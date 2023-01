Ledová voda, sauna i technologie. David Semerád v Americe staví studia, ve kterých odbouráte stres

David Semerád se před lety odstěhoval do Spojených států, protože v nich viděl neomezené možnosti. Pro někoho je takzvaný americký sen klišé, pro šestatřicetiletého podnikatele, který dokázal z Česka vybudovat několik úspěšných projektů s globálním přesahem v čele s vývojářskou společností STRV, to byl vlastně logický krok, jak se posunout dál. A zatímco vedení STRV předal kolegům, za oceánem nejprve rozjel startup, který pomáhá neziskovým organizacím lépe získávat peníze, a teď se pustil do svého dosud vůbec nejambicióznějšího projektu. Lidem chce usnadnit boj se stresem a na palubu už získal několik úspěšných českých podnikatelů a investorů a desítky milionů. Vítejte v Mindzero.

Stav nula neboli mind zero. Název nového projektu Davida Semeráda odkazuje na duševní stav, v němž se oprostíte od každodenních starostí, protože dokážete úplně vypnout a relaxovat. Právě to se vám má stát, když navštívíte jednu z poboček Mindzero, které si můžete představit jako netradiční wellness centrum, jež díky kombinaci několika různých a vědecky ověřených technologií dokáže mít větší vliv na lidské zdraví. Koncept skupinových lekcí má být podle Semeráda efektivní alternativou k nadužívaným farmakům.

Zakladatel Mindzero potřebu odbourat stres a lépe nakládat se svým pracovním vytížením dobře zná. V dobách, kdy vedl STRV, si sáhl na duševní dno. Kvůli práci vyhořel, což ho donutilo řadu věcí přehodnotit a také hledat způsoby, jak takovým stavům předcházet. „I když jsem se šest let pokoušel meditovat, výsledky v kombinaci s vynaloženým úsilím pro mě nebyly dostačující. Začal jsem se proto intenzivně zajímat nejen o duševní, ale i fyzické zdraví, z čehož vzešel samotný nápad na Mindzero,“ popisuje Semerád. Začal tak pronikat do tajů otužování, saun, aromaterapie nebo infračerveného světla. Nakonec vše propojil do jednoho unikátního konceptu.

Startupisté sobě

Unikátní je prý proto, že nikde na světě nic takového neexistuje. David Semerád tím má na mysli kombinaci několika aktivit, které mají dát dohromady maximálně pozitivní efekt na lidské tělo. Zároveň vysvětluje, že nechtěl potenciálním zákazníkům jen říkat, že jelikož takový přístup funguje jemu, je nejlepší pro všechny, a tak si zadal klinickou studii na univerzitě King’s College. „Vyšlo nám, že 92 procentům lidí náš koncept významně pomohl se stresem. Efektivita byla o dost vyšší než u standardních prášků na uklidnění,“ popisuje. Ostatně na vědecky ověřených metodách chce Mindzero stavět od začátku.

Zatímco v Česku jsou sauny poměrně rozšířené, ve Spojených státech zdaleka tak dostupné nejsou. A když chce člověk vyzkoušet nějakou speciální metodu, obvykle musí do drahých specializovaných center. Semerádovým cílem je proto zkombinovat nejlepší a nejúčinnější relaxační služby s technologiemi, které budou zároveň finančně dostupné, a nabídnout je na jednom místě. „Především ale chceme zcela změnit přístup lidí k mentálnímu i fyzickému zdraví, který doposud ovládaly prášky proti bolesti. Mindzero v koncentrovaném zážitku udeří na všechny smysly a člověka oživí,“ popisuje klíčovou myšlenku Semerád.

Foto: Mindzero Zážitek v Mindzero se skládá z několika aktivit

Nadchnul pro ni už i několik investorů, mezi nimiž je celá řada známých tuzemských i amerických podnikatelů. V rámci prvotní hybridní investice, která se skládá z klasického a konvertibilního úvěru, získal 1,3 milionu dolarů (téměř 30 milionů korun). Mezi investory jsou například Andrej Kiska, Ondřej Bartoš, Lubo Smid, Robert Kyncl, Jan Bednář, Tomáš Krcha, Katka Sabo nebo Robin Raszka a také několik strategických investorů z USA včetně spoluzakladatele Philz Coffee Jacoba Jabera. David Semerád navíc plánuje v následujících měsících vybrat ještě další milion dolarů a rozhodl se, že dalším investorům nabídne netradiční krytí jejich vkladů. Postaví proti nim jeden ze svých bytů v pražském Karlíně, jehož hodnota má aktuálně dosahovat právě zhruba na 30 milionů.

Investoři se tak budou moci jednoho dne – podle ideálního Semerádova scénáře při vstupu jeho firmy na burzu – rozhodnout, zda si v projektu ponechají podíl, nebo se nechají vyplatit z prodeje zmíněného bytu. „Celý výkon a život ve startupech je o motivaci a cílech, které si nastavíte. Pro mě je Mindzero extrémně důležitý projekt, v němž vidím velkou hodnotu, a proto jsem si řekl, že do toho chci jít all-in,“ vysvětluje trojnásobný otec, proč se rozhodl do byznysu zapojit i jeden ze svých bytů. Jeho plánem je být jedním z největších přispěvatelů k lepšímu zdraví lidí po celém světě. K tomu povede dlouhá cesta, ale první milníky má jasně naplánované.

V prosinci otevřelo Mindzero svou první pobočku na Myrtle Beach v Jižní Karolíně na východě Spojených států, a přestože nejde o žádnou velkou metropoli ani vyloženě startupové prostředí, má značný úspěch. „Za pár týdnů jsme se dostali v opakovaných měsíčních příjmech na čtyřnásobek našeho základního nájmu,“ pochvaluje si Semerád, který chce letos otevřít další čtyři pobočky, přičemž jedna vyroste i v Los Angeles, kde žije. A zatímco první pobočka prý byla relativně jednoduchá, protože se začínalo z nuly, teprve škálování projektu bude ta největší výzva. „Získat obzvlášť v dnešní době peníze na výstavbu dalších studií nebude jednoduché, ale zvládneme to,“ nepochybuje.

David Semerád za několik let, kdy žije na druhé straně Pacifiku, už naplno načichl k tamní podnikatelské kultuře, a tak jsou jeho plány „americky“ velké. V dalších dvou letech chce mít minimálně sto poboček a plán má rozkreslený až do roku 2030, kdy jich má být 3 500. „Mohl jsem se radovat z jedné fungující pobočky, ale důvod, proč jsem se odstěhoval do Ameriky, byl, že se mi líbí tamní podnikatelský přístup, kdy ještě nemáš ani dostavěnou první pobočku a už přemýšlíš, jak jich postavíš sto dalších,“ směje se.

Foto: Mindzero První pobočka Mindzero v Jižní Karolíně

A jak tedy takové studio funguje? Celkový zážitek v padesáti minutách kombinuje speciální dechové cvičení, vedené soustředění, sauny, ledové koupele a terapie vonnými oleji spolu s technologiemi. Celá metoda se opírá o takzvanou hormezi, tedy postupnou relaxaci a otužování organismu prostřednictvím kontrolovaných dávek různorodých extrémních podmínek, například rychlým přechodem mezi horkou a studenou vodou. „Nejsme žádný podnik, kam se máte přijít spirituálně obohatit. Říkáme: Jsi vystresovaný? Tak přijď, pomůžeme ti,“ doplňuje Semerád, kterého celý život provází technologie všeho druhu, a tak nechybí ani v Mindzero.

Studia pro skupinové lekce jsou vybavena HD videoprojekcí, lasery, světelnými efekty, binaurálními nahrávkami zvuku a k dispozici je i elektromagnetická terapie nebo léčba červeným světlem. Jak už zaznělo, pro Semeráda je důležité, aby šlo o vědecky ověřené metody, které skutečně fungují a pomáhají. Proto do týmu přilákal například dánskou vědkyni a spisovatelku Susannu Søbergovou, která se do hloubky zajímá o otužování. Ve vědě i přístupu k našemu tělu se totiž neustále objevují nové poznatky a Mindzero chce svůj koncept vylepšovat a posouvat.

Přestože je třeba právě otužování v posledních letech velký trend, mnoho lidí podle Semeráda neví, jak ho správně praktikovat. „Kombinujeme přístupy, které fungují. Člověk nemá šanci vše sledovat, proto to děláme za něj a do 50 minut vložíme vše, co mu pomůže cítit se lépe a být odolnější vůči stresu,“ říká Semerád. Sám navštívil například seminář Wima Hofa, který se o popularizaci otužování v posledních letech významně zasadil, ale v Mindzero chce nabídnout mnohem lepší zážitek, než si z lekcí sám odnesl. Návštěva jeho studia má být podobně pohlcující a moderní, jako když si jdete zacvičit do vyhlášených posiloven Barry’s, kvůli kterým David Semerád se spoluzakladatelem STRV Lubo Smidem nedávno obletěl celý svět.

Právě Smidovi předal Semerád před lety vedení STRV a nakonec mu i odprodal část svého podílu. Ve Spojených státech se pak pustil do budování startupu Kindest, který chce změnit investování do dobra. Hned do rozjezdu získal desítky milionů korun od českého venture kapitálového fondu Credo Ventures, ale dnes už ani v něm aktivně nepůsobí. Na vše dohlíží jen jako člen představenstva. Kindestu se ale prý pod novým vedením podařilo otočit do černých čísel a Semerád dál věří, že z něj jednou bude nástroj, který bude využívat většina amerických neziskovek k fundraisingu. A jak vidí budoucnost v Mindzero? „Řídit STRV a Kindest mě hodně bavilo, ale Mindzero je pro mě životní náplň. Stavím si ten produkt tak trochu i pro sebe,“ usmívá se.