Deadpoolovy nervy. Ryan Reynolds koupil malý fotbalový klub v Anglii a svedl s ním drama v poháru

Pár minut chybělo do momentu, kdy mohl nepříliš známý fotbalový klub slavit velký úspěch, kdyby ve čtvrtém kole britského poháru FA Cup porazil papírově mnohem silnější Sheffield United. Schylovalo se k velkému překvapení. Nakonec ale utkání skončilo remízou – a filmový Deadpool mohl vyletět z kůže. Na hřišti totiž sváděli boje hráči herce Ryana Reynoldse, který malý velšský tým Wrexham AFC před pár lety koupil. A věří, že s ním dokáže ještě velké věci.

Ryan Reynolds má teď plné ruce práce s natáčením dalšího pokračování Deadpoola – stejně tak jako jeho parťák Hugh Jackman, který v těchto dnech absolvuje tvrdý trénink, aby v novém filmu v roli Wolverina obstál –, to ale neznamená, že se nevěnuje ani svým dalším byznysovým aktivitám. Vedle dohledu nad svou vlastní značkou ginu, kterou v roce 2020 koupil britský obr alkoholového byznysu, se věnuje i fotbalu. A ne tomu americkému.

Slavný herec je již druhým rokem spolumajitelem malého velšského týmu Wrexham AFC. Ten sice oproti špičkovým evropským velkoklubům v mnohém zaostává, o to zajímavější je ale jeho příběh. Vznikl totiž už v roce 1864 a patří mezi desítku vůbec nejstarších fotbalových týmů světa. A byť hraje na Ostrovech jen pátou nejvyšší ligu, na poměry Walesu má velké jméno. A také početný zástup skalních fanoušků, kteří jej aktivně podporují.

O lokálním renomé se začal dozvídat i Reynolds, nasměroval ho však jeho herecký kolega Rob McElhenney, známý z komediálního seriálu It’s Always Sunny in Philadelphia. Právě ten se poté, co zhlédl hit Netflixu Dycky Sunderland, začal zajímat o potenciální koupi nějakého fotbalového klubu. Hledal však takový, který by měl bohatou tradici, skvělé fanoušky a také velký prostor ke zlepšení. Volba padla na Wrexham AFC.

WREXHAM EQUALIZE!!!! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Ryan Reynolds’ reaction live from the Racecourse is something else 👇🏻 pic.twitter.com/IjKMfMXeMx — Peter Gillibrand (@GillibrandPeter) January 29, 2023

Dalo by se říct, že se zčásti inspirovali přístupem manažera Matthewa Benhama, který se také zaměřil na poněkud nevýrazný tým z britských ostrovů – a pak se s ním díky svým analytickým schopnostem dostal až do nejvyšší soutěže. Herecká dvojice nicméně s analytikou a statistikou zase tak dobře neuměla, na druhou stranu měla velký vliv na sociálních sítích, kde by své nové dítě mohla propagovat. Klub v roce 2021 koupila za zhruba 2,7 milionu dolarů, asi 59 milionů korun.

„Když jsem na sociálních sítích poprvé slyšel ty zvěsti, upřímně řečeno jsem si myslel, že je to vtip,“ řekl tehdy Shaun Pejic, který během desetileté kariéry odehrál za Wrexham AFC ke dvěma stovkám zápasů. Vtip to ale nebyl – Reynolds a McElhenney houževnatý velšský klub skutečně koupili. A hned tam začali dělat potřebné změny.

Zaměřili se na renovaci tréninkového zázemí a zlepšení finančních podmínek pro hráče. A protože šlo o známé hollywoodské herce, velmi rychle se o dosud nepříliš známém klubu začalo psát v médiích. Vyletěly prodeje vstupenek na zápasy, zajistilo se sponzorství od populární sociální sítě TikTok, dokonce se tým objevil ve fotbalové videohře FIFA, což se tehdy žádnému z týmů z páté anglické ligy nepovedlo.

Hlavním cílem Reynoldse a McElhenneyho bylo dostat tým minimálně do EFL, druhé nejvyšší soutěže v Anglii. To se dvojici zatím nepodařilo, Wrexham AFC je ale momentálně první v páté lize, což znamená postup do čtvrté. I to je považováno za úspěch, byť ambice jsou mnohem větší. A před pár dny jim mohlo být učiněno za dost.

Velšský mančaft se totiž probojoval do věhlasného poháru FA Cup, což si minimálně Reynolds nemohl nechat ujít. Z tribuny pozorně sledoval, jak jeho tým do posledních vteřin vedl 3:2 proti papírově silnějšímu Sheffieldu United. Pak si ale nechal dát vyrovnávací gól a půjde se do odvety. A jestliže ji Wrexham vyhraje, v pátém kole ho bude čekat slavný Tottenham.

Reynoldsovy plány navíc nejsou vůbec skromné – druhá nejvyšší liga, kterou vidí poměrně optimisticky, je sice dobrá, ale Premier League, to je ten sen, kterého by s Wrexhamem chtěl dosáhnout. Podle jeho slov je to ale „projekt na několik let“. Zda se podaří, je ve hvězdách. A také ve financích, které budou pro posílení kádru potřeba.