Dokonce i Chelsea byla levnější. Phoenix z NBA se prodal za druhou nejvyšší částku sportovní historie

Ještě v červnu byla nejdražším sportovním klubem planety fotbalová Chelsea z anglické Premier League. Její rekord však vydržel jen pár týdnů. V létě hodnotu transakce, jež v přepočtu na dolary činila zhruba tři miliardy, významně překonali američtí fotbalisté Denver Broncos z NFL s částkou 4,65 miliardy dolarů. Nyní se ve Spojených státech zrodil další gigantický sportovní deal. Na rekord Broncos sice prodej Phoenix Suns z basketbalové NBA spolu s ženským týmem Mercury nemá, ale zařadí se hned za ně a před Chelsea.

Americký miliardář Mat Ishbia kupuje Phoenix Suns za čtyři miliardy dolarů, tedy zhruba 90 miliard korun. Tím vytvoří nový rekord zámořské basketbalové soutěže, který dosud patřil prodeji Brooklyn Nets z roku 2019. Za ty tehdy zaplatil 2,35 miliardy dolarů Joseph Tsai, spoluzakladatel asijského internetového obra Alibaba. Nový rekordman Ishbia zbohatl na hypotékách a stojí v čele společnosti United Wholesale Mortgage, největšího poskytovatele hypotečních úvěrů ve Spojených státech.

Phoenix a ženský celek Mercury byly k mání od letošního září, kdy vedení ligy zveřejnilo závěry vyšetřování jeho dosavadního majitele Roberta Sarvera. To prokázalo dřívější nařčení z rasismu, obtěžování i nevhodného chování vůči zaměstnancům a vedlo k pokutě deseti milionů dolarů a ročnímu zákazu činnosti. Finanční a realitní magnát výsledky šetření nerozporoval a veřejně se za své chování omluvil, chuť dále provozovat basketbalový celek však pod tlakem sportovní veřejnosti ztratil.

Sarver byl majitelem Suns od roku 2004, kdy ho mimochodem koupil za tehdejší rekord 400 milionů dolarů. Nový vlastník arizonského klubu v posledních letech aktivně vyhledával příležitost proniknout do vrcholového sportu, kromě týmu NBA se Ishbia zajímal o dostupnost celků v NFL. Basketbal nad americkým fotbalem nakonec zvítězil možná i kvůli jeho vlastní sportovní kariéře. Coby hráč Michiganské státní univerzity pomohl v roce 2000 své alma mater vybojovat titul v nejvyšší celoamerické univerzitní soutěži.

„Basketbal je důležitou součástí mého života, a to už od střední školy i následně na univerzitě, kde jsem měl tu čest hrát pod koučem Tomem Izzem,“ cituje Ishbiu stanice ESPN s odkazem na trenéra školního výběru, jenž byl v roce 2016 uveden do basketbalové síně slávy. Ishbia dokonce basketbalový program univerzity podpořil darem ve výši 32 milionů dolarů. Na rozdíl od většiny evropských zemí jsou vysokoškolské sporty ve Spojených státech nesmírně prestižní a často jsou vstupenkou do profesionálních lig.

Navzdory rekordní cenovce nepatří Suns na palubovkách NBA k historicky úspěšným týmům. Sice za ně válel i legendární Charles Barkley, ale na triumf v nejsledovanější basketbalové lize světa od svého založení v roce 1968 stále čekají. Loni se nicméně po deseti sezonách bez účasti v play-off probojovali až do finále NBA, kde nestačili na Milwaukee. Letos vyhráli svou divizi (NBA tvoří dvě konference po třech divizích, vítězové konferenční vyřazovací části se utkají o titul), ale vypadli už ve druhém kole play-off.

Prodej Phoenixu za čtyři miliardy dolarů se nicméně bez ohledu na sportovní formu zařadí na druhou příčku nejdražších nákupů sportovních klubů. Špička tohoto seznamu se přitom výrazně zamíchala během pouhého půl roku. V květnu patřila první pozice v úvodu zmiňované Chelsea, kterou ruský oligarcha Roman Abramovič prodal americkému konsorciu investorů vedenému Toddem Boehlym a společností Clearlake Capital za 2,5 miliardy liber, v tehdejším kurzu přibližně 3,1 miliardy dolarů.

V srpnu pak tento prodej o jeden a půl miliardy dolarů překonal nákup Denver Broncos z NFL. Financovali jej primárně členové pohádkově bohaté rodiny Walton-Pennerů, jež založila giganticky výnosný řetězec supermarketů Walmart. Do skupiny nových vlastníků se ale dostali i někdejší americká ministryně zahraničí Condoleeza Riceová a britský pilot Formule 1 Lewis Hamilton.

Další potenciální rekordy se nicméně opět blíží. A znovu by mohly vrátit miliardové prvenství do anglické Premier League. Abramovičův prodej Chelsea byl odsunutý na pomyslnou bronzovou příčku, ještě vyšší částky se ale skloňují v případě dalších slavných celků Manchesteru United a Liverpoolu, jež jsou oba na prodej. Rodina Glazerových, která vlastní prvně jmenovaný klub, ho v listopadu oficiálně nabídla zájemcům. Taktéž američtí vlastníci Liverpoolu nejsou sice tak přímočaří, ale i oni zmínili, že jsou otevřeni nabídkám.