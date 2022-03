Ocenění Red Dot design Award platí ve světě designu za ekvivalent filmových Oscarů, dalo by se tedy předpokládat, že produkt, který se jím může pochlubit, jde na odbyt jako teplé housky. Česká společnost Aitaa je ovšem důkazem, že úspěch není nikdy servírovaný na stříbrném podnose. A to ani s tak výrazným oceněním jako je právě Red Dot. Jeho vůbec nejvyšší formu získala Aitaa v roce 2020 za své chytré řešení zahradních plotových modulů.

Když jsme se však setkali o pár měsíců později s jednatelem společnosti Michalem Romanem, rozhodně to nebylo povídání protkané úspěchy. Firmě se nedařilo pro moduly, ze kterých lze jednoduše vyklopit pergolu, posezení, gril či sušák na prádlo, najít odbyt. Výrobky se zákazníkům líbily, ale stopkou v prodeji byla jejich vysoká cena. Sériová výroba se nerozjela a investované miliony ubývaly.

Firma se najednou ocitla na hraně zániku a jedinou šanci pro ni představoval vstup dalšího silného investora. Toho se nakonec podařilo nalézt v podnikateli Petru Havránkovi, který v podniku získal za blíže nespecifikovanou částku podíl 20 procent. K životu opět probuzená Aitaa se tak mohla začít soustředit na řešení problémů.

Zmrzlinový stánek vybudovaný přímo z modulů Foto: Aitaa

K překonání potíží bylo nutné učinit řadu změn, nebyl to však již Michal Roman, kdo nám po roce a půl od získání investice o těchto změnách referoval. Při našem dalším setkání nám je popisoval nový jednatel společnosti Alexandr Gaži.

Pod vedením nového kapitána

Gaži na palubu společnosti naskočil v době, kdy Aitaa nabírala druhý dech. Zkušený manažer, který přes dvacet let působil v českých i zahraničních korporacích, podle svých slov sám nabídl pomocnou ruku.

„Produkt sice měl Red Dot, byl skvělý, ale nebyl mu určený správný segment zákazníků, na které by měl směřovat,“ popisuje Alexandr Gaži, kde podle něj firma udělala zásadní chybu. „Michal Roman měl představu, že vytvoří výrobek, který se bude prodávat jako v IKEA. Koupí si to každý a každý si to také doma sestaví. Ale cenovka sestav přesahující 100 tisíc korun byla tak vysoká, že jsme velmi rychle zjistili, že to není dostupné pro běžného člověka. A možná ani ne pro ty, kteří si kupují převážně prémiové výrobky,” dodává Gaži.

Alexandr Gaži, jednatel společnosti Aitaa Foto: Archiv Alexandra Gažiho

Pro společnost navrhl nový směr, sestavil nový obchodní plán a určil marketingovou strategii. Najít tu správnou cestu však chvilku trvalo. Což byl také důvod, proč se ve vedení odehrály změny a Michal Roman společnost se sídlem ve Starém městě u Uherského Hradiště na přelomu roku 2020 a 2021 po vzájemné dohodě opustil.

„Viděl jsem na něm, že byl zklamaný a frustrovaný. Těžko říct, jestli projektu už nevěřil, ale cokoliv jsme se snažili udělat, tak narazilo a trh nám to vrátil zpátky. A už to trvalo moc dlouho,“ přibližuje Gaži.

Ještě lepší

Jak Gaži vysvětluje, chyb, jichž se společnost na začátku dopustila, bylo víc. Vedle extrémní ceny viděl problém také v prezentaci produktu. „Říkali jsme tomu chytré ploty, takže to lidi hned srovnávali s plotem, což byla chyba. Má to totiž mnohem víc benefitů než obyčejný plot,“ vysvětluje s tím, že nyní jsou produkty představované jako chytré venkovní moduly, které mimo jiné mohou plnit i funkci oplocení.

Jenže ani jiné názvosloví by extrémně drahým výrobkům v prodejích příliš nepomohlo. Proto došlo k jejich úpravě. „Změny se týkají především konstrukce. Předtím se to dělalo v dílně na koleni, teď už to máme rozkreslené tak, aby se vše dalo vyrábět sériově. V porovnání s produktem, který dostal Red Dot, dnes dostává zákazník podstatně sofistikovanější a propracovanější výrobek,“ vysvětluje jednatel společnosti s tím, že nová řada modulů má jednodušší konstrukci a umožňuje libovolné přidávání různých komponentů.

Vizualizace jednoho z plotových modulů firmy Aitaa Foto: Aitaa

Přepracování výrobku a jeho uzpůsobení pro sériovou výrobu se pozitivně promítlo do ceny, za niž je dnes Aitaa schopna své moduly nabídnout. Sestavy, který se dříve prodávaly za částku výrazně převyšující 100 tisíc korun, dnes nabízí za cenu o čtvrtinu nižší a výrobky z nově představené řady za polovinu.

Původní myšlenkou bylo prodávat primárně online, zde ovšem Alexandr Gaži narazil a zjistil, že u relativně inovativního produktu, který zákazník nezná, lidé touží po osobní zkušenosti – chtějí jej vidět a naživo si ho vyzkoušet. „Jsme startup, který svou značku postupně buduje a důvěru zákazníka si teprve získává. A k tomu potřebujeme čas,“ vysvětluje Gaži.

„Pak je tu i bariéra stavební připravenosti. Pokud není člověk vyloženě domácí kutil, tak k instalaci přece jen bude potřebovat nějakou stavební firmu, která mu udělá betonové základy. Takže většinou se to lidem moc líbí, chtějí to, ale chtějí to i s montáží a stavební přípravou. A to je služba, kterou nově přidáváme,“ dodává.

Aitaa aktuálně instaluje své moduly u partnerů po celé republice, kde si budou lidé moci produkt přímo vyzkoušet. Na chytré moduly je možné narazit například u stánku se zmrzlinou u zlínské cyklostezky, ve sportovním areálu Komora v Táboře nebo třeba v prodejním areálu firmy Best v Nehvizdech u Prahy.

Na čerstvém vzduchu

Dnes má Aitaa na svém kontě řadu zrealizovaných zakázek, mezi kterými je i jedna pro zákazníka v Německu. Mimo soukromníků navíc začaly zájem o její řešení projevovat i školy, pro které je Aitaa schopna poskládat z modulů venkovní učebnu na míru. Jednu takovou již například využívají školáci v Trhových Svinech.

Venkovní učebna v Trhových Svinech Foto: Aitaa

Kromě ředitelů škol by chtěl jednatel firmy brzy zahájit hovory i se starosty a místními spolky. Moduly by tak brzy mohly zdobit veřejné prostory, kde by mohly sloužit třeba jako základ tržnic, nabízet odpočinek ve veřejném prostoru nebo oddělovat jeho jednotlivé části.

Ideálně Hongkong, nejdříve však domácí trh

Jak Gaži s úsměvem říká, nápadů je vždy mnoho, ovšem investoři velké plány prozatím krotí. Nebrání se ale brzké expanzi na zahraniční trhy, ze kterých podle něj přichází nejdříve v úvahu okolní země, tedy Německo, Rakousko a Slovensko, kde společnost již zahájila své aktivity.

Dle Gažiho by řešení Aitaa ale mohlo rychle najít pochopení v daleko odlehlejších, a především lidnatějších částech světa. Zmiňuje například Hongkong, se kterým má bohaté zkušenosti. „Je tam extrémně málo místa pro život, nejvyšší cena za metr čtvereční životního prostoru, ale zároveň velmi vysoká životní úroveň. My chceme časem nabídnout i výklopné řešení pro balkony již zabudované ve stěně domu,“ nastiňuje Gaži možnost asijské expanze. V Hongkongu se o firmě Aitaa již spontánně psalo i v místních mediích.

Vizualizace možné realizace učebny se zastřešením Foto: Aitaa

Tyto plány se ovšem nemohou naplnit, dokud se Aitaa neukotví na domácím trhu. Jen venkovních školních učeben měla firma v době našeho rozhovoru rozjednáno pro příští roky desítky a další by měly přibývat. I proto Alexandr Gaži odhaduje, že by měla Aitaa v letošním roce vyrůst minimálně na pětinásobek minulého roku.

Firma tak stále stojí na začátku své dlouhé cesty, ovšem trať, po které se vydává, je narýsována daleko jasnějšími přímkami než v minulých letech. Navíc síla nejvyššího ocenění Red Dot jen tak nevyprchá a může výrazně pomáhat i v následujících letech.