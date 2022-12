Milion pro Pavla, dva pro Nerudovou. Miliardář Dědek nechce Babiše na Hradě, podpořil jeho vyzyvatele

Jablonecký patriot a většinový spolumajitel společnosti Jablotron Dalibor Dědek je homo politicus – správa věcí veřejných ho dlouhodobě zajímá a dlouhodobě na ni dává peníze. Platí to i před prezidentskou volbou. A jako obvykle k tomu přistoupil po svém: milionové dary poslal jak Petru Pavlovi, tak Danuši Nerudové. Jedno byl hlas rozumu, druhé hlas srdce, říká.

Na transparentním účtu někdejšího vojenského šéfa NATO a bývalého náčelníka české armády Pavla přistál milion korun od Dalibora Dědka na začátku prosince. Zařadil se tak po bok dalších miliardářů, kteří se v uplynulých měsících sešikovali za generálem: namátkou jej podpořili spolumajitelé investiční skupiny Pale Fire Capital Jan Barta a Dušan Šenkypl, zakladatel Mall.cz Ondřej Fryc, spolumajitelé Livesportu Martin Hájek a Jiří Mareš nebo Martin Vohánka z Eurowagu.

„Pro mě je ideální představa, že ve druhém kole budou Petr Pavel a Danuše Nerudová. Pak už by mně bylo jedno, kdo z nich vyhraje,“ říká Dědek na otázku CzechCrunche, proč se rozhodl dva týdny poté, co poslal peníze Pavlovi, podpořit i jeho konkurentku Nerudovou.

Zatímco Petra Pavla podle svých slov vnímá jako hlas rozumu, někdejší rektorku brněnské Mendelovy univerzity chápe jako hlas srdce. „První peníze šly ke generálovi, protože jsem si to vyhodnotil rozumově. Ale postupně jsem dospěl k tomu, že je třeba poslechnout i srdce.“

A k tomu, aby Nerudové poslal dva miliony, ho nepřímo ponoukl Petr Pavel. Dalibor Dědek totiž nelibě nesl, že se generál nechal veřejně slyšet, že si už není tak úplně jistý, zda by ve druhém kole případně proti Andreji Babišovi podpořil Nerudovou. S tím, jak se volba blíží – k urnám se půjde poprvé v pátek 13. ledna –, se samozřejmě vyostřuje souboj nejen mezi Babišem a jeho hlavními konkurenty, ale i mezi favority demokratického bloku, tedy mezi Nerudovou a Pavlem. Nerudová začíná více kritizovat kroky vlády, Pavel zase tu a tam útočí na ni.

„To mě přimělo se nad podporou paní Nerudové znovu zamyslet. Já to takhle nevidím a zklamalo mě to. Uvědomil jsem si, že zatímco Petr Pavel už kampaň vede dlouho a nasbíral hodně peněz, Danuše Nerudová tak silnou finanční podporu nemá, ale i přesto se jí daří stoupat a vyvolávat velký zájem společnosti,“ vysvětluje Dědek, který je podle magazínu Forbes se jměním 7,7 miliardy korun 56. až 57. nejbohatším Čechem.

Pětašedesátiletý Dalibor Dědek v minulé prezidentské volbě podpořil dvěma miliony korun Jiřího Drahoše, v roce 2017 zase finančně před volbami pomohl Starostům a nezávislým, za které chtěl dokonce kandidovat do sněmovny, ale nakonec si to rozmyslel. V posledních týdnech na sebe upozornil tím, že inicioval projekt Dárek pro Putina, což je virtuální e-shop, přes nějž mohou lidé finančně pomáhat ukrajinské armádě. Vybralo se tam už přes 324 milionů korun.

Generál Petr Pavel má aktuálně na svém transparentním účtu zůstatek bezmála devět milionů korun, Danuše Nerudová více než 12 milionů. U byznysmenů byl dosud ale výrazně úspěšnější Pavel, Nerudové ale i s tím, jak sílí v průzkumech, přibývá také finanční podpora – na platformě Donio už vybrala přes milion korun a kromě Dalibora Dědka jí v posledních týdnech statisícové či milionové částky poslali třeba průmyslník Martin Wichterle, zakladatel Y Softu Václav Muchna či bývalá ředitelka Deloitte v Česku Diana Rádl Rogerová.

Petr Pavel v průzkumech veřejného mínění dlouho vedl, nyní se ale do čela pelotonu vedle něj a Andreje Babiše dostala i Nerudová. Podle agentur Median či Data Collect by dokonce vyhrála první kolo před Babišem, společnost STEM pasuje na vítěze prvního kola Babiše těsně před Nerudovou. Ve druhém kole, shodují se sociologové, by Babiše porazila jak ex-rektorka, tak bývalý armádní náčelník.