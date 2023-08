David Semerád získal další miliony od investorů. S Mindzero bude odbourávat stres ve 4 ráno i v Praze

Jako hormetický efekt se označuje pozitivní reakce organismu na mikrostres, který by ve větší míře mohl být i škodlivý, ale v malé dávce dokáže být velmi prospěšný. Třeba když se otužujete v ledové vodě a pak se rychle přesunete do sauny. Přesně na tento efekt se specializuje americký startup Mindzero Davida Semeráda a právě takový zážitek přiváží také do Prahy. Zájemci budou muset kvůli okušení extrémních podmínek, které jim mají pomoci lépe zrelaxovat a odbourat stres, vstávat před čtvrtou ranní. Pořízením vstupenky se navíc stanou investory v projektu, se kterým má Semerád velké plány.

O tom, že se spoluzakladatel a bývalý šéf vývojářské společnosti STRV pouští do svého dosud největšího dobrodružství, jsme psali na začátku roku. Se startupem Mindzero chce změnit přístup ke zdraví a díky inovativním metodám pomáhat třeba se všudypřítomným stresem. Na budování specializovaných studií, v nichž se nachází ledové lázně, sauny, interaktivní světelné efekty, lasery, binaurální nahrávky zvuku, elektromagnetická terapie či léčba červeným světlem, získal v posledních měsících několik dalších milionů od známých investorů a celý koncept posouvá dál.

„Uvědomil jsem si, že Mindzero je především životní filozofie, ne nutně jen zážitek omezený na jedno studio, ve kterém se všechno děje,“ popisuje pro CzechCrunch David Semerád. Nový způsob aktivního odpočinku s využitím nejnovějších technologií i poznatků o lidském těle proto ve formě jednorázových akcí přenese také do Česka. V sobotu 9. září v Praze na zatím utajovaném místě uspořádá setkání s příznačným názvem 4AM. Začínat totiž bude ve čtyři hodiny ráno a sedmatřicetiletý fanoušek koučů a motivátorů jako Tony Robbins nebo Jocko Willink říká, že i proto je jen pro ty nejotrlejší.

„Být na nohou před východem slunce, ponořit se do ledové lázně a rozjet naplno svůj den v době, kdy většina lidí ještě spí, se odváží málokdo. Ale ochota nechat komfortní zónu daleko za sebou je rozhodující v dosahování velkých výsledků. A právě pro takové lidi je Mindzero určeno. Budujeme unikátní globální kulturu podobně smýšlejících lidí, kteří se vzájemně motivují na cestě k úspěchu. I proto naše eventy začínají už ve čtyři ráno. A kdo přijde byť o minutu později, má smůlu,“ vysvětluje koncept zakladatel Mindzero.

Název projektu odkazuje na duševní stav, v němž se oprostíte od každodenních starostí, protože dokážete úplně vypnout a relaxovat. Právě to se vám má stát, když navštívíte jednu z poboček Mindzero, které si můžete představit jako netradiční wellness centrum, nebo právě jedno z chystaných sportovně-vzdělávacích setkání. První proběhne v Praze, další zastávky pak již budou za oceánem v Charlestonu a Los Angeles. Samotný Semerád se k různým metodám, jak odbourat stres a lépe nakládat se svým pracovním vytížením, dostal vlastní zkušeností. A nakonec na tom postavil byznys.

V době, kdy vedl STRV, si sáhl na duševní dno. Kvůli práci vyhořel, což ho donutilo řadu věcí přehodnotit a také hledat způsoby, jak takovým stavům předcházet. A všechno, co sám vyzkoušel a zafungovalo mu, propojil v Mindzero. Hlavní aktivitou jsou intenzivní hodinové lekce plné chladu i vysokých teplot a různých forem relaxace, které se mají podle Semeráda skládat z funkčních a vědecky ověřených metod. Vedle sauny a otužování jde například o aromaterapii, pulzující elektromagnetické pole nebo infračervené světlo.

Foto: Mindzero Součástí eventu 4AM bude řada rozličných extrémních aktivit

„Cílem je zrestartovat fyzický i mentální stav účastníků a postupně měnit způsob léčby duševního zdraví,“ říká David Semerád, který dokázal se svým nápadem oslovit řadu úspěšných podnikatelů. Od nich už měl na začátku roku přislíbených 1,3 milionu dolarů a teď první kolo investic zakončil na dvou milionech dolarů, což je v přepočtu zhruba 44 milionů korun. Mezi investory jsou například Andrej Kiska, Ondřej Bartoš, Lubo Smid, Robert Kyncl, Jan Bednář, Tomáš Krcha, Katka Sabo, Robin Raszka nebo Pavel Serbajlo.

Získaný kapitál má posloužit na postavení dalších amerických poboček Mindzero, kterých má v následujících letech vyrůst až několik tisíc. První studio se otevřelo na Myrtle Beach v Jižní Karolíně na východě Spojených států a David Semerád si to zatím pochvaluje. „Musím přiznat, že jsem nečekal, že se nám tu bude dařit tak dobře. Je to velmi malé město, má asi 38 tisíc obyvatel, a brali jsme ho jen jako testovací trh, na kterém si vše vyzkoušíme, než začneme škálovat do větších měst,“ říká zakladatel projektu.

Během několika měsíců překročilo Mindzero hranici dvou stovek členů, kteří si platí měsíční členství, a podle dosavadních výsledků firma projektuje, že v letošním roce přesáhne v příjmech 400 tisíc dolarů, tedy více než 8,7 milionu korun. I nadále má Semerád v plánu, že letos stihne otevřít ve Spojených státech další čtyři pobočky. Před podpisem prý je lokalita v Mt. Pleasant u Charlestonu, což je opět v Jižní Karolíně, a Mindzero již má vytipovaná místa také v Los Angeles, Coloradu a Virginii.

Pomáhat v dalším rozvoji firmě bude také čerstvá posila v podobě Moniky Foretové, která do Mindzero přináší téměř deset let zkušeností z manažerských pozic v české síti wellness center Infinit. Sám Semerád, který dlouhodobě žije v Los Angeles, bude expanzi pohánět také vlastním kapitálem. K prodeji kvůli tomu nabídl i několik svých pražských bytů a původně dokonce plánoval, že jeden z nich nabídne jako zástavu pro investory. Z toho ale nakonec sešlo.

„Jelikož šlo o velmi netradiční konstrukt, tak jsem zjistil, že lidé nejsou na takový typ investice zvyklí. Navíc jsem si uvědomil, že lidé, kteří by se tímto způsobem zapojili, by nemuseli nutně investovat jen proto, že věří myšlence Mindzero, ale že jim jde primárně o ten byt, a tak jsem se nakonec rozhodl byty prodat,“ vysvětluje Semerád. Další peníze chce vybírat prostřednictvím crowdfundingu a jeho součástí budou i chystané eventy. Lidé, kteří si koupí vstupenku, se automaticky stanou součástí fundraisingové kampaně a získají za to minoritní podíl ve firmě.