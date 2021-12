Provoz už si vyzkoušeli na německém trhu a teď se rozhodli postoupit o něco víc na východ. Startup Grovy se sídlem ve Frankfurtu nabízí rychlé doručování potravin. Tedy službu, jakou v Česku v průběhu letoška oznámily Bolt Market, Wolt Market nebo Dáme market. Ale kromě kratšího názvu se Grovy rozhodlo také pro kratší čas dopravy. Slibuje, že zboží ze supermarketů přiveze do deseti minut od objednání.

Grovy teď získalo tři miliony eur (75 milionů korun) díky investici vedené českým fondem Lighthouse Ventures. „Během pár týdnů dosáhlo úspěchu, který by normálnímu potravinářskému řetězci trval rok. I přes obrovský konkurenční tlak mu jeho přístup k trhu takzvané quick commerce přinesl fenomenální úspěch v Německu, a my je chceme podporovat v tom jak se pouští do měst střední a východní Evropy,“ říká Michal Zálešák, řídící partner fondu.

Protože Grovy samo sebe vidí jako budoucího lídra v oblasti střední a východní Evropy, chce financemi směřovat právě expanzi v tomto regionu. Česká republika se stává jedním z prvních trhů, na který oficiálně vstupuje. Těmi ostatními jsou Rumunsko, Polsko a Maďarsko. Ostatně kanceláře v Praze a Bukurešti startup už teď provozuje.

Michal Zálešák z Ligthouse Ventures Foto: Nguyen Duy McLavin/CzechCrunch

Na zkoušku si tak v Praze spouští služby právě teď. Oficiálně se však mají obyvatelé dočkat v lednu. Aktuálně Grovy v hlavním městě Česka zaměstnává pět lidí a k tomu 25 řidičů a kurýrů. Do konce příštího roku jich ale má být až 50 a dalších 500 řidičů a kurýrů, a to po celé republice. Doručovat tu zatím bude potraviny, ale hodlá se rozšiřovat na „všechno, co by se mohlo hodit“ a zboží denní potřeby.

Zálešákem zmíněný jiný přístup k doručování a podle Grovy zároveň důvod úspěchu vypichuje firma ve třech oblastech: v důrazu na detail, přístupu k zaměstnancům a zaměření na udržitelnost. Pod oním důrazem na detail si představte třeba skutečnost, že pokud si objednáte víno do parku (při čekání na rozvážku nemusíte být doma), kurýr vám k němu půjčí i vývrtku.

Lidé s perfektní kombinací vlastností

Jako snahy s větším dopadem nicméně vyznívají spíš ty další. Grovy najímá zaměstnance na plný úvazek a vyhýbá se nárazovým smlouvám s nezávislými pracovníky. Kurýři doručují výhradně na kolech a vozítkách na elektřinu a firma se účastní programu kompenzace uhlíkových emisí. Hlásí, že v procesu doručování omezuje plasty a nabízí zlevněné „ošklivé“ a rychle se kazící potraviny. Kromě jiné slibuje, že co se týče přirážky za zboží, nikdy nepůjde nad pět procent.

Přes chválu Lighthouse Ventures i samotného startupu je však vhodné dodat, že zatím si firma své služby zkoušela ve Frankfurtu a v téměř sousední Mohuči. „Než abychom náš model zopakovali v dalších německých městech, přinášíme ho do větších měst střední a východní Evropy, kde je desetiminutové doručování stále novinkou a potenciál ke škálování je obrovský. V regionu žijí ve městech miliony obyvatel, kteří můžou těžit z toho, že nebudou muset obden stát frontu v supermarketu,“ představuje si Justin Adam, spoluzakladatel a CEO Grovy.

Zajistit doručení zboží do 10 minut mají – stejně jako u konkurence – takzvané dark story. Jde o síť strategicky rozmístěných skladů, ve kterých zboží pro své zákazníky dávají dohromady kurýři. Podle plánů žádný z řidičů společnosti nemá být od svého zákazníka dál než osm minut a v rychlosti mu budou pomáhat i technologie. Ty hlídají přesné umístění zásob a zaručují, že kurýři každý z produktů najdou do 90 sekund. Grovy přitom aktuálně nabízí přes dva tisíce položek.

Města jako Bukurešť, Praha a Varšava mají podle zakladatelů perfektní kombinaci vysoké hustoty obyvatelstva, relativně mladé a digitálně orientované populace a levnější pracovní síly. Dva ze čtyř spoluzakladatelů, Justin Adam a Thomas-Christian Adam, je nevolí úplně naslepo. Mají totiž kořeny v Rumunsku a zmiňují, že tak dobře chápou potenciál regionu pro inovace. Plány má však Grovy další. Očekává, že během příštích tří měsíců přiláká investici řádu Series A. Cifra vyjádřená v eurech bude má být rovnou osmimístná.