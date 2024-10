Daly sbohem korporátu a začaly vyrábět neviditelná trička. Jsou hnusná, ale prodáváme, říkají zakladatelky

Uložit 0

V 90. letech byly košile a sako zcela běžným oděvem všech pracovníků v kanceláři. Dnes sice obleky střídá civilnější móda, ale pořád nastávají situace, které vyžadují nahodit alespoň tu košili. A právě tehdy přijde ke slovu tričko, které by si jinak na sebe člověk asi dobrovolně neoblékl. Proč? Díky tělové barvě totiž vypadá hrozně, jak samy s úsměvem potvrzují i jeho autorky Hana Vydrová a Romana Pazderová. Nápad na „neviditelné“ triko pod košili, které zabraňuje jejímu propocení, vznikl v korporátu, který pro obě ženy dlouhé roky představoval běžné pracovní prostředí. Pak si ale řekly, že už stačilo, a založily značku Covert.

Hana Vydrová původně vystudovala potravinářskou technologii na VŠCHT, následně šla vyučovat chemii a předměty spojené s potravinami a výživou na gastronomickou školu. Občas jí do rozvrhu přistály předměty spojené s etiketou stolování a jiné podobné, u kterých zjistila, že ji vlastně tohle téma baví. Na škole sice nevydržela, u výuky ale zůstala.

Na VŠCHT si začala dělat doktorát a díky známému se dostala do agentury, ve které vyučovala etiketu. „Do toho mě tehdy uvrtal manžel, protože mě nenapadlo, že bych etiketu mohla učit dospělé. První jednodenní kurz byl pro Škodovku a nad jeho přípravou jsem seděla tři měsíce,“ vzpomíná dnes čtyřiašedesátiletá Vydrová. Kurz se líbil, doktorát nechala doktorátem a do školení se pustila naplno, nejdřív pod agenturou a později na vlastní živnost. A tak se dostala i ke školení manažerů v tehdejším Eurotelu.

V té době v něm coby obchodní ředitelka pracovala protřelá manažerka Romana Pazderová. „V Eurotelu za mnou přišel kolega s tím, že má skvělý kurz na byznys etiketu. V tu chvíli jsem si pomyslela, že jsou to jen vyhozené peníze, ale nakonec jsme do toho šli. Kurz pořádala Hanka. V životě jsem neviděla zaměstnance z něčeho tak nadšené,“ vzpomíná Pazderová na první setkání s budoucí kolegyní.

Vydrová zanechala takový dojem, že Pazderová následně svým kolegům dopřála i další školení, tentokrát věnované technikám konzumace humra a práce se šneky na talíři. „Její kurzy byly strašně přínosné, protože lidé získali sebejistotu, nezadrhávali se, věděli, co mají dělat,“ vzpomíná na spolupráci s Vydrovou, které sama přezdívá Ladislav Špaček v sukních.

Pryč s koláči

Původně čistě obchodní vztah začal přerůstat v přátelství. Když Pazderová v roce 2012 působila coby obchodní manažerka v Alze, na jedné schůzce začala Vydrová mimoděk vyprávět o své výrobě „neviditelných triček“. Na nápad vyvinout triko v tělové barvě určené pod košili, které by absorbovalo pot a chránilo tak další vrstvy oblečení, přivedli Vydrovou absolventi jednoho z kurzů. Na něm vyučovala, jak se správně oblékat na společenské akce, a posluchači si stěžovali právě na propocené koláče a bílá trika či tílka, která byla pod košilemi vidět.

Triko tělové barvy Hany Vydrové bylo ve své době unikátem. Takovým, že když se původně snažila nápad prodat, nikdo prý o něj neměl zájem. „Protože je hnusný,“ říká s úsměvem osmapadesátiletá Pazderová. „To si na sebe jen tak bez košile nikdo normální nevezme,” dodává Vydrová.

Foto: Covert Underwear Pánské neviditelné tričko od Covert Underwear

„V té době jsem na tom pracovala už tři roky, za investované peníze by byla malá garsonka v Praze. Měla jsem produkt, ale neměla jsem obchodní dovednosti a nebyla jsem to schopna posunout dál. Proto jsem Romanu poprosila, zda by do toho nechtěla jít se mnou. A k mému překvapení kývla,“ vzpomíná Vydrová. Pazderová jí nejdříve pomáhala jen coby poradce. „Pak ale odhodila manažerský plat, firemní volvo a pustila se do toho se mnou naplno.“

„Já jsem akční člověk a mě by korporace ve finále asi zabily. Bytostně nesnáším dělat prezentace jen proto, aby se dělaly prezentace. V Alze jsem vedla pobočku, ale pořád jsem si říkala, co tu dělám? V květnu 2013 jsme s Hankou založily firmu, do toho mě oslovil kdysi bývalý šéf, který rozjížděl firmu s kosmetikou, a ještě jsem v té době rozbíhala prodej v novém virtuálním mobilním operátorovi,“ vzpomíná Pazderová na období, kdy se najednou pustila do tří různých projektů.

Sexy to není, ale je to funkční

Do té doby Vydrová prodávala svá trika jen přes e-shop a měla dva velké zákazníky, krejčovství Le Premier Jakuba Lohniského a jeden salón v Bratislavě. S pomocí Pazderové ale zefektivnily e-shop a přibyli jim klienti. A pro české zákazníky přešly na název Neviditelnepradlo.cz.

Vedle internetového obchodu se však rozhodly dostat se k zákazníkovi co nejblíž. „Věděly jsme, že potřebujeme nejdřív ke kravaťákům, kteří si nechávají šít košile. Proto jsme začaly oslovovat krejčovství a salóny,“ vysvětluje Pazderová s tím, že dnes právě přes partnery, kterých mají okolo 50 v Česku a podobný počet i na Slovensku, prodávají nejvíc. „Na Slovensku a také na Moravě prodáváme mnohem víc než v Čechách. Jaký je důvod, netušíme,“ dodává její kolegyně.

Postupně se také začal rozrůstat sortiment, ke klasickým tričkům se přidala potítková trika se zesílenou vrstvou v podpaží, přibyl sortiment pro ženy a také spodní prádlo v tělové barvě, které zase neprosvítá skrz kalhoty či sukně. Třeba v Německu je o ně větší zájem než o trika. „Sexy to není, dnes bych na to už asi nikoho nesvedla, ale je to funkční,“ směje se Vydrová s tím, že jejich pánské boxerky odebírá například i berlínský balet pro své tanečníky.

Výroba probíhá v Havlíčkově Brodě, kde mají stroje na výrobu extrémně jemného úpletu s velmi nízkou gramáží. Prádlo je bezešvé a 100% bavlněné. Díky tomu je jakousi druhou kůží. To dokazuje i fakt, že je spodní prádlo Covertu oblíbené například u filmu nebo v divadle, kde díky němu herci vypadají jako nazí. Svá trička přes partnera prodávají i ve Spojených státech, ale oblíbili si je také v Saúdské Arábii, kde je nosí pod tradičním oblečením thobe.

Foto: Covert Underwear Oblečení je vyráběno z jemného úpletu s nízkou gramáží

Celou firmu s obratem 10 milionů tvoří Vydrová a Pazderová a balíky balí a odesílá manžel druhé jmenované, bývalý šéf pražských hasičů. Covert dnes za rok prodá okolo 25 tisíc kusů neviditelného prádla, přesto prý nestíhá uspokojit poptávku a ani to nemá příliš v plánu. Jak říká Vydrová, v současném stavu a složení jsou spokojené a růst neplánují. „Budeme spokojené, když to půjde tak, jak to jde teď. Nemusíme spolknout celý svět,“ dodává Vydrová.

Kanceláře nemají, vše řeší po telefonu nebo online. Jak samy říkají, pro byznys, který vedou dvě ženy s rovnocenným podílem, je to vlastně dobře. „Občas se poškorpíme, ale díky tomu, že nejsme pořád spolu, si na nervy nelezeme. Vždy si jen řekneme: ‚To mi neříkej, z toho jsem smutná.‘ A tím je to hotové,“ říká Vydrová.

Pazderová spolu s Covertem vede zmíněnou kosmetickou firmu, zatímco Vydrová sem tam ještě vyučuje etiketu. Možná i proto nemají obavy z toho, že by košile jednou z kanceláří úplně zmizely. „Dneska oblek nahrazuje právě košile a slušnější kalhoty s polobotkami. Dřív bylo možné sakem nejrůznější fleky na košili zakrýt, bez něj se ale naše trička hodí o to víc. A když zmizí i košile, tak se to dá vždy vzít i pod triko nebo svetr,“ uzavírá Vydrová.