Deset let budoval vlastní firmu, teď bude kupovat jiné. Michal Šmída je šéfem nové divize Rockaway

Michal Šmída patří k průkopníkům českého startupového trhu. Když před více než deseti lety zakládal společnost Twisto, která k nám přinesla odložené platby při nákupech nejen na internetu, tak tu ještě samotné označení startup znal málokdo. Kapitolu nazvanou Twisto dnes sedmatřicetiletý podnikatel před rokem ukončil, když jeho firmu definitivně převzal nový turecký vlastník, a teď představil, co bude jeho hlavní činnosti v dalších letech. Jako výkonný ředitel nastupuje do RockawayQ, což je relativně nová investiční divize skupiny Rockaway Jakuba Havrlanta, která vznikla za finanční podpory MTX Group Petra Otavy.

Hlavním cílem RockawayQ má být digitální transformace tradičních firem za pomoci moderních technologií a zkušenost právě v této oblasti má přinést Michal Šmída. Ten na palubu investiční divize naskakuje jako CEO a podle vyjádření pro CzechCrunch se plánuje zapojit také jako investor. „Vzhledem k tomu, že v současné době připravujeme vhodnou strukturu pro jeho zapojení, detaily transakce prozatím nebudeme komentovat,“ uvedli zástupci divize. Aktuálně v RockawayQ drží padesátiprocentní podíl Rockaway Capital, které zodpovídá za řízení, a dalších padesát procent průmyslová skupina MTX Group Petra Otavy.

V RockawayQ mají aktuálně operovat s objemem zainvestovaných prostředků ve výši dvaceti milionů eur (přes půl miliardy korun) a do dalších let plánují tento kapitál rozšířit na 50 až 100 milionů eur (1,3 až 2,5 miliardy korun). Nový kapitál chce divize čerpat především z úzkého kruhu vybraných investorů, mezi nimiž by mohl být i Petr Šmída, otec nového CEO. „Diskuzi o finanční podpoře RockawayQ vedeme i s Petrem Šmídou. Věříme, že bude moci RockawayQ hodně přinést díky svým rozsáhlým investičním zkušenostem,“ potvrzuje pro CzechCrunch Marek Blahuta, mluvčí Rockaway Capital.

První dvě transakce chce RockawayQ oznámit v následujících týdnech. Obecně se zaměří na podporu digitální transformace perspektivních firem a jejich expanzi. V první fázi bude hledat především v Česku a na Slovensku. „Věříme, že modernizace tradičních firem je teprve na začátku a bude klíčovým faktorem pro jejich konkurenceschopnost v příštím desetiletí. RockawayQ pomáhá jak finančně, tak skrz přímou implementaci technologických řešení. Chceme být aktivním investorem a partnerem pracujícím bok po boku s managementem nebo majiteli firem na jejich cestě k úspěšné transformaci a růstu,“ vysvětluje Michal Šmída.

Po deseti letech se Šmída ocitl bez stálého zaměstnání před rokem, kdy oznámil svůj konec v Twistu. Definitivně ho totiž přebrala turecká společnost Param, která si do firmy přivedla i vlastní vedení. Šlo o vyvrcholení několika turbulentních let, kdy se Twisto nejprve vydalo v rámci více než dvoumiliardové akvizice do Austrálie, kde ho koupila společnost Zip.

Foto: RockawayQ Michal Šmída, CEO investiční divize RockawayQ

Krátce po té, co se firma prodala, ale přišlo výrazné zpomalení světové ekonomiky a byznys modely spojené nejen s odloženými platbami, jimž se věnuje Twisto i Zip, začaly drhnout. Australané se nakonec rozhodli několik částí své skupiny včetně té české odprodat a Michal Šmída po měsících náročného vyjednávání nakonec našel pro svůj projekt nový domov. Loni v létě bylo oznámeno, že za zlomek ceny, za kterou Twisto kupoval Zip, získal českou firmu turecký Param.

Krátce poté Michal Šmída v rozhovoru popisoval, že se svět úplně změnil, a tím pádem se muselo změnit také Twisto. V rámci nové strategie se chystalo vyrazit tvrdě za ziskovostí, které se mu dlouho nepodařilo dosáhnout. Nakonec tento úkol převzalo nové mezinárodní vedení a Michal Šmída začal v neexekutivních pozicích spolupracovat s jinými firmami.

Jako non-executive director působí aktuálně v Malcom Finance, Birdwingu, DoDu a Vocalls. Jeho hlavní pracovní náplní ale nyní bude pozice CEO v RockawayQ. Nově vznikající investiční divize je aktuálně vedená jako akciová společnost a nemá klasickou fondovou strukturu s pevně stanovenými termíny na zhodnocení investovaných prostředků. Hledat chce firmy v segmentu B2B se ziskem EBITDA (před úroky, daněmi, odpisy a amortizací) mezi 25 až 100 miliony korun a obratem do jedné miliardy korun, které mají obvykle kolem 150 až 300 zaměstnanců. Z Česka a Slovenska se chce postupně v rámci investic vydat dál do Evropy.

„Nemáme vytyčenou investiční periodu. Naším cílem není rychlý exit a z pohledu struktury investic i doby držení firem jsme flexibilní. Hledáme firmy, kde můžeme dlouhodobě generovat dividendu a aktivně se podílet na jejich chodu. Na rozdíl od běžných investorů jsme flexibilní i v rámci investiční struktury, což nám umožňuje realizovat primární investice, tedy přímé vklady kapitálu do společností na podporu jejich růstu, a sekundární transakce, tedy odkup podílů, od signifikantní minority až po stoprocentní, od stávajících akcionářů nebo investorů,“ doplňuje Michal Šmída.