Ve stopách Virgila Abloha. Americký hitmaker Pharrell povede pánskou módu v Louis Vuitton

Úzké propojení hudebníků s módou není nic neobvyklého, Pharrell ho ale posunul na novou úroveň. Vybudoval si jméno jednoho z nejosobitějších umělců světa, jehož služeb si cení jak Adidas, tak například Louis Vuitton, pro který teď začal naplno pracovat. Člověk, který se podílel na chytlavých megahitech jako Drop It Like It’s Hot, Happy nebo Get Lucky, se stává kreativním ředitelem pánské módy v LVMH, kde naváže na práci zesnulého Virgila Abloha.

Pharrell Williams má svůj život postavený na kreativitě. Už v dětských letech se našel v muzice, když na hudebním táboře do rukou popadl paličky a zkoušel hrát na bicí. To ho motivovalo založit školní kapelu, od níž se vydal do světa hip hopu – koncem devadesátých let stál u zrodu rapové formace The Neptunes, která jednoho času produkovala přes čtyřicet procent všech písniček, jež se hrály v amerických rádiích.

Poté následovala éra kapely N.E.R.D. a přísun několika obřích spoluprací, které Pharrella dostaly do středu mapy tehdejší hudební scény. Některé songy pro jiné umělce napsal, například slavný hit Hollaback Girl od Gwen Stefani, další doplňoval o své vokály, třeba Drop It Like It’s Hot od Snoop Dogga. Rezonovala i jeho sólová deska In My Mind z roku 2006, stejně tak zájem vzbudila jeho angažmá v diskografii světoznámé Shakiry.

Do naprostého mainstreamu se dostal v roce 2013 díky megahitu Get Lucky od francouzského uskupení Daft Punk, ve kterém hostoval. To už bylo navíc v době, kdy Pharrell ve velké míře pronikl do módy a měl za sebou například spolupráci s luxusní francouzskou značkou Louis Vuitton, pro niž spolunavrhl sérii slunečních brýlí a šperků. A právě do módního domu nejbohatšího muže planety se teď americký kreativec vrací.

Foto: Depositphotos Tenisky, na kterých dělal Pharrell s Adidasem

LVMH, pod jehož křídla prémiové značky typu Louis Vuitton, Dior, Tiffany nebo Hennessy spadají, oznámil, že Pharrell nastupuje na pozici kreativního ředitele pánské módy. „Jsem rád, že mohu Pharrella po naší spolupráci v letech 2004 a 2008 přivítat zpět doma. Jeho tvůrčí vize přesahující rámec módy nepochybně povede značku Louis Vuitton k velmi vzrušující kapitole,“ řekl šéf LV Pietro Beccari.

Pharrell tak bude zastávat roli, jakou měl v Louis Vuttion od roku 2018 slavný módní návrhář Virgil Abloh, mimo jiné zakladatel úspěšné streetwearové značky Off-White. Ten však v listopadu předminulého roku prohrál svůj boj s rakovinou, o němž veřejnost prakticky nevěděla. Pharrell má tudíž nastavenou laťku velmi vysoko, jelikož to byl právě Abloh, který značku představil širšímu publiku.

Jak se Pharrell v Louis Vuitton po tvůrčí stránce projeví, ukáže až čas, je ale zřejmé, že půjde ve stopách, které vyšlapal Abloh. A naznačit to může už v červnu, kdy by měl přijít se svou první kolekcí. Louis Vuitton už mnohokrát veřejně řekl, že nechce být značkou, která by nabízela jen zboží pro tu nejmovitější sortu lidí. Naopak má v plánu své oblečení a doplňky dělat svěžejší, aby zaujaly mladší publikum. Proto má být minimálně v pánských kolekcích hodně znát důraz na streetwear.

S tím má ostatně Pharrell velké zkušenosti. Už v roce 2003 spolu se zakladatelem populární značky A Bathing Ape (Bape) rozjel vlastní oděvní brand s názvem Billionaire Boys Club, který se stal žádaným v komunitě skateboardistů – a dokonce oslovil i slavného rappera Jay-Zeho, který se s ním spojil. Pracoval také s nizozemským domem G-Star, s nímž navrhl kolekci denimu z recyklovaných oceánských plastů.

Dost možná nejvíce zkušenosti ale nasbíral s Adidasem, se kterým spolupracuje již od roku 2016 a navrhl pro něj dnes už velice známou tenisku s označením Humanrace. Model se díky svému měkkému provedení a netradičně pojatým tkaničkám stal natolik populárním, že se jím inspirovala řada dalších výrobců. Dnes patří tato kolekce ke stálicím sortimentu Adidasu a bývá pravidelně obměňována o nové barevné kombinace.

Vedle LV pronikl Pharrell i do další prémiové značky – Moncler. Pro tohoto italského výrobce luxusních zimních bund, které stojí i vyšší desítky tisíc korun a zaujaly mimo jiné někdejšího šéfdesignéra společnosti Apple Jonyho Ivea, navrhl sluneční brýle. Stejně tak si přičichl také k francouzskému Chanelu, kde se podílel na vývoji parfému.