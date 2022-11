Český Flowpay malým firmám za rok profinancoval 50 milionů korun. Z Česka se přesunul do Nizozemí

Před rokem na trh vstupovali – podobně jako další finančně-technologické startupy – s cílem změnit zaběhnuté pořádky konzervativního bankovnictví. Flowpay tehdy od investorů získal deset milionů korun, v mezičase se probojoval do prestižního akceleračního programu Techstars v Amsterdamu, přičemž právě do Nizozemí také přesunul své oficiální sídlo. Zakladatelé William Jalloul a Daniel Hastík věří, že odtud postupně prorazí do dalších zemí Evropy.

Flowpay se zaměřuje na financování malých a středních podniků. Nevyžaduje od nich výkazy zisků a ztrát, ale propojení s platformami – jako například pokladní systémy nebo e-commerce řešení. Díky tomu získá data z reálného času o vývoji byznysu potenciálních klientů, díky čemuž posoudí jejich bonitu a nabídne jim úvěr na míru.

Během svého působení na trhu poskytl Flowpay financování asi stovce firem v celkovém objemu okolo 50 milionů korun. Většina z toho byla realizována v Česku, v plánu má ale expanzi na Slovensko, a to do konce tohoto roku. Poté chce zamířit i do dalších evropských zemí se zaměřením na region střední a východní Evropy.

Prostředky na poskytování financování startup čerpá z vlastního dluhového kapitálu a zároveň díky spolupráci s platformou Fingood. Jalloul přitom hodnotí, že pilotní spolupráce se osvědčila a obě firmy v ní plánují pokračovat. Data, kterými posuzuje bonitu klientů, získává například přes Inventoro, Dotykačku, Dropshiping a brzy také Tanganicu. Přes API je pak možné napojit se na platformy typu Magento, Shopify, Woocommerce, PrestaShop či Google Analytics.

„Díky automatizaci přibírání nových partnerských platforem máme v plánu přidávat jednoho partnera za dva týdny. Aktuálně pracujeme i na několika hlubších propojeních, která budeme oznamovat v následujících měsících,“ popisuje pro CzechCrunch Jalloul. A odkazuje na takzvanou white label spolupráci, při níž je řešení Flowplay zavedeno v jiné platformě pod vlastní značkou. Novinkou ale také je požádat o financování přímo přes web startupu.

Foto: Flowpay Zakladatelé Flowpay William Jalloul a Daniel Hastík

Aby svůj další rozvoj startup podpořil, připravuje se na nové investiční kolo. Zároveň mu pomáhá i akcelerace v jednom z největších globálních akcelerátorů Techstars, od kterého získal injekci 20 tisíc dolarů, tedy téměř půl milionu korun. „Je možné vzít si dalších 100 tisíc dolarů výměnou za větší podíl, my jsme ale tuto možnost nevyužili,“ říká Jalloul. Jako přednosti účasti v akcelerátoru kromě prestiže zmiňuje například dosah na globální síť mentorů či investorů, nové know-how i další podporu do budoucna.

Z administrativního hlediska se přitom Flowpay nedávno rozhodl založit holdingovou společnost v Nizozemsku. „Techstars neinvestuje do startupů z Česka, navíc investoři se na nizozemské firmy dívají pozitivněji. I když se u nás prostředí pro technologické startupy hodně zlepšilo, velikost investičních kol zatím nelze srovnávat se západní Evropou. Nizozemí se pro fintechový startup zdálo ideální,“ přibližuje Jalloul. Z podobných důvodů před lety podobně své sídlo z Prahy do Amsterdamu přesunul také startup Mews.

Aktuálně se Flowpay kromě hledání investorů musí popasovat s několika dalšími výzvami, které souvisí se situací na trhu – zvýšené ceny energií i válka na Ukrajině totiž zvyšují nejistoty, na trzích jsou vysoké úrokové sazby a zároveň některé firmy bojují s problémy s dodávkami určitých typů zboží.

„Všechny rizikové faktory implementujeme do skóringových modelů a dbáme na ještě lepší vyhodnocení rizik a opatrnost při poskytování financování. Pořád využíváme logiku a data, uvědomujeme si však, že malé a střední firmy v situacích, jako je tato, potřebují pomoct,“ říká Jalloul.

Pomocnou ruku svým klientům Flowpay nabízí přímo ve své platformě, kde mají k dispozici například predikci tržeb. A v přípravě jsou i další přehledy, například srovnání cen produktů s podniky v okolí. Data jsou doplněna o podrobné informace o financování včetně kompletní historie poskytnutých úvěrů, smluvních dohod i rozpisů splátek s dobou splatnosti.

I díky tomu startup Flowpay věří, že zaujme klienty na trhu a naplní svoji dlouhodobou vizi stát se lídrem v segmentu takzvaných embedovaných finančních služeb pro malé a střední podniky v regionu střední a východní Evropy.

„Úvěry jsou náš prvotní produkt, který poskytujeme skrze platformy, jako jsou pokladní systémy, e-commerce řešení a poskytovatelé platebních služeb. Díky unikátnímu přístupu k datům ale máme hlubokou znalost každého podnikatele a jsme schopni mu poskytnout produkty na míru,“ věří Jalloul.