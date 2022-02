Je to už přes sedm let, co se diváci prostřednictvím audiovizuálního média naposledy vydali do fantasy světa, kde vedle lidí kráčeli i hobiti, trpaslíci, elfové a skřeti. Za několik měsíců se podobně pohlcující zážitek pokusí přinést nový seriál Amazonu Pán prstenů: Prsteny moci. První trailer přitom nabízí velký příslib, že by se kouzlo původních filmů na motivy knih J. R. R. Tolkiena mohlo podařit zopakovat.

Pán prstenů: Prsteny moci má být návratem nejen do Tolkienových představ, ale také do světa Petera Jacksona, režiséra dvou filmových trilogií. Tvůrci seriálu chtěli totiž zůstat co nejvěrnější jeho vizi a vytvořit tak konzistentní svět, procházející z plátna až na obrazovky v průběhu dvou dekád. Kromě děje, jehož kontinuita je samozřejmě daná adaptováním předlohy stejného autora, jde také o výpravu a design fantastických míst či kostýmů.

Seriál přitom hraje v zásadě roli prequelu, odehrávajícího se několik tisíc let před událostmi Pána prstenů v takzvaném Druhém věku Tolkienovy mytologie. Jak potvrdil první bližší pohled, uvidíme zde jak postavy známé z předchozích filmů a knih, tak zcela nové. Všechny mají dohromady vytvořit komplexní příběh s mnoha dějovými liniemi, od vysoké politiky elfů v království Lindon přes zemi lidí Númenor až po trpasličí doly v pohoří Mlžných hor.

Hlavní hrdinkou přinejmenším několika prvních epizod má být Galadriel, varující před sílícím zlem. Tehdy ještě relativně mladou elfku, která má v pozdějších příbězích tvář Cate Blanchett, ztvárnila Morfydd Clark. Někteří diváci ji budou znát například z nedávného oceňovaného hororu Saint Maud, kde se ukázala jako velice zajímavá a charismatická herečka.

Významnou roli by měl mít také mladý půlelf Elrond, jehož v původních filmech hrál Hugo Weaving. Pán prstenů od Amazonu tuto postavu svěřil dosud málo známému Robertu Aramayovi, který se objevil například v šesté řadě Hry o trůny jako mladý Eddard Stark. Elronda v novém seriálu uvidíme v hlavním městě Lindonu, kde bude jako ambiciózní budovatel postupně stoupat na politickém žebříčku. Dále je potvrzený také návrat Isildura, člověka, který Sauronovi vzal Jeden prsten. Vrátí se samozřejmě i Temný pán Sauron.

Jak naznačuje podtitul Prsteny moci, hlavní dějová linie povede k jedné z nejzásadnějších událostí Tolkienova světa, totiž ke vzniku dvanácti prstenů. Sauron se po porážce svého pána Morgotha, božské bytosti svedené na scestí, skrývá, několik stovek let po začátku Druhého věku ale vstupuje zpět na scénu. Nejdříve si buduje důvěru elfů, lidí i trpaslíků a přivede je ke vzniku prstenů moci, zatímco sám nechá vyrobit vševládnoucí Jeden prsten.

První minutový teaser, který Amazon ukázal v rámci vysílání Super Bowlu, nic z toho neukazuje. Studio si očividně hlubší detaily děje stále nechává pro sebe a místo toho láká čistě na vizuální zpracování a atmosféru. Pohledy na elfí město, přírodu Středozemě nebo velkou bitvu plnou pozlacených zbrojí jsou skutečně velkolepé, a byť jim chybí ikonická hudba Howarda Shorea, působí jednoznačně jako Pán prstenů.

Momentálně se tedy zdá, že o produkčních kvalitách seriálu, kde se rozpočet jen první řady pohybuje blízko půl miliardy dolarů, není pochyb a velké otázky zůstávají kolem scénářů. Ty mohly pracovat v zásadě pouze s Tolkienovými historickými dodatky (apendixy) k trilogii Pán prstenů. The Tolkien Estate, organizace spravující spisovatelovo dílo, ale prý byla s pojetím tvůrců novinky natolik spokojená, že jim umožnila použít i některé části Silmarillionu.

Morfydd Clark jako Galadriel Reprofoto: Prime Video/YouTube

Pán prstenů: Prsteny moci bude dostupný od 2. září exkluzivně na streamovací službě Prime Video, přičemž jednotlivé díly budou přibývat na týdenní bázi. Ačkoliv se teprve ukáže, zda se masivní projekt Amazonu vyplatil a u diváků bude fungovat, už je jasné, že vznikne celkově minimálně pět řad. Druhá se má začít natáčet už v polovině letošního roku v Británii, kam se produkce přesunula z Nového Zélandu.

V případě úspěchu nejdražšího televizního díla všech dob se navíc počítá s dalším seriálem ze stejného světa. Před několika dny se také objevila zpráva, podle níž jsou k mání filmová a herní práva na většinu Tolkienovy tvorby spojené s Pánem prstenů.