ve dvě ráno, aby zadělal těsto a o několik hodin později mohl otevřít s čerstvě napečenou várkou dobrot, která mu každý den neskutečně rychle zmizela pod rukama, přece jen uteklo hodně vody a během šesti let se Vaškův podnik výrazně posunul.

Výrobna z Bělehradské se postupem času přestěhovala do Holešovic, díky čemuž mohl Vašek během pěti let otevřít v Praze šest poboček. Některé zůstaly, část se setkala s neúspěchem. Velkým zklamáním byla pobočka na Václavském náměstí, která nepřilákala tolik zákazníků, podobný osud nakonec potkal i Oh Deer Bakery na Malostranské a později také na Florenci.

Pobočkám na Bělehradské, v Purkyňově a v Dejvické se však dobře dařilo a v loňském roce Lukáš Vašek oznámil další úspěch, a to ten, že Oh Deer Bakery expanduje do Saudské Arábie. Podepsal smlouvu s franšízovou společností a 10. ledna letošního roku se otevřela první cronutová oáza s českými kořeny v Rijádu.

„Co se týče Saudské Arábie, ta funguje dobře. A tak to bude i nadále, to je franšíza a bude se otevírat druhá pobočka. Na druhou stranu nebýt Saudské Arábie, tenhle krok by asi přišel dříve. V Česku se to ale změní. Cronuty jsem dělal od roku 2017, mám představu o tom, jak mají vypadat. A tam jsme se nesešli, takže to beru tak, že je to byznys, který postrádá gró, se kterým jsem začínal,“ uzavírá Vašek.