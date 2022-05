CZ.NIC odblokoval sedm dezinformačních webů, které zmizely po ruské invazi na Ukrajinu

Čtvrt roku trvala blokace sedmi dezinformačních webů s doménou .cz. Po začátku invaze na Ukrajinu totiž české internetové sdružení CZ.NIC vyhodnotilo, že mohou být bezpečnostním rizikem. Dnes však toto opatření skončilo a weby jsou již znovu dostupné. Podle sdružení už totiž v souvislosti s válkou nepředstavují hrozbu. Osmý web, Aeronet.cz, zůstal nepřístupný, protože nemá v registru uvedené správné údaje o držiteli.

Hlavním cílem tohoto opatření v době zahájení útoku Ruské federace proti Ukrajině bylo omezení šíření nepravdivých a zavádějících informací v online prostoru, které se snažily relativizovat, ospravedlňovat či schvalovat ruskou agresi. V současnosti již tyto weby podle zástupců CZ.NIC nepředstavují z tohoto pohledu hrozbu. Sdružení by weby dále blokovalo jen v případě, že by k tomu dostalo příkaz soudu, Policie ČR nebo jiného kompetentního orgánu státu.

„Ale protože žádné takové rozhodnutí zmíněných orgánů sdružení CZ.NIC neobdrželo, bylo dnes do zóny vráceno sedm jmen domén dezinformačních webů. Osmé jméno domény, konkrétně Aeronet.cz, nesplňuje pravidla registrace jmen domén. A to v tom smyslu, že nemá v registru uvedené správné údaje o držiteli,“ uvedl mluvčí CZ.NIC Vilém Sládek.

CZ.NIC avizoval vypnutí webů už zkraje tohoto měsíce. „Od začátku jsme deklarovali, že se jedná o mimořádné a bezprecedentní opatření, které bude v souladu s pravidly registrace jmen domén každý měsíc přezkoumáváno,“ řekl tehdy výkonný ředitel organizace Ondřej Filip.

„Smyslem bylo vytvoření časového prostoru pro reakci příslušných orgánů veřejné moci. Také proto sdružení hned na počátku vyzvalo vládu České republiky k přijetí systémových opatření v oblasti prevence a zamezení šíření dezinformací v online prostředí,“ dodal. Žádné takové systémové opatření však zatím česká vláda nepřijala.



Aeronet s CZ.NIC nekomunikuje

Za potřebu zákona se staví mimo jiné například i spolek Zvol si info. „Není vhodné, aby stát prostě ukázal na web, který se mu nelíbí, a ten byl zablokován, aniž by se tak stalo s náležitým právním podkladem. To ale rozhodně neznamená, že dezinformace nejde omezit. Jen na to není aktuálně potřebný zákon,“ okomentoval dříve situaci Josef Bernard ze zmíněného spolku, jenž se zabývá problematikou dezinformací.

Sdružení CZ.NIC zároveň vyzvalo držitele jména domény Aeronet.cz k opravě údajů. Protože se tak dosud nestalo a držitel se sdružením nekomunikuje, je podle Sládka posledním nástrojem k upozornění, že se jménem domény není vše v pořádku, její vyřazení ze zóny na jeden měsíc. Pokud údaje opraví, bude doména neprodleně zprovozněna. V opačném případě bude zrušena a uvolněna k registraci.

CZ.NIC zablokoval v únoru weby Aeronet.cz, Protiproud.cz, Ceskobezcenzury.cz, Voxpopuliblog.cz, Prvnizpravy.cz, Czechfreepress.cz, Exanpro.cz a Skrytapravda.cz. Na začátku března pak mobilní operátoři zablokovali stránky cz.sputniknews.com, Cz24.news, Nwoo.org, Slovanskenebe.com, Svobodnenoviny.eu a Zvedavec.org.

Jak ale zjistil CzechCrunch, blokace vázla a na proruské weby bylo možné se jednoduše dostat. Jak následně zjišťoval server iRozhlas, stát odmítal říct, jaké weby a proč přesně nechal vypnout. Celkově jsou totiž zablokovaných webů více než dvě desítky.

S přispěním ČTK.