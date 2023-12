David Marek zaslouží potlesk. Vláda nutně potřebuje nakopnout a známý ekonom se hlásí do služby

Uložit 0

Komentář Luboše Kreče: O víkendu to budou dva roky, co exprezident Miloš Zeman jmenoval na zámku v Lánech koaliční vládu vedenou Petrem Fialou. Je tak v polovině svého čtyřletého mandátu. Těch, kteří ji kritizují a radí, co by měla dělat jinak, je dvanáct do tuctu. Když se ale ozve někdo, kdo jí chce pomoct a je ochotný jít s kůži na trh, navíc když to je uznávaný odborník, zaslouží si pozornost. A přesně to udělal David Marek.

Důvěra v kabinet tvořený pěti stranami se v listopadu propadla na historické minimum. Podle agentury CVVM mu důvěřuje jen 17 procent lidí, opoziční hnutí ANO pak v průzkumech preferencí vystoupalo až k 35 procentům.

V těchto nuzných číslech se Fialův tým potácí už řadu měsíců a nic nenasvědčuje, že by se to mělo změnit. Na vině jsou marketingové chyby, jako bylo premiérovo video s Nutellou, a komunikační neobratnosti typu (ne)zdražování potravin a energií.

Ale nejen to. Většina vlád je v poločase svého působení s popularitou na štíru, momentální český kontext je ale specifický – Fiala a spol. přišli po brutální jízdě Andreje Babiše, který roztočil spirálu deficitních rozpočtů (s čímž mu z opozičních lavic výrazně pomohla i ODS v případě snížení daní z příjmu). Očekávání voličů, že přijdou skutečné změny a úspory, byla proto velká.

Jenže to, co vláda představila ve formě konsolidačního balíčku, připomíná spíš pytel se spoustou záplat než seriózní pokus o to dát veřejné finance do kondice. To by přitom bylo potřeba, aby se stát mohl narovnat a zaměřit na skutečné výzvy, jimž čelíme.

Problém totiž není jen v mnohasetmiliardových schodcích, ale vůbec v kondici celé ekonomiky. Jednak se vyčerpává dodavatelský model levné pracovní síly vyrábějící pro zahraniční firmy, jednak se v důsledku přebujelé byrokracie zaseklo i všechno ostatní – rozvoj infrastruktury, digitalizace, výstavba, důraz na inovace a výzkum…

Čím dál hlasitěji se proto hovoří o tom, že vláda musí – pokud chce pomýšlet na úspěch ve sněmovních volbách v roce 2025 – projít rekonstrukcí, aby získala nový drajv. A klíčovou částí takové změny musí být důraz na ekonomická témata a formulaci realistického plánu, jak naplnit novou ekonomickou vizi.

Foto: Úřad vlády Premiér České republiky Petr Fiala

Uvnitř politických stran, které vládu tvoří, nikdo takový není. A nikdo takový není ani ve vládě samotné – Zbyněk Stanjura, Jozef Síkela ani Petr Fiala tuto roli z různých důvodů neplní a plnit ani nebudou. Dál je v zásadě pusto. A ne, Jan Skopeček opravdu není člověkem, který by mohl formulovat strategii pro Česko budoucnosti.

Logicky se pak nabízí porozhlédnout se mimo tradiční struktury. „Potřebujeme vizi do budoucnosti. Česko je na křižovatce a neznáme cestu, kam vykročit. Před rokem a půl jsem psal, že by měl být obnoven NERV. Nyní si myslím, že je čas pro vicepremiéra pro ekonomiku s úkolem definovat tuto vizi. Ano, je pozdě. Ale lepší pozdě, nežli později,“ napsal na sociální síť X David Marek, hlavní ekonom Deloitte.

Marek patří k nejcitovanějším a nejzkušenějším makroekonomům v zemi. Prostřednictvím médií vysvětluje zákonitosti veřejných financí poslední dvě dekády, nejprve jako hlavní ekonom Patria Finance, od roku 2014 v dresu globální poradenské kanceláře Deloitte. S rozhovory a novináři má víc zkušeností než naprostá většina ministrů Fialovy vlády. Co jsou trable hospodářství, umí celkem přesně definovat, jak ukázal třeba v rozhovoru pro CzechCrunch.

Má i respekt kolegů, navíc je ekonomickým poradcem prezidenta Petra Pavla. Pod jeho tweetem se proto objevil logický dotaz: A vy byste do toho šel? Chtěl byste být vicepremiérem pro ekonomiku? „Kvůli tomu jsem to nepsal. Bez alibismu, asi ano, jako práci pro český stát, bez osobního profitu,“ odpověděl bez vytáček.

Známých ekonomů se ve veřejném prostoru pohybuje samozřejmě víc. Premiérovým poradcem je Štěpán Křeček z BH Securities, hodně aktivní je Helena Horská z Raiffeisenbank, oborovým hegemonem je pak nepochybně předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl. Právě on nebo Marek by na post vicepremiéra byli skvělými kandidáty.

Hampl dostává nabídky na politické angažmá pravidelně a také je pravidelně odmítá, David Marek nyní ale nahlas přiznal, že by jej taková práce lákala a že by ji bral jako službu státu. Čemuž lze věřit, protože, ruku na srdce, práce v mimořádně nepopulární vládě by pro něj finančně i jinak byla jen těžko perspektivnější než top post v globální firmě typu Deloitte.

Ať to dopadne jakkoli, rekonstrukce vlády je nevyhnutelná a její podstatně větší důraz na ekonomická a byznysová témata taktéž. Bude do ní muset přijít někdo, kdo to bude umět vysvětlit a kdo pro ně bude umět nadchnout veřejnost.

Zvládl by to David Marek? Možná ano, možná ne. Ale odvaha a upřímnost místo vytáček se cení. Takže jemu díky za to a Petru Fialovi šťastnou ruku, až bude vybírat toho či tu, kteří mu třeba pomohou politicky přežít.