Nabourat zaběhnuté pořádky konzervativního světa bankovnictví a financí se snaží řada startupů. Zejména v oblasti půjčování a úvěrování v poslední době také u nás vzniklo několik nových projektů, nyní se k nim přidává další. Flowpay.io zakladatelů Daniela Hastíka a Williama Jalloula chce poskytovat chytré financování na jeden klik, a to na základě dat v reálném čase od svých klientů. Na rozběh získal přes 10 milionů korun od investorů.

Především malým a středním podnikům chce Flowpay nabídnout financování na odlišném modelu hodnocení rizika místo – podle svých tvůrců – zastaralých výkazů zisků a ztrát. Nová služba využívá real-time data spolupracujících platforem jako pokladní či jiné systémy, čímž zhodnotí bonitu svých klientů.

Například jde o Inventoro, které e-shopy využívají na optimalizaci zásob, nebo logistické služby Dropshiping.cz či Fulfillment.cz. Právě tyto tři firmy jsou zároveň prvními na našem trhu, jež financování pomocí Flowpay umožňují přímo na své platformě. Funguje totiž jako takzvaný white-label, což znamená, že koncové zákazníky nezískává přímo, ale spolupracuje s třetími stranami, které by takové služby bez partnera poskytovat nedokázaly.

„Čím dál více firem využívá cloudových platforem, aby řídily své účetnictví a zásoby. Tím za sebou zanechávají velké množství dat, které velmi přesně vypovídají o jejich aktuální finanční kondici a růstovém potenciálu. My díky našim partnerům umíme tato data anonymně vyhodnocovat a tím pádem rychle a bez papírování poskytnout financování šité na míru našim klientům,“ popisuje Daniel Hastík.

Zakladatelé Flowpay William Jalloul a Daniel Hastík Foto: Flowpay

Flowpay se zaměřuje na krátkodobé financování od jednoho do šesti měsíců pro provozní účely, nákup zásob a investice do rozvoje firmy, do budoucna chce rozšířit typy financování od jednoho týdne do jednoho roku. „Úrokovou sazbu držíme na konkurenční výši, a to i ve srovnání s bankovním sektorem. Naší konkurenční výhodou je doménová znalost a schopnost reagovat dle aktuálních potřeb našich klientů, rychle a bez prodlení,“ doplňuje Hastík pro CzechCrunch.

Daniel Hastík je bývalým zakladatelem startupu Futurelytics a nyní působí jako partner fondu Nextech Ventures. Oblasti prediktivní analýzy se přitom věnuje přes deset let, do nového startupu si tak odskočil ze své tradiční investorské role. Druhý zakladatel William Jalloul kariérně vyrostl v rodinné firmě obchodující s českým uměleckým sklem, což vedlo k založení rodinné kanceláře VC WJ Ventures a začal investovat do startupů v oblasti fintechu, esportu i krypta.

„Tradiční finanční instituce využívají zastaralých metod, jako je například analýza hospodářských výsledků. Tato data jsou ze své podstaty stará a často absolutně neodpovídají skutečné kondici firem. Náš přístup využívá moderních technologií, včetně strojového učení, aby hodnotil zdraví firem. To nám umožňuje pomáhat klientům okamžitě a s větší dávkou jistoty,“ vysvětluje Jalloul.

Oba zakladatelé tak věří, že trh financování si zasluhuje disruptora, který naruší tradiční pravidla scoringu a risk managementu. V uvedení na trh Flowpay, které oficiálně spustili během letošního září, jim přitom pomohli další partneři. Ve vývoji jim podporu poskytla vývojářská společnost DataSentics, jež se nedávno za stovky milionů korun prodala do rukou francouzského giganta Atos.

Investice 13 milionů korun

„V DataSentics se snažíme hledat příležitosti, kde data, matematika a umělá inteligence mohou mít skutečný dopad a v nějakém aspektu vylepšovat naše okolí. Do myšlenky Flowpay jsme se rychle zamilovali. Pomoct malým firmám chytrým využitím dat rychleji růst a mít dostupnější financovaní pro podporu tohoto růstu perfektně sedělo na tuto naši vizi,“ popisuje Petr Bednařík, zakladatel DataSentics.

Finanční podporu startupu pak poskytla skupina Patero, za níž stojí pětice kamarádů David Svatoš, Tomáš Formánek, Martin Kment, Jan Jirovec a Marek Šucha. Ti vybudovali logistickou firmu Logio a v posledních letech investují do technologických startupů, jako například Inventoro, Wereldo, Yieldigo, Shipvio či už exitovaného startupu Stories. Od Patera Flowpay získává 500 tisíc eur, bezmála třináct milionů korun.

„Vidíme, že spoustu super českých malých a středních firem by umělo ještě víc vydělávat a prodávat. Chybí jim cash možná jako důsledek příliš konzervativního přístupu klasických bank. Navíc cítíme obrovskou synergii s naším řešením Inventoro, které SME segmentu pomáhá navrhovat zásoby, tedy co a kdy koupit. Schopnost prakticky ihned na základě dat profinancovat celou objednávku nebo obecně chod firmy bude velmi žádaná,“ popisuje Tomáš Formánek z Inventora, které s Flowpay spolupracuje.

Flowpay se tak přidává k několika dalším podobným platformám na trhu, které se také zaměřují na krátkodobé financování firem působících hlavně na e-commerce trhu. Jeho zakladatelé za svou konkurenci označují například Lemonero, jež získalo také podporu od Komerční banky, či zahraniční hráče Wayflyer a Banxware.