Dárek pro Putina. Češi vysbírali 90 milionů na 15 mobilních systémů protivzdušné obrany pro Ukrajinu

Česká republika patří v přepočtu na obyvatele mezi globálně největší vojenské podporovatele Ukrajiny v boji proti Rusku. Vedle významné vládní pomoci přispívají i samotní lidé, kteří se nyní složili i na nákup patnácti mobilních systémů protivzdušné obrany Viktor české výroby v rámci kampaně Dárek pro Putina. Cílová částka byla nastavena na 90 milionů korun, nakonec se vybralo o 2,5 milionu navíc.

Organizátoři kampaně, která je součástí projektu Zbraně pro Ukrajinu, to v pátek uvedli na Twitteru. Systémy budou na Ukrajinu poslány během února, sloužit budou například při obraně proti sebevražedným dronům i před leteckým bombardováním, kterým Rusko na Ukrajinu útočí.

„Ale cíl je jen jeden: zavřít Putinovým vrahům nebe nad Ukrajinou,“ stojí v popisu kampaně. V polovině ledna chtějí představit sbírku na další zbraně, už dříve pomocí příspěvků od lidí pořídili tank Tomáš.

Systém Viktor představuje upravené terénní vozidlo Toyota s dvojicí rychlopalných kulometů KPVT. Podle organizátorů sbírky je zbraň schopná účinně bránit strategické i civilní cíle kromě náletů sebevražedných dronů i před leteckým bombardováním. Zasáhnout může proti středním i velkým dronům, letadlům a vrtulníkům operujícím v nízké výšce, v případě potřeby i proti pozemním cílům. Účinný dostřel je přes dva kilometry.

Je to tam! Přátelé, 90 000 000 korun na 15 mobilních kulometných „dvojčat“ na podvozku Toyota jsme vybrali za pouhých 50 dní (už to víme). 👏🎉 Děkujeme vřele. Klobouček! Stroje by měly na Ukrajinu odjet během února (výrobce čeká na ta autíčka, kulomety jsou ready). Co bude…⬇️ pic.twitter.com/p59HxkYO2W

— Dárek pro Putina (@DarPutinovi) December 30, 2022