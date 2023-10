Další povedené elektrické Porsche. Macan napovídá, že se v Německu drží vysoko nastavené laťky

Uložit 0

Porsche v loňském roce prodalo bezmála 310 tisíc kusů svých vozidel, přičemž téměř 35 tisíc z nich představoval první elektrický model značky Taycan. Po technologické stránce povedený vůz tím dýchá na krk i prodejům slavné 911, což jasně dokazuje, že o elektromobilitu mají zákazníci Porsche zájem. Ten chce značka do budoucna přiživovat nabídkou dalších plně elektrických modelů. Příštím bude Macan, elektrifikovaná verze druhého nejprodávanějšího modelu značky, která se podle prvních recenzí povedla.

Automobilka Porsche si vzala za cíl prodat v roce 2025 víc elektrifikovaných vozů než konvenčních a do roku 2030 mít 80 % modelového portfolia tvořených pouze vozy vybavenými elektromotorem. Plán je tedy takový, že Porsche by v budoucnu vybavovalo spalovacími motory jen model 911 a zbytek portfolia by nabízelo pouze v elektrifikovaných verzích.

Jako první z tradičních modelů značky se elektrifikace dočká Macan, kompaktní SUV, které v této verzi vyzkoušeli už někteří novináři ze zámořských redakcí. A jejich první dojmy naznačují, že Porsche dokázalo najít správnou cestu, jak zákazníkům nabídnout inovaci, a přitom je neochudit o emoce z jízdy.

Novinka by měla dorazit během příštího roku a Porsche s ní bude i nadále nabízet také verzi s konvenčním pohonem. Tedy dokud pro ni bude na trhu místo. Automobilka svou elektrickou novinku postavila na zcela nové platformě PPE, která by měla využívat nový patentovaný Power Box s AC nabíječkou, ohřívač a DC/DC měnič. Platforma byla vyvinuta ve spolupráci s Audi. Znamená to tedy, že se jí dočkají i modely se čtyřmi propojenými kruhy ve znaku. Měla by být navíc natolik flexibilní, že by ji v budoucnu šlo využít jak u SUV modelů, tak elektrických verzí sportovních kupé, jako je Boxster či Cayman.

Foto: Porsche Novináři měli k dispozic několik maskovaných mul

Porsche počítá s tím, že elektrický Macan nabídne nejméně ve třech konfiguracích, tedy v základní verzi, ve verzi S a nejnadupanější verzi Turbo. Ta klasická by měla nabídnout pohon zadních či všech kol a elektromotory umístěné vepředu i vzadu. Vyšší verze budou standardně s pohonem všech kol, přičemž Turbo bude mít výkonnější zadní motor. Nabídne tak až 603 koňských sil, což je podstatně více než nejvýkonnější verze konvenčního Macanu GTS s 434 koňmi.

Novinka by měla být vybavena baterií o kapacitě 100 kWh, a tak by měl být Macan schopen na jedno nabití ujet 500 kilometrů. Dobu nabíjení z pěti na 80 procent Porsche vyčíslilo na 25 minut a podobně jako Taycan by měl vůz využívat osmisetvoltovou elektrickou architekturu umožňující nabíjení výkonem až 270 kW.

Teď už ale k tomu nejdůležitějšímu, tedy pocitům ze samotné jízdy. Například Jonny Lieberman z webu Motor Trend uvedl, že ovládání vozu je skvělé. Řidič má neustále k dispozici dostatek točivého momentu a vůz je rychlý dokonce i na standardy elektromobilů. Novinář popisuje taky svou zkušenost s rychlým úhybným manévrem, ve kterém si Macan vedl i přes své SUV rozměry velice sebejistě.

Jeho slova potvrzuje Tim Stevens z InsideEVs, podle kterého je budoucnost v podání Porsche naprosto jasná. I on vyzdvihl rychlost vozu a jeho schopnost držet se na silnici jako přikovaný. Zároveň přidal zajímavý postřeh týkající se elektrického rekuperačního brždění, které umí dostat do baterie pořádnou porci energie, a tak fyzické brzdy přicházejí ke slovu až v momentě, kdy je potřeba skutečně prudce zastavit.

Foto: Porsche I Macan by mělo být možné nabíjet bleskurychle

Novináři neopomněli popsat také interiér vozu, který byl ovšem z větší části zakrytý stejně jako exteriér testovacích mul v maskovacích polepech. Kabina nabízí dostatečný prostor a sedačky jsou položeny níže. Mimo centrálního displeje infotainmentu by měl vůz nabídnout i volitelný displej pro spolujezdce, a byť se většina interiéru ukrývala během testů pod látkou, novináři jej nejčastěji přirovnávají k interiéru Taycanu.

Porsche svým elektrickým Macanem dává jasný signál, že se snaží držet vysoké laťky, kterou nasadilo s Taycanem. O SUV je mezi zákazníky všeobecně velký zájem a u těch luxusních to platí obzvlášť. Bude tedy zajímavé sledovat, jak elektrifikace zahýbe s prodeji Macanu a zda na něj budou mít podobně nadšený názor jako novináři i samotní zákazníci.