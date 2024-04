CzechCrunch spouští kreativní studio pro employer branding. Firmy ukáže novým talentům moderně a kreativně

Uložit 0

V rámci mediálního domu CzechCrunch vzniká nové kreativní studio EB Lab. Specializuje se na komplexní tvorbu employer brandingových strategií a obsahu, díky kterým podporuje znalost brandů, jejich firemní kultury nebo hodnot společnosti. Nové studio klientům nabízí pestrou škálu multimediálních formátů, jako jsou ucelené firemní profily, nativní videa nebo videopodcastové pořady, které jsou charakteristické vysokou kvalitou vizuálního a obsahového zpracování. CzechCrunch tímto krokem vychází vstříc stále větší poptávce po kvalitním obsahu zaměřeném na prezentaci značek a jejich firemních kultur.

S narůstající poptávkou po kvalifikovaných lidech si čím dál více firem uvědomuje potřebu koncepčně pracovat se svou zaměstnavatelskou značkou. Talentované lidi si totiž nevybírá firma, ale naopak oni firmu. Aktuální míra nezaměstnanosti, počet pasivních kandidátů, kteří práci nehledají, a demografická prognóza jasně naznačují, že výhodu na pracovním trhu budou mít ty společnosti, které se aktivně věnují právě budování emloyer brandingu.

„S firmami na zadání i produkci úzce spolupracujeme. Jdeme do hloubky a klienty se snažíme opravdu poznat. Máme tým lidí, kteří se s klienty spojí, pochopí jeho potřeby, namyslí dlouhodobější strategii, napojí na vhodné formáty, kompletně zprodukují a pak odpromují. Věříme, že jen tak můžeme přijít s tím nejlepším řešením, které přinese kýžený efekt pro danou firmu a zároveň bude dostatečně kreativní a poutavé, aby zaujalo také naše čtenáře, respektive potenciální nové zaměstnance našich klientů,“ říká Tomáš Hybeš, šéf employer brandingové studia EB Lab, které operuje v rámci mediálního domu CzechCrunch.

Vlajkovým produktem pro komunikaci zaměstnavatelské značky je firemní profil, který je zveřejněn přímo na webu CzechCrunche a následně propagován napříč jeho obsahem. Jako první vznikl pro společnost Sazka, podívejte se. Základní formou profilu je strukturovaná microsite, která stojí na krátkých a úderných textových sděleních, profesionálních fotografiích a precizně zpracovaných videí. Díky této kombinaci je moderním způsobem a v dobře konzumovatelné formě zachycena podstata vybraných společností.

Profily jednotlivých společností jsou zároveň propojeny napříč dalšími aktivitami CzechCrunche a součástí komunikačního mixu je také cílené promo samotného profilu a jednotlivých mediálních elementů prostřednictvím PPC kampaní. „Vše děláme na klíč, a to od prvotní konzultace přes návrh obsahové kostry až po komplexní produkční tvorbu a následnou komunikaci obsahu na předem definovanou cílovou skupinu,“ doplňuje Tomáš Hybeš, který dříve působil ve Workspace15 od CNC či v mediálním domě Economia.

Hlavní produkt v podobě firemního profilu doplňuje ve strategii CzechCrunche zaměřené na employer branding také několik dalších aktivit, mezi které patří videoseriál zaměřený na technologie s názvem Cloudová civilizace, jehož moderátorkou je přední česká popularizátorka technologií ve společnosti Sara Polak, nebo videopořad EB Talks, ve kterém Tomáš Hybeš s Michalem Kosařem představují všechna možná zákoutí i výzvy employer brandingu.

„Employer brandingové studio zapadá do naší dlouhodobé vize poskytovat partnerským firmám servis od A do Z, nejde pouze o mediální pokrytí, ale správné navnímání potřeb, proces tvorby, propagaci a cílení na dlouhodobou návratnost. Věřím, že na českém trhu na poli médií neexistuje komplexnější produkt, a proto do něj budeme v dalších měsících a letech dále investovat,“ říká Václav Bedřich, spoluzakladatel CzechCrunche, který má na starosti obchod a spolupráce.