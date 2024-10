Digitalizace už není jen pro velké hráče. Technologie umožňují i menším firmám porazit konkurenci

Uložit 0

Digitalizace a data posunuly náš svět do nové éry. Éry, ve které firmy k úspěchu nepotřebují především kapitál, jako tomu bylo dříve, ale spíše odvahu zavádět inovace. „Jsme v době, kdy technologie na zpracování dat, umělá inteligence a čipy výrazně zlevnily a jsou velmi snadno zaveditelné. Pro firmy je to velká šance, ale stejně tak je to příležitost pro jejich konkurenci,“ říká v novém díle podcastu BrandStories Luboš Lukasík, ředitel divize pro firemní zákazníky ze společnosti T-Mobile.

Datová analytika nebo pokročilé datové modely na bázi umělé inteligence už totiž nejsou výsadou velkých firem, které mají dostatek peněz i lidí na jejich vývoj. Nejjednodušší je nechat si výrobu digitalizovat na míru. „Když se potřebujete ostříhat, také se neučíte stříhat, ale jdete ke kadeřníkovi, který to umí a má v tom praxi,“ vysvětluje Lukasík s tím, že i digitalizace je řemeslo či služba jako každá jiná. V podcastu BrandStories, ve kterém nahlížíme do zákulisí českých firem, popisuje, jak může T-Mobile v procesu digitalizace pomoci. Nový díl si můžete pustit už nyní na Spotify, v Apple Podcasts nebo na YouTube či v přehrávači výše.

Podle Lukasíka se díky datům dá optimalizovat téměř cokoliv. „Data jsou všude kolem nás. Když si vezmeme malou výrobní firmu, data vznikají v logistice nebo během výrobního procesu, například vibracemi strojů, jejich hlukem, odběrem elektřiny. V zemědělství je to například vlhkost půdy, množství srážek, síla větru, prašnost a tak dále,“ vypočítává Lukasík s tím, že díky těmto datům pak může firma znát opotřebování strojů, jejich efektivitu, nebo sklízet více úrody.

Jak to tedy funguje? „Jsme schopni s vámi výrobní závod za relativně nízké náklady osadit technologiemi, abyste začali získávat data. A ta data umíme díky naší platformě zpracovat do formy, která je pro vás srozumitelná,“ vysvětluje Lukasík s tím, že T-Mobile dokáže zajistit celý proces od samotných čidel a zasíťování až po analytiku a zpracování dat.

Důležité ale je, aby si sama firma našla případy, neboli use-casy, ve kterých jí mohou data pomoci fungovat efektivněji nebo levněji. „My se s lidmi z byznysu bavíme a snažíme se jim pomoci to využití najít. Nejsme ale odborníci například na obrábění a jiné oblasti,“ popisuje Lukasík. Spektrum zákazníků T-Mobile je totiž opravdu široké, od středně velkých a velkých výrobních závodů, přes logistické firmy, zemědělské podniky až po města a obce.

V jakých konkrétních případech pomáhají technologie T-Mobilu ve firmách a městech? To se dozvíte v novém díle podcastu BrandStories, který si můžete pustit již nyní na Spotify, v Apple Podcasts nebo na YouTube. Dozvíte se v něm také:

Jak dlouho projekt digitalizace výroby trvá?

Na co všechno už lze dát čidla a jak díky tomu ušetřit?

Proč T-Mobile, jehož mateřská firma Deutsche Telekom sídlí v Německu, vybudoval své Center of Excellence právě v Česku?

Proč Evropa pokulhává v digitalizaci za Asií a co by pomohlo českým firmám, aby byly v přijímání nových technologií dravější?