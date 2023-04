K rozpadu Daft Punk přispěla umělá inteligence. Nechtěl jsem být robot v éře robotů, říká zakladatel

V robotických helmách sice nenatočili svou nejzásadnější desku, i přesto je celý svět zná hlavně díky nim. Nejen, že se za nimi skrývali před slávou, která je na přelomu tisíciletí dostihla, ale také skrze ně vyjadřovali své hudební zasazení na pomezí reality a fikce. Po téměř třiceti letech ale minimálně jednoho z dvojice Daft Punk začala podoba robota omezovat. Už nechtěl být robotem v době robotů a umělé inteligence, a to přispělo k tomu, že se kapela rozpadla.

Právě dnes je ten den, na který všichni skalní fanoušci slavného francouzského hudebního dua Daft Punk čekali. Jeden ze zakladatelů, Thomas Bangalter, totiž vydává svou první sólovou desku Mythologies, která se od jeho původní tvorby dost odlišuje. Působí spíše orchestrálně – a běžní posluchači v ní patrně jeho hudební kořeny ani nenajdou. Je to ale tak, jak to má být. Bangalter se chce od elektronické hudby odklonit. A má k tomu své důvody.

„Daft Punk byl projekt, který díky postavám robotů stíral hranici mezi realitou a fikcí,“ řekl Bangalter v rozhovoru pro britský server BBC. „Pro mě a Guy-Manuela (spoluzakladatele Daft Punk – pozn. red.) bylo velmi důležité, abychom tím nezkazili vyprávění, které jsme odehrávali. Příběh už ale skončil. A mně přišlo zajímavé odhalit část tvůrčího procesu, který je do značné míry založen na lidech a není nijak algoritmický,“ dodal.

Daft Punk oznámili rozpad začátkem roku 2021, po dvaceti osmi letech aktivního působení na hudební scéně, kterou změnili díky svým revolučně znějícím deskám Homework (1997) a Discovery (2001) a také řadě mainstreamových hitů, které nahráli třeba s Pharrellem (mimo jiné ředitelem pánské divize značky Louis Vuitton) nebo The Weekndem, který se nedávno zapsal do Guinnessovy knihy rekordů jako nejoblíbenější umělec.

„Řekl bych, že to bylo zkoumání, které začalo u strojů. A také u nich skončilo. Miluji technologii jako nástroj, ale děsí mě povaha vztahu mezi stroji a námi lidmi,“ zmínil Bangalter a reagoval i na jeden z největších technologických trendů posledních let – umělou inteligenci. Ta se navíc dostává do povědomí širší veřejnosti hlavně v podobě chytrých nástrojů, například obrázkového Midjourney nebo textového ChatGPT, respektive GPT-4.

Čím dál aktivnější příchod umělé inteligence měl podle Bangalterových slov přispět k tomu, že se Daft Punk rozpadli. Být robotem je prý „tím posledním, čím chce v dnešní době být“, ačkoliv samotný charakter, pod kterým přes dvě dekády vystupoval a který mu zajistil nesmírnou popularitu, pořád „miluje“. „Moje obavy z nárůstu umělé inteligence navíc přesahují její využití v hudební tvorbě,“ doplnil v rozhovoru.

Jeho obavy nemusí být neopodstatněné. S pokračujícím vývojem umělé inteligence se čím dál častěji skloňuje, zda budou jednoho dne systémy natolik schopné, že zastanou například pracovní pozice, které dosud ovládali výhradně lidé. Například zmíněný textový generátor GPT-4 z dílen americké firmy OpenAI už teď ukazuje, že v něčem člověka skutečně předčí. Podle odborníků ale programy tohoto typu spíše doplní lidskou práci, než aby ji zcela nahradily.

A byť je názor jednoho z členů Daft Punk na umělou inteligenci, jaký je, už navždy budou s touto kapelou spojováni právě roboti a odkazy na technologie budoucnosti. Nutno však dodat, že Daft Punk se tak úplně neloučí – na 12. května je naplánované vydání rozšířené verze veleúspěšné studiové desky Random Access Memories (2013), kde se má objevit několik dosud nezveřejněných skladeb. Předprodej je spuštěný, bližší informace ale zatím nejsou známy.