Další Pán prstenů. Po seriálu od Amazonu se ukazuje animovaný film zasazený před původní trilogií

Vznik trilogie Pána prstenů počátkem nultých let byl jedním z nejriskantnějších projektů v dějinách Hollywoodu. Nakonec se ale ukázal jako obří úspěch a otevřel bránu serióznímu, vysokorozpočtovému fantasy. O skoro dvacet let později se teď na obrazovky chystá seriálový prequel od Amazonu – a k němu se za dva roky přidá také animovaný film od Warner Bros.

The War of the Rohirrim (česky neoficiálně Válka Rohirů) se bude odehrávat asi 200 let od událostí v původním Pánovi prstenů. Zaměří se na vznik pevnosti Hlásek v údolí Helmova žlebu, kde se ve Dvou věžích odehrála jedna z hlavních bitev války o Středozem. Tehdy se zdálo, že zvítězí temnota, na poslední chvíli ji ale zachránil příjezd Gandalfa s Rohiry. Mezi hlavní postavy bude patřit rohanský král Helm zvaný Kladivo.

Magazín Variety nyní zveřejnil první pohled na připravovaný snímek ve formě koncepční kresby, z níž bude vycházet estetika finálního díla. Poměrně jasně je z ní vidět, že by novinka měla zachovat vizuální kontinuitu s filmy Petera Jacksona. Mnozí diváci jistě rozeznají jak mnoho detailů zbrojí i vzezření velkého slona, tak obecnou atmosféru s epickým střetem. Jacksonův Pán prstenů ostatně obsahuje jedny z nejslavnějších filmových bitev vůbec.

Režii nového filmu dostal na starost japonský tvůrce anime Kendži Kamijama, který stojí třeba za seriálem Blade Runner: Black Lotus. Velká část tvůrčího týmu se ale podílela už na předchozích hraných filmech. Výkonnou producentkou je Philippa Boyens, jedna ze scenáristek Pána prstenů, dále stojí za zmínku i Richard Taylor zodpovědný za make-up a speciální efekty oceněné Oscarem či Alan Lee, oceněný Oscarem za umělecké vedení v Pánovi prstenů. Na projektu pracuje i tolkienovský ilustrátor John Howe.

A new #LordOfTheRings original anime feature titled “The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim” is set for release in April 2024.

Variety can exclusively reveal the first look at the film’s concept art: https://t.co/1XzjXccQ2U pic.twitter.com/wHuBGVytwq

— Variety (@Variety) February 14, 2022