Další herní únik. Po obřím leaku GTA se na veřejnost dostalo 43 minut s barbarem z Diabla IV

Bezpečnost herních studií v posledních dnech připomíná cedník. Neznámý hacker vyslal do světa tři gigabajty videí z vývoje Grand Theft Auto VI – a nebyl to jediný víkendový únik utajovaných informací o chystané hře, na kterou si herní komunita už téměř deset let brousí zuby. Na internet se totiž dostaly i záběry z pokračování Diabla.

Oba tituly jsou netrpělivě očekávané miliony fanoušků, jde o pokračování těch nejúspěšnějších a nejpopulárnějších videoherních sérií. Šestý díl Grand Theft Auto a čtvrté Diablo mají už teď úspěch prakticky zaručen, současně jsou ale ještě ve vývoji. Veřejných informací tak především v případě prvně jmenovaného bylo poskrovnu – tedy až dosud. Tedy do okamžiku, kdy obě hry postihly úniky utajovaného obsahu.

V případě krimi akce Grand Theft Auto jej vypustil hacker, který kromě obrovského balíku videí ukazujících různé části nedokončené hry hrozí i zveřejněním zdrojového kódu aktuálního pátého a právě chystaného šestého dílu. Dokonce vývojářům z Rockstar Games a vydavatelům z Take-Two Interactive vzkázal, že by rád uzavřel pro něj zřejmě velice výhodnou dohodu.

Podle svých slov je leaker – vystupující pod přezdívkou teapotuberhacker – i za nedávným hackem taxislužby Uber. K téměř hodině záběrů a zdrojovému kódu se měl dostat prostřednictvím interní komunikace studia Rockstar. To nedělní únik interního obsahu v pondělí potvrdilo a současně dodalo, že na jeho provoz ani vývoj nových titulů leak nebude mít vliv.

Tři čtvrtě hodiny nového Diabla

Zato u Diabla IV je situace o něco méně dramatická, ale přesto jde o únik významné porce neveřejného obsahu. Na internet se totiž dostalo celkem 43 minut z rané verze hry určené pro rodinu a přátele. Leak ukazuje vše, co se od akční hry na hrdiny očekává, tedy temný svět, boj s démonickými zrůdami a různé schopnosti hratelné postavy mocného barbara. Ale především je video opatřené značkami, který by mohly ve zjištění původce úniku pomoci.

Už v předchozích měsících unikly kratší nahrávky, které novinku od Blizzard Entertainment poodhalovaly víc, než by si vývojáři přáli. Současný leak je však zdaleka největší, byť naštěstí pro tvůrce není doplněn vydíráním hackera. Dalším, alespoň drobným zmírněním i tak nepříjemné situace může být také skutečnost, že Diablo IV má oproti GTA VI mnohem konkrétnější podobu.

Jeho vydání je naplánované už na příští rok, nedávno se navíc představilo v trailerech a sami vývojáři nedočkavou komunitu pravidelně informují. To nové Grand Theft Auto nebylo až do letošního února oficiálně potvrzené, byť vývoj šestého dílu série byl i předtím prakticky jistý. Od premiéry aktuálního, pátého dílu totiž právě za dvanáct měsíců uplyne už deset let a série GTA je strojem na peníze, který v zábavním průmyslu nemá obdoby.

Rozdílnost obou jinak podobně obsáhlých leaků ilustruje i skutečnost, že 43 minut záběrů z Diabla IV je na internetu stále poměrně snadno k nalezení i několik desítek hodin po původním zveřejnění. Zato jakýkoliv výskyt uniklého obsahu z vývoje GTA VI majitelé práv z Take-Two Interactive okamžitě potírají.