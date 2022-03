Září roku 2020 přineslo exit známého českého startupu Socialbakers, který za miliardy korun směřoval do rukou americké společnosti Astute. Loni se pak obě společnosti spojily do nově vzniklé entity s názvem Emplifi a nyní hlásí další velké novinky – uzavření investičního kola od americké společnosti Sixth Street Growth, jež historicky podpořilo Airbnb nebo Spotify. Kolo se týká i bývalých zakladatelů Socialbakers včetně Jana Řežába.

Výši transakce ani jedna ze stran nekomentuje, podle vyjádření však valuace Emplifi po tomto kole přesáhla hranici jedné miliardy dolarů, čímž se zařadila mezi jednorožce, jak se takové společnosti označují. Z českých zástupců jde o online supermarket Rohlík a od začátku února také o Productboard. Prostředky chce Emplifi nyní využít na urychlení inovace produktu a růst na stávajících i nových trzích.

Emplifi stojí za vývojem platformy, která propojuje marketing na sociálních sítích, péči o zákazníky a social commerce, čímž řeší nedostatky v oblasti zákaznické zkušenosti. Mezi sedm tisíc klientů firmy patří značky jako Delta Air Lines, Ford nebo McDonald’s.

„Nová investice znamená, že můžeme pokračovat v urychlování inovací v rámci naší platformy. Sixth Street je vysoce renomovaná globální investiční společnost a platforma Sixth Street Growth obvykle investuje do růstově orientovaných firem. Investovala do předních společností v oblasti sociálních služeb a uživatelského zážitku, má také zkušenosti s dlouhodobými investicemi a jsme velmi rádi, že podporuje společnost Emplifi v další fázi růstu,“ komentuje pro CzechCrunch Nikola Pantovič, nejvýše postavený Čech v Emplifi, kterému na vizitce svítí pozice Chief Revenue Officer. Finanční kolo je dle něj potvrzením strategie firmy i pozice na trhu.

Nikola Pantovič, Chief Revenue Officer společnosti Emplifi Foto: Emplifi

„Naši noví investoři byli nadšeni vizí, aby se Emplifi stalo platformou pro značky s moderním, sociálním přístupem k zákazníkům. Stejně jako my chápou, že moderní zákazník využívá sociální média napříč marketingem, obchodem i péčí a že právě tam musí být chytré značky. I oni věří, že trh je zralý pro Emplifi,“ komentuje Pantovič.

Za samotným Emplifi stojí americká investiční společnost Audax Group, jež i před prodejem Socialbakers vlastnila firmu Astute, která si tak díky její podpoře mohla dovolit celou akvizici financovat. Tehdy nebyli vyplaceni všichni předešlí akcionáři, aktuálně oznámené investiční kolo Emplifi se tak několika z nich pořád týká.

Podle informací CzechCrunche mezi současnými akcionáři Emplifi zůstává i nejvýraznější tvář tehdejších Socialbakers, Jan Řežáb. U zrodu startupu stál společně s Martinem Homolkou, Lukášem Maixnerem a Jiřím Vovesem. Poslední roky se věnuje dalšímu startupu Time is Ltd. se zaměřením na zlepšování efektivity vynaložené práce zaměstnanců ve firmách a na této cestě jej už investoři podpořili částkou dohromady téměř 200 milionů korun.

„Několik předchozích majitelů zůstalo v Emplifi zainvestovaných i do současnosti. Věří v budoucí směřování podniku,“ doplňuje Pantovič, konkrétní jména však nesděluje. „Ještě pořád nějaký podíl máme, ale to je vše, co můžu říct,“ reaguje na dotaz CzechCrunche další ze zakladatelů a bývalý technický šéf Socialbakers Martin Homolka. Ten se už čtyři roky věnuje budování agentury Cookielab, kde společně s Radkem Míkou, Jakubem Kohoutem a jejich týmem klientům pomáhají zvládat rychlý růst i s řízením technických týmů.