Daft Punk oživí svoji nejúspěšnější desku. Co nabídne, přibližují v nově vydaných skladbách

Cesta věhlasných Daft Punk, zdá se, jen tak neskončí. I když legendární francouzské duo, které změnilo elektronickou hudební scénu, před lety oznámilo rozpad, na fanoušky nechce zanevřít. Proto jim brzy naservíruje rozšířenou verzi svého nejprodávanějšího alba Random Access Memories a teď z ní vydává dva dosud neslyšené úryvky, které vedly ke vzniku jednoho z jeho největších hitů.

Začátkem měsíce mohli příznivci Daft Punk poprvé slyšet jednoho ze zakládajících členů, Thomase Bangaltera, jak zní na sólovém albu. Osmačtyřicetiletý hudebník totiž vydal Mythologies, experimentální projekt, ve kterém se oprostil od synteticky znějících tónů a naopak vsadil skoro až na orchestrální pojetí, jež se výrazně odlišuje od toho, co měli fanoušci od něj dosud možnost slyšet.

To hlavní má ale přijít až 12. května, kdy Daft Punk „vstanou z mrtvých“ a vyrukují s novou edicí své nejúspěšnější desky s názvem Random Access Memories, kterou vydali v roce 2013 a zahrnuli na ni hity jako Get Lucky s Pharrellem (mimo jiné novým kreativním ředitelem pánské módy v Louis Vuitton) a Lose Yourself to Dance. Letos totiž album slaví desetileté výročí.

A byť Daft Punk už nejsou oficiálně spolu – rozpad k překvapení všech oznámili v roce 2021, po osmadvaceti letech fungování –, jak je vidno, stále se snaží těžit z úspěchu, jaký na globální hudební scéně zanechali. Na rozšířenou verzi Random Access Memories už jsou spuštěny předprodeje a ví se, že nabídne devět dosud neslyšených skladeb. A první dvojici z nich teď duo uvádí.

Na streamovací služby dorazilo krátké, třináctiminutové demo, ve kterém se objevují vystřižené pasáže, z nichž následně vznikla skladba Give Life Back To Music, tedy úvodní píseň desky Random Access Memories. Pro skalní fanoušky může jít nepochybně o věc, která jim rozšíří obzory a nechá je více nahlédnout do kreativní tvorby dua. A Daft Punk těmito střípky přiživují očekávání.

Je však nutné podotknout, že plnohodnotný návrat Daft Punk se nejspíš už neuskuteční. Ostatně jedním z důvodů, proč se formace rozpadla, byl Bangalterův „strach“ z nástupu umělé inteligence, která díky programům typu GPT-4 nebo Midjourney v posledních měsících nabírá na síle. Už prý nechtěl být „robotem v éře robotů“, jak řekl v nedávném rozhovoru. Odkaz Daft Punk ale bude živý napořád.