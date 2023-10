Digitální hry, u kterých se ale děti hýbou. Moderní hřiště je má zvednout od mobilů a počítačů

Uložit 0

Pokud se má rodič rozhodnout, zda své dítě posadí k herní konzoli, nebo jej pošle ven na hřiště, většinou má okamžitě jasno. Dostat děti z gauče či židle je ovšem někdy nadlidský úkol. Initi Playground přichází s řešením, které spojuje digitální herní prvky s reálným světem, aby nebylo nutné děti do pohybu přemlouvat.

Za interaktivní platformou stojí IT designér Ondřej Průcha, výtvarník Dan Gregor a někdejší pražský primátor Tomáš Hudeček, který řídí obchodní aktivity studia Initi. Jejich řešení, které sami nazývají digitálním hřištěm, v sobě kombinuje technologický modul známý z herních konzolí, k jehož ovládání je nutné, aby se hráč do hry zapojil i fyzicky. Mimo zábavy jej tak lze využívat například během sportovních tréninků, ve vzdělávání, vědě či jako pokročilý infotainment.

Díky tomu o Initi Playground projevily zájem instituce jako Národní Muzeum v Praze, Galerie Harfa i banka ve španělském Bilbau. „Náš koncept je jedinečný tím, že využívá moderní technologie, ale přitom lidi vtahuje fyzicky přímo do děje, kde by měli na technologie zapomenout. Podporujeme tak přirozený pohyb v interaktivním prostředí a dokážeme děti zvednout ze židlí, odtrhnout od mobilů a zapojit je do aktivní hry,“ vysvětluje Dan Gregor.

Dle Gregora dokáže Initi Playground přeměnit na digitální hřiště každou zeď, plátno či LED obrazovku. Vše funguje na principu promítání obrazu na plochý povrch, který se díky laserovému senzoru a media serveru stává multidotykovou oblastí. Zjednodušeně řešeno, technologie dokáže reagovat na stisk virtuálních tlačítek a dalších prvků, které jsou na stěnu promítány.

Foto: Initi Díky senzorům je hraní interaktivní

Díky tomu lze vytvořit velkou plochu pro zapojení několika hráčů, kteří se mohou pustit do zdolávání výzev. Studio pracuje na projektu sedmým rokem, přičemž dosud nejčastěji dodávalo řešení vyvinuté přímo na míru dané instituci.

Například pro dětskou expozici v Národním muzeu vytvořilo deset her, které děti zabaví a zároveň je vzdělávají v oblastech jako fosilie, barvy, buňky či hrady. Ve španělském Bilbau v dětském centru banky BBK zase instalace využívá technologii LED stěny.

„Asi nejnápaditější a zároveň celkovou plochou největší aplikace našeho řešení byla prezentace slovenského pavilonu na EXPO 2020 v Dubaji. Zde jsme ‚zinteraktivnili‘ celou místnost, ve které bylo možné na dálku ovládat prezentovaný obsah,“ dává studio za příklad další ze svých instalací.

Initi má nyní v úmyslu dostávat své řešení do science či obchodních center, kdy jedno virtuální hřiště již lze otestovat v pražské Galerii Harfa. Mimo řešení na míru studio nabízí také univerzální hardwarový a softwarový set, který si lze koupit či jen krátkodobě pronajmout. Cena se pohybuje od 30 tisíc korun výš, přičemž uživatelé by měli být schopni si vše sami nainstalovat a upravovat si promítaný obsah.

Foto: Initi Stěna proměněná v interaktivní hru

Další vývoj individuálního modulu směřuje Initi k využití vzdělávacími institucemi, školami a při tréninku sportovců. Přednastavený balíček Initi Playground má hlavně za cíl zábavu dětí. Initi by v budoucnu rádo vybudovalo i vlastní sportovně-zábavní park pro děti, který by měl být zajímavě pojatý také z výtvarného hlediska. „Zde bychom chtěli využít různé způsoby interakce, které máme vyzkoušené v předchozích projektech, kde jsme vymýšleli i jiné zapojení diváka do interaktivních instalací,“ upřesňuje studio.

Mimo to chce časem svůj projekt upravit tak, aby jej bylo možné aplikovat i v domácnostech, a velké dotykové projekce se tak staly alternativou například k VR setům. Cílem Initi je dostat děti od počítačů a monitorů, a přitom jim nebrat tolik oblíbené hry. Naopak je využít k tomu, aby děli měly i doma dostatek pohybu.