Debata na Nově nic nezměnila. Šance Babiše na zvolení jsou pořád malé, říká volební sázkař

Do začátku třetí přímé volby prezidenta zbývá pár hodin, do konce prvního kola o čtyřiadvacet hodin víc. Pak bude jasno, kdo se utká o post hlavy státu – zda Andrej Babiš, Danuše Nerudová nebo Petr Pavel, kteří mají největší podporu. Jak to dopadne, se ukáže, některé indicie jsou ale zřejmé a dá se z nich usuzovat, co je pravděpodobnější scénář. Jedním z lidí, kteří toto umí velmi dobře, je ekonom a profesionální volební sázkař Michal Sirový. „Když první kolo vyhraje Petr Pavel, stane se téměř jistě i prezidentem. Andrej Babiš není favorit,“ říká v rozhovoru pro CzechCrunch.

Andrej Babiš se ve čtvrtek večer poprvé ukázal v debatě s Petrem Pavlem a Danuší Nerudovou, kterým se dosud vytrvale vyhýbal. Na Nově předvedl takový standardní výkon, oba jeho protikandidáti na něj byli dobře připravení, takže volební rozložení sil se nijak zásadně nezměnilo. Ani z pohledu Michala Sirového, který se sledováním politiky (české i zahraniční) živí, protože sází na volební výsledky: „Debata na Nově dopadla velmi vyrovnaně, nikdo neměl vyloženě slabá místa.“

A co se tedy dá očekávat? Že zakladatel hnutí ANO skutečně není favoritem, o čemž i on sám s oblibou mluví, a že je dobrá šance, že na Pražském hradě usedne některých ze dvou zástupců demokratických sil. Co by musel Babiš udělat, aby mohl pomýšlet na výhru? Jaký je poslední trend kampaně? Proč se nedaří Nerudové? O tom všem hovoří Sirový v rozhovoru pro CzechCrunch.

Přehodnotil jste v posledních dnech svůj pohled na výsledek voleb?

Já své odhady přehodnocuji každý den, a to několikrát, ale jde o změny, které nejsou nijak zásadní. Nicméně jelikož se sází i na procentní zisky jednotlivých kandidátů v desetinných číslech, každá desetinka může mít velký dopad.

A na základě jakých dat měníte odhady? Průzkumy už přece několik dní žádné nevycházejí.

Vycházím z měkkých dat. Jasně, poslední průzkumy jsou z neděle a pondělí, pak se vychází ze sociálních sítí, hledám data z vyhledávačů, sleduji předvolební debaty a jejich odraz v médiích. A podle toho upravuji svoje odhady.

Kolik tomu věnujete času? Je to full-time?

Předvolební týden je náročný a odpovídá to časově víc než plnému úvazku. A nejde jen o volby v Česku, podobně intenzivně jsem sledoval volby ve Francii nebo v Brazílii.

Když jsem se ptal, zda jste přehodnotil pohled, měl jsem nicméně na mysli, zda se podle vás změnilo to, jak volby dopadnou na čele.

Svůj přesný odhad nechci říkat, obecně se ale shodnu s bookmakery, že na prvních dvou místech budou s největší pravděpodobností Andrej Babiš a Petr Pavel. S odstupem by měla následovat Danuše Nerudová. Trendy, které se začaly objevovat na konci roku, se propisují dál a dál. Danuše Nerudová ztrácí. Ještě s tím mohly zahýbat debaty, ale to se, aspoň podle mě, nenaplnilo.

Trend poklesu Danuše Nerudové je patrný, ještě nějaké další trendy se v závěru ukázaly? Způsobilo třeba něco odstoupení Josefa Středuly?

Odstoupení Josefa Středuly mohlo mít potenciálně velký dopad, kdybychom se v pondělí ráno nedozvěděli osvobozující rozsudek pro Andreje Babiše. Nerudová od Středuly nepotřebovala až tak voliče, ale po měsíci, kdy byla bombardovaná negativními zprávami, potřebovala získat zase nějaké plusové mediální body. Ty přišly v neděli večer, ale v pondělí je převálcoval soud – a účinek Středulova odstoupení byl tak pro volební výsledek nezajímavý.

A měl ten verdikt opravdu takový dopad? Může ovlivnit volební výsledek?

Odhadovat soudní verdikty neumím, takže laicky pro mě osvobození Andreje Babiše bylo překvapivé. Nepochybně to jsou plusové body pro kampaň, ale určitě bych to nepřeceňoval. Čapí hnízdo je jen jeden z mnoha problémů, kterým Babiš čelí a kvůli kterým ho tolik lidí nemá rádo. Pozitivní odezva, kterou tím získal, třeba ale mohla pomoct přesvědčit některé voliče ANO, kteří s volbou Babiše prozatím váhali.

Z principu musíte detailně sledovat všechny debaty a rozhovory, ty finální televizní jsou vždycky hodně důležité. Co jste si z nich odnesl?

Věnoval jsem pozornost nejen debatám, ale i rozhovorům s kandidáty. Je pravda, že televizní diskuse jsou takový vrchol. Co se té nedělní v České televizi týče, Pavel i Nerudová v ní nebyli extra dobří, ale ani extra špatní. Řekli si to, co potřebovali.

Při středeční na Primě se už ukázalo, že jim oběma svědčí užší formát a že se hodně zlepšili, když to srovnám s tím, jak působili před pár měsíci. Ukázali, že dovedou hodinu a půl hovořit k věci, srozumitelně, oba u toho vypadají dobře, nedělali žádné zásadní chyby. Dlouho panovala nejistota, jak budou v debatách fungovat, a už je jasné, že se na tuto disciplínu nachystali dobře.

Foto: Petr Pavel / Danuše Nerudová / Vláda ČR Trojice kandidátů na prezidentský úřad

A čtvrteční Nova?

Poslední debata na Nově byla vyrovnaná. Nikdo z vedoucí trojice ji neovládl. Pavel i Nerudová potvrdili, že mohou s Andrejem Babišem otevřeně debatovat a přinejhorším v té debatě neprohrávat. Po debatě se bude rozhodovat poslední skupina lidí, ale nezdá se, že by v ní někdo získal klíčovou výhodu do posledních předvolebních hodin.

Často zaznívá – i vy jste to opakovaně psal na Twitter –, že Andrej Babiš má celkem malé šance stát se prezidentem. Trvá to?

Tento předpoklad nadále trvá. Pondělní verdikt mu může přihrát pár nízkých jednotek procent, ale s celkovým obrazem nepohne nijak zásadně. Z průzkumů víme, že Babiš pro druhé kolo s oběma kandidáty prohrává opravdu extrémně. Rozdíl je přibližně dvacet procent. Když se podíváte na výsledky prezidentských voleb v Evropské unii, kdy některý z kandidátů pár týdnů před volbami setrvale prohrává o takto velký rozdíl, tak se mu to v posledních deseti letech nikdy nepodařilo otočit. Neznamená to, že je Babiš úplně bez šance, ale například proti Petru Pavlovi by byl opravdu velký outsider.

Čím to ale je? Vždyť minulé volby dopadly téměř 50:50, voličsky je společnost rozdělená na dva tábory – a ten zemanovský, který Babiš oslovuje, je možná mírně větší než ten provládní…

Předně sněmovní volby jsou úplně jiná disciplína. Babiš v nich má velkou výhodu, protože tam kandiduje proti velmi neoblíbeným politikům. Zatímco tady kandiduje proti Petru Pavlovi nebo Danuši Nerudové, kteří jsou u společnosti oblíbení nebo lidem aspoň nijak zásadně nevadí. Babiš nemá to štěstí, že by kandidoval proti někomu přímo spojenému s vládou. Oba jeho protikandidáti jsou navíc oblíbenější než on sám. A to je zkrátka důležité.

Dá se z dat vyčíst, že by Petr Pavel měl lepší předpoklady pro druhé kolo než Danuše Nerudová?

Moc ne. Když se podíváme na data z průzkumů, vidíme v nich, že Petr Pavel je pro druhé kolo proti Andreji Babišovi v podstatě stejně silný jako Danuše Nerudová. Co se ale ukazuje, je, že kampaň Danuše Nerudové není připravená na negativní kritiku a na krizovou komunikaci. Jejich reakce na problémy jsou podprůměrné a ne ideální. A všichni to vidí.

A co by musel Babiš udělat, aby dejme tomu Petra Pavla ve druhém kole porazil?

Muselo by se toho stát opravdu hodně. Babiš by musel přesvědčit veřejnost, že Petr Pavel nemá být tak populární. Očekávám extrémní útoky na generála a jeho pozitiva. Jenže za dva týdny, což není tak dlouhá doba, by měla z pohledu Andreje Babiše Pavlova popularita klesnout opravdu významně. A to není moc pravděpodobné.

Zároveň bude potřebovat svého protikandidáta spojit se současnou vládou, která ovšem není tak neoblíbená, jako byla vláda Petra Nečase v roce 2013, což tehdy pomohlo ke zvolení Miloše Zemana. A také by potřeboval rozdílem třídy vyhrát všechny televizní debaty, kterých se zúčastní. A poslední debata před prvním kolem naznačila, že to nebude pro Babiše vůbec jednoduché.

A když se toto všechno splní a vyjde to, stane se Babiš prezidentem?

Ne, pokud se toto naplní, Babiš může pomýšlet na to, že bude hrát s Petrem Pavlem fifty fifty. Ale už teď je vyloučené, že by byl favoritem.

Oukej, poslední debata skončila a za mne už je trochu jasněji, jak to v sobotu dopadne. :-) Predikci pro I. kolo sem hodím v sobotu ve 13:00. Jděte klidně spát a zítra řádně a klidně k volbám. :-) Dopadne to dobře! ✌️#prezidentskévolby 🇨🇿 — Michal Sirový 🇨🇿 (@sssirda) January 12, 2023

V podstatě říkáte něco podobného jako na přelomu listopadu a prosince, když se řešilo, že existuje teoretická šance, že by ve finále byli Pavel a Nerudová. Aby to bylo bývalo mohlo nastat, muselo by se toho hodně udát, a to se nestalo…

Ano, je to tak, jen v opačném gardu. Rozdíl je ten, že zhruba před měsícem byl nepostup do druhého kola u Babiše představitelný, ovšem teď je jeho účast ve finále téměř jistá.

Na Twitter jste napsal, že pokud chce Babiš pomýšlet na vítězství, potřebuje první kolo vyhrát aspoň o šest procent a aby Pavel a Nerudová měly zhruba stejný výsledek. Proč?

Z dat víme, že Andrej Babiš si pro druhé kolo povede nejlépe proti kandidátům, na něž by měl už z prvního kola velký náskok. Kdyby vyhrál v prvním kole o deset procent a postoupil by s Petrem Pavlem, byly by jejich šance přibližně vyrovnané.

Vezměte si, že pak tam zůstanou hlasy Danuše Nerudové, nějakých dvacet procent, po pěti procentech Marek Hilscher a Pavel Fischer, což jsou všechno spíš propavlovské hlasy. Čistě probabišovských hlasů od Jaroslava Bašty může být maximálně do deseti procent. Logicky tak Babiš potřebuje nahnat co největší náskok už v prvním kole, protože ve druhém bude při přetahování voličů neúspěšných kandidátů skoro vždy tahat za kratší provaz.

Pokud by to za ním dopadlo remízou mezi Pavlem a Nerudovou, tak by to Babišovi prospělo. Platí, že ne všichni voliči jednoho kandidáta budou automaticky volit toho druhého, takže toto je pro Babiše matematicky nejjistější varianta. Kdyby naopak Pavel udělal už v prvním kole výrazně lepší výsledek než Nerudová, je to pro Babiše špatná zpráva, protože to znamená lepší výchozí pozici do druhého kola pro jeho konkurenta.

Takže když v prvním kole vyhraje Petr Pavel nebo bude hodně těsné s Andrejem Babišem, bude téměř jisté, že se stane i prezidentem?

Pokud Petr Pavel vyhraje první kolo, bude blízko jistotě, že se následně stane i prezidentem. Pokud by skončili s Babišem hodně těsně vedle sebe, platí v podstatě to samé. Vím, zní to hodně ultimativně, ale taková je prostě realita.