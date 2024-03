Díky AI dělá financování firem dostupnější a rychlejší než v bance. Český Flowpay teď nabral 50 milionů

Uložit 0

Pro firmy je žádost o úvěr v bance často zdlouhavý proces s nejasným výsledkem. Český startup Flowpay na rozdíl od klasických finančních domů pracuje s daty z pokladních či e-commerce systémů, která vyhodnocuje i díky umělé inteligenci, a následně klientům nabídne úvěr na míru. Profinancoval již více než čtvrt miliardy korun, a aby své působení rozšířil i za hranice, nabral od investorů přes padesát milionů. V souhrnu přinášíme nejdůležitější informace.

Zainvestovaný startup: Flowpay

Kdo investuje: Americký startupový akcelerátor Techstars, čeští Soulmates Ventures, Depo Ventures a jejich syndikát investorů, nový fond Matěje Turka 10X, Patero, Petr Bednařík (ředitel a zakladatel DataSentics) a několik andělských investorů.

Kolik a v jakém kole: 53 milionů korun v seedovém kole

Kolik již startup získal celkem: V roce 2021 nabral dvacet milionů korun, později od nizozemské pobočky programu Techstars, který je jedním z nejaktivnějších pre-seed investorů na světě, získal asi půl milionu korun.

Co startup dělá: Flowpay nabízí provozní financování malým a středním firmám. Díky umělé inteligenci automatizuje proces od žádosti o financování až po risk scoring a vyhodnocování. Využitím tzv. embedded finance klientům dále umožňuje tyto služby využívat skrze platformy třetích stran. Na rozdíl od bank nepožaduje rozsáhlé papírování, pracuje s daty z pokladních systémů, e-commerce platforem a podobně, z nichž pak vyhodnocuje dostupnost financování a nabízí personalizované úvěry.

Sídlo startupu: Své aktivity zaměřuje především na Česko, v plánu má expanzi na Slovensko a do dalších zemí zejména v regionu střední a východní Evropy. Své oficiální sídlo přesunul do Nizozemska, aby se zapojil do akceleračního programu Techstars a získal lepší přístup ke globálním zdrojům a investicím.

Zakladatelé: William Jalloul spoluzaložil finanční skupinu GFS, která nyní čítá více než tři sta poradců. Současně založil investiční family office WJ Ventures. Jedním z jeho úspěšných projektů je InspiPay, který procesuje platby v objemu přes pět miliard korun ročně. Flowpay zakládal v roce 2021.

Jak je startup velký: Během svého působení na trhu poskytl firmám přibližně stovku financování v celkovém objemu přes deset milionů eur (252 milionů korun). Tým Flowpay se skládá z přibližně patnácti lidí.

Proč je to zajímavé: „Půjčování peněz i zadlužování může být neudržitelné. Díky Flowpay se značně zkracuje doba potřebná k vyhodnocení úvěrových žádostí na pouhé minuty, zároveň se zvyšuje přesnost hodnocení rizik a celkově se zrychluje přístup k finančním zdrojům,“ komentuje Hynek Sochor, zakladatel akcelerátoru a fondu Soulmates Ventures.

Na co plánuje využít investici: Na expanzi na nové trhy, další rozvoj technologie i zvětšování týmu.