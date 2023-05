Další konkurence pro ChatGPT je tady. Google svého chatbota Bard zpřístupňuje všem

Po úvodním testování u vybraných uživatelů ve Spojených státech a Velké Británii je textový generátor od Googlu oficiálně tady. Novinka s názvem Bard, která funguje na podobné bázi jako ChatGPT z dílen OpenAI, se otevírá sto osmdesáti zemím světa – a ve výčtu nemá chybět ani Česko. Google to oznámil v rámci své vývojářské konference I/O.

Oblasti pokročilých textových generátorů vévodí ChatGPT, za kterým stojí americká společnost OpenAI. Pokroky dělá i Microsoft se svým Bingem. Bylo proto jen otázkou času, než se s podobným nástrojem vytasí i Google, jenž umělou inteligence Bard zpřístupnil letos v březnu, dosud ale zdaleka nebyla dostupná pro všechny. To se ale mění.

Bard má být nově dostupný ve sto osmdesáti zemích včetně Česka, ačkoliv zatím bez podpory českého jazyka, pouze v angličtině. To může být zásadní pro tuzemské uživatele, a to hlavně z toho důvodu, že zmíněná dvojice ChatGPT a Bing češtinu podporuje. Google ovšem slibuje, že do Barda doplní čtyřicet dalších jazyků, mezi kterými čeština s velkou pravděpodobností nebude chybět.

Bard totiž běží na novém, technologicky vylepšeném jazykovém modelu PaLM 2, který vedle toho, že umí lépe chápat jednotlivá slovní spojení a generovat relevantnější a smysluplnější text, dokáže pracovat právě s češtinou. Kdy ovšem podpora českého jazyka dorazí, je zatím ve hvězdách – Google neuvedl žádný konkrétní termín, pouze zmínil, že to bude „brzy“.

V čem může mít Bard výhodu oproti konkurenci, jsou vizuální odpovědi. Technologii, na které běží funkce Lens pro rozpoznávání obrázků, totiž Google integruje právě i do Barda. Chybět nemají ani doplňky v podobě pluginů třetích stran – zahrnuta má být například znalostní platforma Wolfram Alpha, služba pro rezervování stolů OpenTable, vzdělávací projekt Khan Academy nebo obrázkový generátor Firefly od Adobe.

Bard by navíc měl dobře spolupracovat také s dalšími službami z dílen Googlu, především pak s Gmailem, kdy bude možné textový generátor požádat například o navržení formálního e-mailu s tím, že se text automaticky nabídne jako nová zpráva k odeslání. Obdobným způsobem by mělo propojení fungovat také s dokumenty Docs nebo úložištěm Drive.

Je však nutné podotknout, že většina novinek nebude dostupná hned. Stejně tak se s jistotou neví, kdy se Bard definitivně otevře českým uživatelům, kteří na zpřístupnění v těchto hodinách ještě čekají.

People often ask Bard for a head start drafting emails and documents, so today we’re making it easy to export Bard’s responses right into Gmail and Google Docs. #GoogleIO pic.twitter.com/CfIKf1IFCl

— Google (@Google) May 10, 2023