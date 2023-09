CzechInvest pomáhá startupům s investicemi. Teď tento svět ukáže i budoucím investorům či korporacím

Sdílení zkušeností a nabývání vědomostí od těch, kteří již podobné situace zažili, může být v podnikatelských začátcích klíčovou ingrediencí pro budoucí úspěch. Ve světě mladých firem, které mají ambice rychle růst, se dlouhodobě angažuje také státní agentura CzechInvest, která spouští druhý ročník své Investiční akademie. V ní se svými partnery připravuje startupy na investice od investorů a venture kapitálových fondů. Letos se zároveň zaměří i na budoucí investory a korporace, které se do startupového světa teprve chystají.

„Po skvělých ohlasech na první ročník Investiční akademie od startupů i partnerů jsme se rozhodli pokračovat v této aktivitě a přidat i Business akademii pro budoucí investory, která je určena jak budoucím i současným angel investorům, tak zástupcům společností a inovativních korporací, které se chtějí startupům věnovat. Víme, že zájem o investování do startupů je v Česku obrovský, ale ne všichni mají dostatek informací o tom, jak se na dlouhodobé investování a práci se startupy připravit,“ vysvětluje Petr Očko, generální ředitel agentury CzechInvest.

Do loňského ročníku Investiční akademie, jíž je CzechCrunch hlavním mediálním partnerem, se zapojily téměř tři desítky startupů. Letošní ročník nově tvoří také série workshopů pro andělské investory a korporace, kterou CzechInvest připravil ve spolupráci s českými investory, venture kapitálovými právníky a experty. Jejím cílem je zapojit do startupového systému nové angel investory a inovativní korporace, ukázat jim, jak funguje celý investiční proces, a představit účastníkům nové projekty, které se aktuálně ve startupové komunitě profilují. První workshop začíná 19. září.

Začátkem listopadu následně odstartují již známé workshopy pro startupy, které připraví zájemce z řad mladých firem a nově vznikajících projektů na jejich investiční strategii a na celý investiční proces. Řešit se bude například sebevědomí ve vyjednávání založeném na znalosti práva, dopadů volby strategie a reálné hodnoty podniku. V akademii se startupisté potkají s tuzemskými investory i právníky, kteří se podělí o své zkušenosti ze stovek zprostředkovaných investic. Stejně jako v minulém roce bude akademie zakončena Investiční konferencí na přelomu listopadu a prosince.

Agentura CzechInvest pořádá celou iniciativu ve spolupráci s advokátní kanceláří Havel & Partners. Generálním partnerem letošního ročníku je rychle rostoucí česká společnost FTMO, jejíž tržby loni vyrostly na čtyři miliardy korun a zisk EBITDA před daněmi a odpisy dosáhl na 1,8 miliardy.

„Akademii i tento rok pořádáme s Jaroslavem Baierem z Havel & Partners a dalšími partnery jako FTMO, Springtide Venture, Seed Starter, DEPO Ventures, díky kterým věříme, že akce bude skvěle odborně zaštítěna. Jedním z hlavní cílů toho, proč to děláme, je také spojovat český startupový ekosystém a přivést různé hráče k jednomu stolu. Pokud by se chtěl někdo do akademií zapojit, ať už jako partner nebo účastník workshopů, stále je možnost,“ říká Petr Kopeček, ředitel Odboru startupů v CzechInvestu.