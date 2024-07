Digitální občanku v mobilu má půl milionu Čechů. Po policii ji nyní přijímají i další úřady a soudy

Uložit 0

Od začátku letošního roku si svou digitální občanku do mobilu stáhlo téměř půl milionu obyvatel. Jejich počet by měl nadále růst s počtem míst, kde lze eDoklad využívat. A že jich nyní přibylo: od tohoto pondělí začal být přijímán na úřadech práce, finančních a krajských úřadech, obecních úřadech s rozšířenou působností, u soudů a na dalších místech.

Digitální a informační agentura (DIA) spustila aplikaci eDoklad na začátku minulého roku a doposud si ji do svého telefonu stáhlo přibližně půl milionu obyvatel. Prozatím ji bylo možné využívat jen na ministerstvech či úřadech ústředních orgánů státní správy, jako jsou Český statistický úřad, Národní bezpečnostní úřad a další. V terénu, tedy například při silničních kontrolách, přijímá elektronickou občanku i policie. Postupem času se k nim však začaly přidávat i některé obce nebo kraje.

„Jihočeský kraj přijímá eDoklady od osmého února tohoto roku ve všech agendách Krajského úřadu Jihočeského kraje, kde se fyzická osoba prokazuje na místě občanským průkazem. Konkrétně se tedy jedná o CzechPoint, matriku, živnostenský úřad, agendu silniční dopravy, stavební úřad, školství a zdravotní správy. Čas ukázal, že to funguje bez problémů,“ řekl například krajský zastupitel Jan Hošek.

Počet míst, kde lze eDoklad využít, se od dnešního dne ale ještě více rozšiřuje, konkrétně o úřady práce, finanční a krajské úřady a také o obce s rozšířenou působností či soudy (kompletní přehled naleznete zde). Zároveň se lze s alternativou ke klasické plastové občance prokázat i u soudů a všech policejních složek. DIA také spustila automatický přenos údajů přímo do interních systémů, což by mělo pomoci k plynulejšímu a efektivnější provozu celého systému.

Zbývající obce, okrskové volební komise, školy, zdravotní pojišťovny, banky, notáři, Česká pošta či zastupitelské úřady začnou občanku v mobilu přijímat od počátku roku 2025. Současně platí, že plastová verze občanského průkazu zůstává nadále platná a lze se s ní prokazovat jako dosud – eDoklad představuje pouze možnou alternativu. Na to je dobré myslet hlavně před cestou na dovolenou do zahraničí, pro kterou eDoklady zatím využít nelze.

To by se však mělo změnit v roce 2026, kdy vstoupí v platnost evropská digitální peněženka, se kterou by mělo být možné pomocí digitálního dokladu prokazovat svou totožnost napříč všemi zeměmi EU. Občanku v mobilu bude možné využít i při přihlašování ke službám, sdílení dokumentů nebo v případě nutnosti prokazování konkrétních osobních informací, například při žádosti o lékařské potvrzení, podání daňového přiznání nebo při předkládání přihlášky na univerzitu.

S přispěním ČTK.