Deapool & Wolverine je obří hit. Spíš než svěží vítr ale ukazuje, že Marvel funguje stále stejně

Uložit 0

Marvel se rozhodl změnit strategii – šéf jeho mateřské společnosti Disney Bob Iger přiznal, že to přehnali s počtem vydávaných filmů, klesla jejich kvalita a divákům chyběla motivace jít na ně do kina. Letos tak dříve konzistentně úspěšné studio do kin vyslalo jediný film. A ten funguje. Novinka Deadpool & Wolverine má za sebou obrovsky úspěšný premiérový víkend a Disney má nakročeno k tomu, aby ovládlo nejen filmové léto, ale celý letošní rok.

V zásadě se mu to už ostatně podařilo. Nejvýdělečnějším snímek roku je zatím totiž V hlavě 2 od Pixaru a je velice nepravděpodobné, že ještě najde dostatečně silnou konkurenci. Příběh o mentálním životě dospívající dívky nedávno překročil hranici 1,5 miliardy dolarů v příjmech (přes 35 miliard korun). Stal se díky tomu nejúspěšnějším animovaným titulem všech dob, když překonal Ledové království 2 s 1,45 miliardy dolarů. Zároveň má dvanácté nejvyšší příjmy obecně, dost možná ale vystoupá výše.

Asi jeden a půl měsíce po premiéře V hlavě 2 si Disney, jehož projektům se poslední dobou tolik nedařilo, na konto připisuje další triumf. Od Deadpoola & Wolverina se očekávalo mnoho – obě titulní postavy se v něm poprvé představují v rámci univerza Marvelu, druhá z nich se navíc vrací ze záhrobí. Vzhledem k tomu analytici předvídali, že novinka za první víkend v amerických kinech vydělá kolem 160 milionů dolarů (3,7 miliardy korun). Pletli se.

Foto: Falcon Animovaný snímek V hlavě 2

Skutečné číslo se vyšplhalo až na 205 milionů dolarů (4,8 miliardy korun). To představuje nejlepší první víkend letošního roku a osmý nejsilnější debut všech dob. Pokud budeme počítat jen filmy s přístupností od 15 let (R v americkém systému), je vůbec nejlepší. Deadpoolovi teď na tomto žebříčku patří první tři příčky – druhá patří snímku Deadpool 2 a třetí prvnímu dobrodružství obhroublého superhrdiny v červeném.

Premiérové příjmy ze zemí mimo Severní Ameriku jsou stejně skvělé. Novinka ve světě prodala lístky za 233 milionů dolarů (5,5 miliardy korun) a celkově se tak těší debutu se 438 miliony dolarů (10,3 miliardy korun). Za pouhé tři dny se stal šestým nejvýdělečnějším filmem letošního roku. Bude nejspíš jen otázkou pár týdnů, než se vyhoupne na druhou pozici a pravděpodobně může počítat i s překročením miliardové hranice.

V Česku se snímku překvapivě nevedlo tak skvěle, jak by naznačovala rekordní čísla ze světa. Za první víkend (respektive čtyři dny) ji v kinech zhlédlo 115 tisíc diváků, což je o něco méně než Deadpoola 2. Status nejlepší premiéry s omezenou přístupností pak zůstává nezměněn, nadále u nás patří Padesáti odstínům šedi. Bude nicméně zajímavé sledovat, jak se situace vyvine v následujících týdnech – pro filmy Marvelu je typické, že je o ně ze začátku obrovský zájem, nemají ale příliš dlouhou výdrž.

Spása v jiné formě

Deadpool & Wolverine obě oblíbené postavy na plátna vrací po více než šesti letech. Deadpool se snaží žít poklidný život, jednoho večera ho ale přepadne TVA, organizace starající se o správný běh času bez výchylek známá ze seriálu Loki. Aby se vyhnul trestu, dostane hláškující superhrdina za úkol ochránit multiverzum před nebezpečným mocným zloduchem, a rozhodne se vzít si na pomoc Wolverina. Sám se při tom nominuje do role „Ježíše Marvelu“, který má tápající franšízu spasit.

Spása přichází hlavně ve formě jiného typu hrdiny a filmu, než na jaké byli fanoušci superhrdinské tvorby Disney zvyklí. Deadpool neustále prolamuje čtvrtou zeď, promlouvá přímo k publiku a komentuje příběh, v němž se nachází. Navíc nejde daleko pro sprosté slovo – to mají s Wolverinem společné. Stejně tak oba mají tendenci používat proti nepřátelům zbraně, které jim způsobí velkou, většinou fatální, ztrátu krve. Nic z toho jsme dosud v rámci univerza Marvelu neviděli.

Foto: Falcon V civilu se možná Wade Wilson snaží nevyčnívat, jako Deadpool je ale pořád stejně nevycválaný

Pro oba hrdiny to ale není nic nového, naopak je na tom vybudovaná jejich značka. Spíš než závan svěžího větru tak Deadpool & Wolverine představuje spíš další příklad, že franšízování, propojování univerz a mnohdy prvoplánové těšení fanoušků (internet je plný shrnutí všech překvapení, odkazů a vtípků, co film obsahuje) může stále velice dobře fungovat. Jen se na to musí jít správně.

Další důkaz toho, že předkládané změny v produkci Marvelu nebudou tak zásadní, jak by se mohlo zdát, představuje velká víkendová zpráva z Comic Conu v San Diegu. Studio zde oznámilo nového zloducha, který nahradí dosavadního Kanga. Jeho představitel Jonathan Majors byl totiž odsouzen za napadení své přítelkyně. Avengers budou za pár let muset čelit Doctoru Doomovi, jenž dostane tvář Roberta Downey Jr. Jelikož toho všichni znají jako Iron Mana, jistě budou chtít vědět, jak se z něj stane padouch.