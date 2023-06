Další trefa. Michael Jordan prodává tým, který po konci kariéry koupil. Vydělá na něm miliardy

Dalo by se říct, že na co Michael Jordan sáhl, to se mu podařilo. V basketbalu byl tak výjimečný, že o status nejlepšího hráče všech dob jen tak nepřijde, dokázal držet krok s profesionálními baseballisty a za jeho výsledky v golfu by se nemuseli stydět ani zkušení golfisté. A co teprve úspěch, který zažívá se značkou Air Jordan… To je rovnou ukázkový příklad nadmíru vydařeného propojení sportovce s velkou firmou, v tomto případě s Nike. V něčem ale legendární tvář NBA přece jen selhala. Nebo neselhala? Záleží, jak se to vezme.

Michael Jordan ukončil svou skvostnou kariéru v roce 2003 v dresu Washington Wizards, byť všichni si ho pamatují hlavně jako personu, která do výšin vynesla Chicago Bulls. Ruce od oranžového míče ale úplně oddělat nechtěl, proto se rozhodl, že se bude investičně zajímat o známý, ale nepříliš úspěšný tým Charlotte Hornets, tehdy ještě vystupující pod názvem Charlotte Bobcats. V jeho očích šlo o zajímavou příležitost.

Jednak tým pochází z jeho rodného státu, ze Severní Karolíny na jihovýchodě USA, jednak ještě nezaznamenal žádného většího úspěchu v NBA, což měl Jordanův příchod změnit. V roce 2006 v něm proto koupil menšinový podíl, aby o čtyři roky později od tehdejšího většinového vlastníka, amerického podnikatele Roberta L. Johnsona, koupil šedesát pět procent, aby v něm držel majoritu.

Klub převzal za 275 milionů dolarů, v dnešním přepočtu téměř šest miliard korun, a byť na tom Johnson 55 milionů dolarů ztratil, protože jej původně koupil za 330 milionů dolarů, v ten moment mu to přišlo jako dobrý nápad – nutně potřeboval peníze. Postupem let se Johnson nechal slyšet, že prodeje lituje. Od roku 2010 se tak Jordan stal většinovým majitelem týmu.

Cíl byl jasný: udělat z dnešních Charlotte Hornets konkurenceschopnou jednotku, která by se mohla měřit s nejlepšími v lize. To se mu ale nedařilo podle představ – tým nikdy nevyhrál sérii ve vyřazovací části sezóny a nikdy se neumístil na vyšší než šesté příčce ve východní konferenci. A na to Jordan, pro kterého byla vítězství celý jeho život, nebyl zvyklý. Proto se začalo mluvit o možném prodeji podílu.

Náznak změn ve struktuře přišel před čtyřmi lety, kdy si menšinový podíl v týmu koupili investoři Gabe Plotkin a Daniel Sundheim, Jordan ale stále držel většinu a zastával roli předsedy. Teď se ale ukazuje, že situace z roku 2019 něco znamenat mohla – jak informují zahraniční média spolu se zastoupením NBA, Jordan se Charlotte Hornets po třinácti letech ve velkém obchodě zbavuje.

Třímiliardová hodnota

Pokud transakci schválí Rada guvernérů NBA, majoritní podíl Michaela Jordana v Charlotte Hornets poputuje do rukou skupině v čele se zmíněným Gabem Plotkinem, který v týmu už malou část držel, a investorem Rickem Schnallem, mimo jiné menšinovým majitelem jiného týmu z NBA, Atlanty Hawks. Legendární basketbalista si i tak v klubu nějaký, blíže nespecifikovaný, ale menšinový podíl ponechá. Hlavně na tom ale královsky vydělá.

Sportovní server ESPN s odkazem na své zdroje uvádí, že tržní hodnota Charlotte Hornets činí přibližně tři miliardy dolarů, respektive 65 miliard korun. S touto valuací měli Plotkin a Schnall do obchodu jít. To znamená, že Jordan si může přijít i na více než dvě miliardy dolarů, tedy zhruba 43 miliard korun. Nutno připomenout, že MJ koupil tým za 275 milionů dolarů. Investice se tak klidně může až zdesetinásobit.

Foto: ESPN/Netflix Michael Jordan během natáčení dokumentu Poslední představení pro Netlix

Přesná částka zatím není známá, stejně tak ještě ani nemělo dojít k finálnímu podpisu (to má být otázkou následujících dní). Je ale velmi pravděpodobné, že jeden z nejslavnějších basketbalových hráčů v dějinách sportu si prodejem svého většinového podílu zajistí více peněz, než jaké mu vynesla téměř čtyřicet let trvající spolupráce se společností Nike, s níž má veleúspěšnou módní značku Jordan, respektive Air Jordan.

Právě byznysové propojení Jordana s Nike patří mezi nejznámější spolupráce na sportovním poli – a jen někdejší tahoun chicagských býků na ní měl podle odhadů vydělat už přibližně 1,8 miliardy dolarů, respektive 39 miliard korun. Ostatně o ní byl natočený i dokument Air: Zrození legendy, ve kterém hrají hlavní role Ben Affleck a Matt Damon. A byť není dokonalý, ukazuje, co vše stálo za tím, než se „spolupráce snů“ uzavřela.

K rozhodnutí o prodeji většinového podílu ze strany Jordana a jeho skupiny se vyjádřil i komisař NBA Adam Silver, který napsal: „Je úžasné, že se jeden z našich největších hráčů, Michael Jordan, mohl stát předsedou týmu. A má zároveň absolutní právo prodávat. Hodnota týmu od doby, kdy ho koupil, hodně stoupla, takže je to jeho rozhodnutí.“ Silver tak zjevně poukázal na to, že jde o jasné byznysové rozhodnutí.

Prodej Charlotte Hornets zároveň přichází jen několik měsíců poté, co byl Radou guvernérů NBA schválen obchod, ve kterém se ocitl tým z jihovýchodu USA, o poznání úspěšnější Phoenix Suns. Jeho majitelem se stal americký miliardář Mat Ishbia, jenž za něj zaplatil čtyři miliardy dolarů, tedy asi 90 miliard korun, čímž vytvořil i rekord zámořské basketbalové soutěže, který dosud patřil prodeji Brooklyn Nets z roku 2019 za 2,35 miliardy dolarů.

Jak se tým, který měl třináct let pod svými křídly MJ, promění, je otázkou. Pochopitelně bude záležet i na tom, s jakými posilami Charlotte Hornets nastoupí do nové sezóny – ještě předtím je ale (stejně jako další týmy NBA) čeká draft, kde si zástupci klubů vybírají hráče. Charlotte Hornets mají v tom aktuálním pořadové číslo dva, takže si budou moci volit jako druzí. A nabízí se jim hlavně dvě zajímavá jména: Brandon Miller a Scoot Henderson.