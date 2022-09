Grand Theft Auto VI bude. O tom, že vývojáři slavné akční série ze studia Rockstar Games na pokračování pracují, informovali sami už začátkem roku. Téměř deset let od zatím posledního dílu to není žádný šok, možná šlo o nejméně překvapivé oznámení herního průmyslu za mnoho let. Nyní ale šestý díl veleúspěšné značky dostává mnohem konkrétnější obrysy – ale způsobem, jaký Rockstaru přidělává spoustu vrásek. Na internet totiž unikly desítky videí z vývoje šestého GTA.

V neděli se rozpoutala bouře, jakou herní komunita dlouho nepamatuje. Uživatel s přezdívkou teapotuberhacker na stránku GTA Forums věnovanou sérii Grand Theft Auto vypustil devadesát videí z vývoje očekávaného šestého dílu jedné z nejúspěšnějších herních značek v dějinách. Měl je získat přímo z aplikace Slack, kterou studio Rockstar podobně jako spousta jiných – a nejen technologických – firem využívá k interní komunikaci. Leaker také tvrdí (a i přezdívkou teapotuberhacker naznačuje), že právě on stojí i za nedávným hackem taxislužby Uber.

Dohromady padesát minut záběrů obsahuje snad vše, co z GTA udělalo fenomén. Jízdu v otevřeném městě, přestřelky s muži zákona, loupežné přepadení. Ale také návštěvu strip klubu, nadabované dialogy s dalšími postavami – nebo hráčem, či lépe řečeno testerem ovládanou hlavní hrdinku Lucii. To vše v rozhraní s viditelnými vývojářskými prvky, ale současně v překvapivě hratelném stavu. Nápisy Vice City zase naznačují zasazení do stejnojmenného fiktivního města, ve kterém se odehrává i jeden z dřívějších dílů GTA. Záběry nicméně ukazují současnost.

Herní vydavatel Take-Two Interactive v reakci na leak okamžitě vyrazil na křížovou výpravu a začal se dožadovat svých práv a stažení uniklého obsahu. Internet tak nyní sleduje, jak se sisyfovsky pokouší na různých platformách od YouTube přes Twitter až po Reddit co nejrychleji zamezit šíření balíku tří gigabajtů videí z vývoje. Spolu s ním navíc teapotuberhacker údajně získal i části zdrojového kódu nové hry i pátého dílu. Také měl vyzvat zástupce studia Rockstar či vydavatele Take-Two ke kontaktu. „Chci uzavřít dohodu,“ ohlásil na GTA Forums.

“i am looking to negotiate a deal” GTA VI leaker says they’ve woken up to thousands of messages and are calling on people from Rockstar/Take Two to contact them. pic.twitter.com/cnPs57NAt7 — Stephen Totilo (@stephentotilo) September 18, 2022

Původní únik informací doprovázela nejistota, jestli se skutečně jedná o záběry z šestého dílu série. Skutečnost, že zatím poslední GTA V vyšlo už před dlouhými devíti lety a samotné studio Rockstar Games práce na vývoji pokračování oznámilo, k tomuto závěru – spolu s přáním komunity – samozřejmě směřovala. Definitivní stvrzení spekulací nicméně zakrátko přinesl až respektovaný reportér Bloombergu Jason Schreier.

„Ne snad, že by o tom bylo příliš pochyb, ale zdroje z Rockstaru mi potvrdily, že se skutečně jedná o Grand Theft Auto VI. Jedná se samozřejmě o záběry z nedokončené verze hry. Je to jeden z největších úniků informací v dějinách videoher a pro Rockstar Games to je noční můra,“ tweetoval herní žurnalista. Na poslední větu navázal komentářem, že leak negativně ovlivní práce na novém titulu. Může například vést k omezení home officů, další a ještě vážnější dopady navíc mohou teprve přijít.

Pro Take-Two Interactive a Rockstar to je mimochodem během pár let už druhý boj s velkým prozrazením informací. Server TrustedReviews v únoru roku 2018 zveřejnil informace o pokračování kovbojského hitu Red Dead Redemption 2, které získal z interního dokumentu herní společnosti více než půl roku před vydáním hry. Netrvalo dlouho, než byl třaskavý článek nahrazen omluvou a jeho vydavatel donucen věc urovnat částkou přesahující milion liber, kterou Take-Two poukázalo charitativním organizacím.

Ani taková komplikace jako obrovský únik obsahu nicméně budoucí úspěch nového titulu nejspíš neohrozí. Série Grand Theft Auto si od své premiéry v roce 1997 vybudovala obrovskou fanouškovskou základnu, navíc ujela pořádný kus cesty a svým způsobem ilustrovala proměny herního průmyslu. Dva úvodní díly i rozšíření London 1969 nabídly shora viděnou akci odehrávající se prakticky ve dvou rozměrech, byť samotné grafické zpracování už pracovalo i s 3D grafikou. Do trojrozměrného světa se naplno proměnil až v roce 2001 titul s trojkou v názvu.

Následovaly úspěšné odbočky s podtituly Vice City a San Andreas, které se spolu s GTA III dočkaly loňského remasteru. Ten se v jednom z mála zaškobrtnutí ze strany tvůrců však kvůli rozpačitému technickému stavu setkal s vlažným přijetím. Zatím poslední díl známé značky GTA V vyšel už v roce 2013 a jeho popularitu tvůrci stále přiživují novým obsahem, což je investice, která se jim bohatě vyplácí.

Během téměř dekády na trhu totiž pátý díl GTA prodal 170 milionů kopií – druhý prodejně nejúspěšnější rok po tom premiérovém přišel dokonce v roce 2020 – a stal se druhou nejprodávanější hrou v dějinách za Minecraftem. To mu také vyneslo šest miliard dolarů v tržbách a status finančně nejúspěšnějšího produktu zábavního průmyslu. Laťka pro šestý díl, o kterém se dlouho spekulovalo, ale až současný únik o něm přinesl záplavu informací, je tedy nastavena extrémně vysoko.