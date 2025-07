Udělali aplikaci se Schwarzeneggerem. Teď čeští STRV lépe propojí fanoušky i s Lionelem Messim

Uložit 0

Na sportovním poli se angažovali už několikrát, nikdy se ale zatím nedostali tak blízko k jedněm z nejlepších fotbalistů, byť už ke konci kariéry zamířili z Evropy za oceán. I to ale teď má české studio STRV na svém checklistu zaškrtnuté: vyvinuli totiž novou aplikaci přímo pro americkou fotbalovou ligu MLS, která i díky příchodu hvězdného Lionela Messiho nabrala na obrátkách.

Že vývojáři v barvách původem českého STRV mají v zámoří velké jméno, se potvrdilo už několikrát. Velký ohlas vzbudila jejich spolupráce s Arnoldem Schwarzeneggerem, jehož tým je sám kontaktoval, aby s ním vymysleli aplikaci pro cvičení s tipy a triky od samotného Arnieho. „Líbil se jim náš design, pak jsem si s Arnoldem zavolal na FaceTimu a rozjelo se to,“ zmínil pro CzechCrunch šéf STRV Lubo Smid.

Spojili se také se známou americkou sítí posiloven The Barry’s, spolupracovali s firmami jako Porsche, Microsoft, The Athletic nebo Barnes & Noble. Teď si do svého portfolia mohou zařadit i fotbal, respektive americkou ligu Major League Soccer (MLS), o které je v poslední době přece jen víc slyšet. Oslovila je se žádostí o návrh nové mobilní aplikace u příležitosti jubilejní třicáté sezóny.

„Aby liga dokázala držet krok s moderními trendy, potřebovala výrazně posílit svou digitální komunikaci s fanoušky. Výzvu jsme přijali a nešlo jen o úpravu aplikace, ale o vytvoření nové digitální platformy, která se může rozvíjet a růst společně s ligou,“ uvádí Smid, který si je – stejně jako zbytek fotbalového světa – vědom, že i když fotbal není v Severní Americe hlavním sportem, zájem o něj se tam zvedá.

Zásadně tomu pomohl Lionel Messi, když před dvěma lety přestoupil z pařížského PSG do Interu Miami, který spoluvlastní David Beckham. Značný podíl na stoupající popularutě socceru, jak Američané kopanou nazývají, má i Apple, který s MLS podepsal exkluzivní vysílací smlouvu a zápasy nabízí na své streamovací službě Apple TV+.

V americké lize je ale samozřejmě víc špičkových hráčů odchovaných Evropou, kvůli kterým se utkání vyplatí sledovat. Namátkou lze vybrat Messiho kolegy z Miami i dříve z Barcelony Louise Suáreze, dále Marca Reuse nebo Jordiho Albu. Zároveň v USA nyní probíhá mistrovství světa klubů a příští rok tam bude přímo světový šampionát.

I proto se loni MLS stala druhou nejnavštěvovanější fotbalovou ligou a přilákala zhruba dvanáct milionů fanoušků, jen o dva a půl milionu méně lidí než věhlasná anglická Premier League, která je divácky na špici. STRV tak s novou aplikací přichází ve správný moment a rovnou uživatelům servíruje několik užitečných funkcí.

Nabízí upozornění na vývoj probíhajících zápasů, komentáře, sestřihy i přehledy odehraných utkání. Pro fanoušky může být zajímavá i možnost si přizpůsobit obsah podle svého: od dresů přes dynamická videa na pozadí nebo interaktivní klubové odznaky. „Mysleli jsme i na uživatelské detaily, proto se při spuštění automaticky přehraje video s nejnovějšími sestřihy ze zápasů,“ dodává Smid.

Se vším pomáhá digitální asistent na bázi umělé inteligence, který průběžně aktualizuje statistiky a další relevantní informace. Obzvlášť americkým fanouškům se pak bude hodit i možnost nákupu vstupenek přímo v aplikaci, čímž odpadá nutnost přecházet na externí weby. A aby se posílala všeobecná digitální infrastruktura MLS, vyvinula Smidova firma i API, které umožňuje sdílení statistik v reálném čase s fanouškovskými weby, sportovními zpravodajskými portály a dalšími platformami.