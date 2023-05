Design, který usnadňuje život. V Baťově metropoli propukne devátý ročník festivalu Zlin Design Week

Baťovo město se od 3. do 10. května promění na metropoli designu. Celý týden zde totiž poběží devátý ročník festivalu Zlin Design Week, který bude rozesetý po celém městě. Letošním leitmotivem akce je „Design pro všechny“. Návštěvníci tak budou moci sledovat, s jakými řešeními designéři a designérky přicházejí, aby usnadnili každodenní život všem lidem bez rozdílu. Součástí festivalu bude několik výstav, módní show, workshopy a kreativní dílny, odborná konference a vyhlášení soutěže pro mladé talenty Best in Design.

Design by měl být pro všechny a měl by přinášet novátorské přístupy, díky nimž se nejen doma, ale také ve veřejném prostoru města, ve vzdělávacích institucích či na pracovištích setkáváme jen s minimem překážek. Právě téma univerzálního designu je pro letošní ročník festivalu Zlin Design Week stěžejní. Věnovat se mu bude jak výstava Design pro všechny, tak konference, kde vystoupí mimo jiné průmyslový designér a jediný norský kandidát na astronauta Nima Shahinian.

„Naším záměrem bylo výstavu vnímat jako místo, kde se může setkat oděvní designér, majitel nábytkářské firmy, městský architekt i místní kulturní nadšenec a každému z nich vystavené projekty dokážou něco předat – zamyšlení nad hodnotou designu v našich životech, nad tím, co nám univerzální a inkluzivní přístup přináší, pobídne k debatě o možných bariérách, na které všichni běžně narážíme,“ uvádí ředitelka festivalu Jitka Smolíková. Výstavu hostí 61. budova bývalého baťovského průmyslového areálu.

Foto: Zlin Design Week Součástí festivalu bude i módní přehlídka

Designová konference má pak za cíl návštěvníkům předat know-how i neotřelé perspektivy v oblasti designu. Je určena spíše pro veřejnost z řad designérů, designérek a společností, které se v tomto odvětví pohybují, jelikož zde její hosté budou představovat své postřehy, případové studie a zkušenosti založené na projektech, na nichž sami pracují. Podělí se o ně i jeden z hlavních řečníků, Nima Shahinian.

Ten se zabývá univerzálním designem a jeho využitím během delších cest do vesmíru, který ale aplikuje také na při svých řešeních pro běžný život. V současnosti Shahinian připravuje testování vesmírných stanic pro lidi s různými pohybovými omezeními. V minulosti navrhl například novou zásuvku se spirálovitým tvarem, díky které se člověk trefí do otvoru i poslepu – takovou vychytávku uvítá každý, především pak ale lidé se zhoršenou motorikou. Pracoval také pro Lamborghini na modelu Huracán a navrhl nejrychlejší gravitační vozidlo na světě.

Konference se zúčastní i Raquel Marcos, španělská multidisciplinární umělkyně a členka skupiny feministických architektek Equal Saree, která navrhuje veřejné prostory tak, aby fungovaly pro různé skupiny. Dále průmyslová designérka Ana Correia de Barros z Portugalska, odbornice na inkluzivní design, nebo její krajanka Joana Couto Da Silva, která propojuje oblast designu a zdravotnictví.

V průběhu festivalu Zlin Design Week zároveň proběhne vyhlášení soutěže Best in Design, která je určena pro nové talenty do třiceti let. Její účastníci soutěží ve čtyřech kategoriích: produktový a průmyslový design, fashion design, design v nových médiích a vizuální komunikaci a servisní design. Počiny letošních finalistů budou k vidění od 3. do 31. května v Galerii G18 i ve veřejném prostoru města Zlín.

Foto: Zlin Design Week Na letošní konferenci v rámci festivalu vystoupí například norský kandidát na astronauta Nima Shahinian

Velký prostor letos dostane také pro festival tradiční Fashion show – 10. května v prostoru Památníku Tomáše Bati ve Zlíně představí celkem šest finalistů a vítězů, kteří se v průběhu minulých let zúčastnili mezinárodní soutěže Best in Design v kategorii Fashion design. K vidění tak bude tvorba Kristýny Lovas Šenkýřové, Silvie Zrebné, Markéty Kaplanové, Juliany Brnákové, Adély Mitrengové a módní značky Macešky. Přehlídku doprovodí také diskuse a workshopy, opět navázané na téma univerzálního designu a inkluzivní módy.

Festival nepřehlédnou ani ti lidé, kteří o něm nebudou mít ani potuchy, jelikož v jeho průběhu celý Zlín doplní instalace ve veřejném prostoru. Ve městě navíc probíhají další zajímavé výstavy, například Inspirace: Le Corbusier na Zlínském zámku. Přehlídka plná fotek představí tvorbu a myšlenky jednoho z nejvýznamnějších architektů dvacátého století i práci tvůrců, kteří se modernismem a brutalismem minulého století inspirují.