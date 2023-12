Další exit českého startupu. UltimateSuite hlídá efektivitu práce, kupuje jej americký gigant

Uložit 1

Česká startupová scéna si připisuje další exit, kdy zdejší mladá firma směřuje do rukou amerického technologického giganta. UltimateSuite, který sbírá data, aby zaměstnanci pracovali efektivněji, kupuje ServiceNow, jejíž hodnota na newyorské burze dosahuje téměř 140 miliard dolarů, tedy tří bilionů korun.

UltimateSuite dosud vlastnil zakladatel firmy Robert Šamánek se dvěma investory. Před dvěma lety do startupu investoval devatenáct milionů korun český fond Tensor Ventures a investor Michael Rostock-Poplar. Podle tehdejšího vyjádření byl díky tomu startup oceněn na 250 milionů korun. Výše současné transakce, která nyní čeká na finální dokončení, nebyla zveřejněna, podle odhadu CzechCrunche se ale mohla pohybovat ve vyšších stovkách milionů korun.

Čtyřletý startup stojí za vývojem nástroje, který sbírá a analyzuje data, jak dobře nebo produktivně lidé napříč firmou vykonávají jednotlivé činnosti. Manažeři tak mohou sledovat, co dělají efektivně, kde mají mezery a jak se s nimi vypořádat. Jde o obor nazývaný task mining, který vznikl teprve v posledních letech. UltimateSuite mezi své klienty řadí například Generali, Komerční banku nebo slovenskou zdravotní pojišťovnu Dôvera, kromě zdejšího trhu působí také ve Spojených státech.

„Naší technologii jsme hodně věřili, ale ani ve snu by mě nenapadlo, že to půjde tak rychle. Její integrace do platformy ServiceNow, která je jednou z největších světových firem v oblasti workflow, dává perfektní smysl. Jsem velmi rád, že se firma rozhodla investovat do českých technologií a talentů,“ komentuje Šamánek, jenž zůstává součástí společnosti i po prodeji svého vlastnického podílu.

„Jde o náš první exit a máme také velkou radost z toho, že tento exit perfektně ztělesňuje to, co je cílem našeho fondu. Tedy vyhledávat a uvádět do praxe technologie, které předbíhají svoji dobu a které mohou mít celosvětový dopad,“ říká spoluzakladatel Tensor Ventures Martin Drdúl.

Samotný produkt UltimateSuite vznikl původně v další Šamánkově firmě StringData. Před třemi lety byl ale oddělený do samostatné entity, která následně získala zmiňovanou investici.

„Podle mě je Robert Šamánek vycházející hvězdou české IT scény. Síla jeho firmy není jenom v tom, že je součástí velmi rychle rostoucího trhu, ale také v tom, že má Robert jasnou vizi a reálný a proveditelný byznys plán,“ komentoval tehdy motivaci investovat Michal Rostock-Poplar.